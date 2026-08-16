ПЕТРАЛОНА
На чтение: 1 минута
ПЕТРАЛОНА - поселение палеолита в северо-восточной Греции.
Находится в пещере на западном склоне горы Кацика, на западе полуотрова Халкидики. Пещера открыта в 1959 году и обследована местным спелеологом И. Петрохейлосом. После находки в 1960 году черепа ископаемого человека в Петралоне проведены раскопки сотрудниками Университета города Салоники (А. Канелис, Г. Маринос, П. Кокорос), в 1968 и 1974-1983 годах - систематические раскопки греческого антрополога А.Н. Пуляноса, установившего стратиграфию Петралоны. Обнаружены каменные (галечного типа и Мустье) и костяные (в том числе шило) орудия и следы огня; останки не менее 15 человек, в том числе неполного скелета мужчины (Петралона-1) около 30 лет (череп отделён и вмурован в стенку).
А.Н. Пулянос датировал слои Петралоны 700-550 тысяч лет назад и считал их древнейшими следами человека в Европе. По современным датировкам, возраст Петралоны 250-150 тысяч лет назад.
«Петралонский человек» имел рост 155 см; характерны большая толщина костей, развитые надбровные дуги, массивный торус, резкий перегиб основания черепа, скошенная назад скуловая область (черты неандерталоидной специализации). А.Н. Пулянос назвал его Archanthropus europaeus petraloniensis. Позднее его относили к «пренеандертальцам» или к «пресапиенсам». Близкое сходство с «тотавельским человеком» из Араго и черепом из Кабве говорит о его принадлежности к гейдельбергскому человеку.
В 1981 году у Петралоны открыт Антропологический музей.