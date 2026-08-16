ПЕТРАЛОНА На чтение: 1 минута

ПЕТРАЛОНА - по­се­ле­ние па­лео­ли­та в северо-восточной Гре­ции.

На­хо­дит­ся в пе­ще­ре на западном скло­не горы Ка­ци­ка, на за­па­де полуотрова Хал­ки­ди­ки. Пе­ще­ра от­кры­та в 1959 году и об­сле­до­ва­на ме­ст­ным спе­лео­ло­гом И. Пет­ро­хей­ло­сом. По­сле на­ход­ки в 1960 году че­ре­па ис­ко­пае­мо­го че­ло­ве­ка в Петралоне про­ве­де­ны рас­коп­ки со­труд­ни­ка­ми Университета города Са­лоники (А. Ка­не­лис, Г. Ма­ри­нос, П. Ко­ко­рос), в 1968 и 1974-1983 годах - сис­те­ма­тические рас­коп­ки греческого ан­тро­по­ло­га А.Н. Пу­ля­но­са, ус­та­но­вив­ше­го стра­ти­гра­фию Петралоны. Об­на­ру­же­ны ка­мен­ные (га­леч­но­го ти­па и Му­стье ) и кос­тя­ные (в том числе ши­ло) ору­дия и сле­ды ог­ня; ос­тан­ки не ме­нее 15 человек, в том числе не­пол­но­го ске­ле­та муж­чи­ны (Петралона-1) около 30 лет (че­реп от­де­лён и вму­ро­ван в стен­ку).

А.Н. Пул­я­нос да­ти­ро­вал слои Петралоны 700-550 тысяч лет на­зад и счи­тал их древ­ней­ши­ми сле­да­ми че­ло­ве­ка в Ев­ро­пе. По современным да­ти­ров­кам, воз­раст Петралоны 250-150 тысяч лет на­зад.

«Пет­ра­лон­ский че­ло­век» имел рост 155 см; ха­рак­тер­ны боль­шая тол­щи­на ко­стей, раз­ви­тые над­бров­ные ду­ги, мас­сив­ный то­рус, рез­кий пе­ре­гиб ос­но­ва­ния че­ре­па, ско­шен­ная на­зад ску­ло­вая об­ласть (чер­ты не­ан­дер­та­ло­ид­ной спе­циа­ли­за­ции). А.Н. Пу­ля­нос на­звал его Archanthropus euro­paeus petraloniensis. Позд­нее его от­но­си­ли к «пре­не­ан­дер­таль­цам» или к «пре­са­пи­ен­сам». Близ­кое сход­ст­во с «то­та­вель­ским че­ло­ве­ком» из Ара­го и че­ре­пом из Каб­ве го­во­рит о его при­над­леж­но­сти к гей­дель­берг­ско­му че­ло­ве­ку.

В 1981 году у Петралоны от­крыт Ан­тро­по­ло­гический му­зей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)