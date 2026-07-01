ПЕТРА

ПЕТРА - древний город на юге современной Иордании , около 80 км к югу от Мёрт­во­го мо­ря.

На­ба­тей­ское название Ре­кем (от Raqmu - пё­ст­рая), в свит­ках Мёрт­во­го мо­ря (смотри Кум­ра­ни­сти­ка) - за­мок Се­ир, в Биб­лии (Суд. 1:36; 4 Цар. 14:7; Ис. 16:1) - Се­ла (ска­ла, ка­мень), ве­ро­ят­но, каль­кой с это­го названия яв­ля­ет­ся греч. π&oxia;ετρα [впер­вые упо­ми­на­ет­ся древнегреческим ис­то­ри­ком Дио­до­ром Си­ци­лий­ским (I век до нашей эры) под 312 годом до нашей эры, позд­нее у Пли­ния Стар­ше­го и др.]. Арабское название Ва­ди-Му­са (До­ли­на Мои­сея). На­ча­ло на­учного изу­че­ния свя­за­но с по­се­ще­ни­ем Петры швейцарским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком и вос­то­ко­ве­дом И.Л. Бурк­хард­том в 1812 году. Рас­коп­ки с 1929 года; с 1950-х годов сис­те­ма­тические ра­бо­ты Департамента древ­но­стей Иор­да­нии и де­сят­ков ме­ж­ду­народных экс­пе­ди­ций.

По­се­ле­ние с ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. Около конца VII - начала VI веков до нашей эры по­яв­ля­ют­ся по­гре­бе­ния на­ба­тей­цев, не позд­нее 2-й половины IV века до нашей эры - го­род, став­ший сто­ли­цей На­ба­тей­ско­го цар­ст­ва. К началу II века до нашей эры стал круп­ным цен­тром на Ве­ли­ком шёл­ко­вом пути. С ца­ря Аре­та II (около 100 года до нашей эры) на­чи­на­ет­ся че­кан­ка мо­не­ты. Пик рас­цве­та Петры при­хо­дит­ся на прав­ле­ние Ха­ри­та­та IV (Аре­та IV Фи­ло­де­ма; 9 год до нашей эры - 40 год нашей эры), ко­гда её на­се­ле­ние дос­тиг­ло 25-40 тысяч человек При ца­ре Раб­бе­ле II (70-106 годы нашей эры) сто­ли­ца цар­ст­ва пе­ре­не­се­на в Бос­ру, а в 106 году римский император Тра­ян вклю­чил На­ба­тей­ское цар­ст­во в со­став провинции Ара­вия. Рас­ту­щее зна­че­ние других ка­ра­ван­ных го­ро­дов, осо­бен­но Ге­ра­зы и Паль­ми­ры, от­кры­тие морского пу­ти во­круг Ара­вии при­ве­ли к упад­ку Петры. По­сле ре­форм Ди­ок­ле­тиа­на - сто­ли­ца провинции Па­ле­сти­на III. Араб­ские за­вое­ва­ния (Петра, ве­ро­ят­но, за­хва­че­на в 634 году) и зем­ле­тря­се­ния ста­ли при­чи­ной окон­ча­тель­но­го упад­ка го­ро­да. В XII веке кре­сто­нос­цы по­стро­или здесь 2 фор­та в це­пи ук­ре­п­ле­ний ме­ж­ду Ака­бой и Иеру­са­ли­мом. По­сле за­вое­ва­ния ре­гио­на Са­лах-ад-Ди­ном в 1189 году Петра ос­та­ва­лась ка­ра­ван­ной ос­та­нов­кой. С XVI века дан­ных о Петре нет.

Петра рас­по­ло­же­на в ок­ру­жён­ной ска­ла­ми до­ли­не, вход - с вос­то­ка че­рез уз­кое из­ви­ли­стое уще­лье Сик дли­ной 1,2 км. Ос­тат­ки жи­лых квар­та­лов Петры силь­но по­стра­да­ли от лив­не­вых на­вод­не­ний. В начале II века, при императоре Трая­не, главная ули­ца Петры (ши­ри­ной 6 м) флан­ки­ро­ва­на ко­лон­на­да­ми; в IV-VI веках вдоль неё по­строе­ны мас­тер­ские. На скло­нах к югу от ули­цы рас­по­ло­же­ны 2 ком­плек­са, ин­тер­пре­ти­руе­мые как рын­ки, и це­ре­мо­ни­аль­ная тер­ри­то­рия с са­да­ми и пру­дом. На вос­то­ке она за­кан­чи­ва­ет­ся 3-про­лёт­ной три­ум­фаль­ной ар­кой с зоо­морф­ны­ми на­ба­тей­ски­ми ка­пи­те­ля­ми, рель­еф­ны­ми изо­бра­же­ния­ми че­ло­ве­че­ских бюс­тов, вои­нов, жи­вот­ных, гео­мет­рическим ор­на­мен­том. Ар­ка слу­жи­ла вхо­дом в те­ме­нос (свя­щен­ную тер­ри­то­рию) с хра­мом высота 23 м (воз­мож­но, вер­хов­но­го на­ба­тей­ско­го бо­же­ст­ва Ду­шар; по­стро­ен около 30 года до нашей эры - 40 года нашей эры; раз­ру­шен около 270 года). Руи­ны на хол­ме к югу от главной ули­цы ин­тер­пре­ти­ру­ют­ся как городской фо­рум или аго­ра.

На северной сто­ро­не ва­ди рас­по­ло­жен «Храм кры­ла­тых львов» (около 27 года нашей эры), по­свя­щён­ный бо­ги­не (Ал­лат или аль’Уззе); в середине I века к не­му бы­ли при­строе­ны мас­тер­ские. По­сле по­жа­ра в начале II века в те­че­ние около 250 лет ис­поль­зо­вал­ся под жи­льё. Не­да­ле­ко рас­по­ло­же­на ви­зантийская цер­ковь V-VI веков, ук­ра­шен­ная мо­заи­ка­ми с изо­бра­же­ни­ем жи­вот­ных, пер­со­ни­фи­ка­ций вре­мён го­да, океа­на, зем­ли и муд­ро­сти. В при­мы­каю­щем по­ме­ще­нии най­ден ар­хив Фео­до­ра, сы­на Обо­диа­на, - 152 па­пи­рус­ных свит­ка с тек­ста­ми на сред­не­гре­че­ском яз. (ме­ж­ду 528 и 582-602 годами), с ин­фор­ма­ци­ей об эко­но­мической и об­щественной жиз­ни Перты. в VI веке, упо­ми­на­ния­ми хри­сти­ан­ских хра­мов Петры ( Пре­свя­той Де­вы Ма­рии, му­че­ни­ка Ки­ри­ко­са, му­че­ни­ка Фео­до­ра, пер­во­свя­щен­ни­ка Аа­ро­на) и др.

В ска­ле, у вы­хо­да из уще­лья в до­лину, в начале I века (воз­мож­но, при Аре­те IV) вы­се­чен те­атр на 6 тысяч зри­те­лей; в 106 году от­ре­мон­ти­ро­ван. Име­ет об­вод­ную дре­наж­ную га­ле­рею для от­во­да до­ж­де­вых вод. Пре­кра­ще­ние функ­цио­ни­ро­ва­ния те­ат­ра свя­зы­ва­ют с зем­ле­тря­се­ни­ем 363 года.

В ска­лах, ок­ру­жав­ших Петру, вы­се­че­ны сот­ни гроб­ниц с хо­ро­шо со­хра­нив­ши­ми­ся фа­са­да­ми. Од­на из луч­ших по со­хран­но­сти - Эль-Хаз­не (Со­кро­вищ­ни­ца фа­рао­на), по­стро­ен­ная в I веке до нашей эры для од­но­го из на­ба­тей­ских ца­рей, воз­мож­но Аре­та III. Фа­сад (30×43 м) вы­се­чен в ска­ле, ук­ра­шен ко­ринф­ски­ми ко­лон­на­ми , ак­ро­те­рия­ми в ви­де че­ты­рёх ор­лов, рель­е­фа­ми с изо­бра­же­ни­ем Дио­ску­ров, гри­фо­нов, ама­зо­нок, ме­ду­зы Гор­го­ны, Ни­ки и др. Ро­тон­ду над пор­ти­ком вен­ча­ет мо­но­лит в ви­де ур­ны, в ко­то­рой, по бе­ду­ин­ской ле­ген­де, хра­ни­лись со­кро­ви­ща фа­рао­на.

На вер­ши­нах скал рас­по­ла­га­лись са­краль­ные тер­ри­то­рии и ук­ре­п­ле­ния. Эд-Дейр, мо­на­стырь, вы­руб­лен­ный в конце I века в ска­ле на вер­ши­не утё­са, - са­мое гран­ди­оз­ное зда­ние Петры ши­ри­ной около 50 м, вы­со­той бо­лее 45 м. Су­дя по вы­ре­зан­ным на сте­нах кре­стам, ка­кое-то вре­мя слу­жил хри­сти­ан­ской цер­ко­вью. Под ним об­на­ру­же­на усы­паль­ни­ца од­но­го из на­ба­тей­ских ца­рей.

Сис­те­ма во­до­снаб­же­ния Петры вклю­ча­ла около 200 ре­зер­вуа­ров для сбо­ра и хра­не­ния до­ж­де­вой во­ды, ко­то­рая по тер­ра­ко­то­вым тру­бам по­сту­па­ла из ис­точ­ни­ков, рас­по­ло­жен­ных в ра­диу­се 25 км. Для за­щи­ты го­ро­да от раз­ру­шит. зим­них на­вод­не­ний в конце I века бы­ло из­ме­не­но рус­ло ре­ки: при вхо­де в уще­лье Сик по­строе­на дам­ба и вы­руб­лен тон­нель дли­ной 88 м.

Город Петра вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. Один из наиболее посещаемых туристами памятников Иордании.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)