ПЕТРА
ПЕТРА - древний город на юге современной Иордании, около 80 км к югу от Мёртвого моря.
Набатейское название Рекем (от Raqmu - пёстрая), в свитках Мёртвого моря (смотри Кумранистика) - замок Сеир, в Библии (Суд. 1:36; 4 Цар. 14:7; Ис. 16:1) - Села (скала, камень), вероятно, калькой с этого названия является греч. π&oxia;ετρα [впервые упоминается древнегреческим историком Диодором Сицилийским (I век до нашей эры) под 312 годом до нашей эры, позднее у Плиния Старшего и др.]. Арабское название Вади-Муса (Долина Моисея). Начало научного изучения связано с посещением Петры швейцарским путешественником и востоковедом И.Л. Буркхардтом в 1812 году. Раскопки с 1929 года; с 1950-х годов систематические работы Департамента древностей Иордании и десятков международных экспедиций.
Поселение с раннего железного века. Около конца VII - начала VI веков до нашей эры появляются погребения набатейцев, не позднее 2-й половины IV века до нашей эры - город, ставший столицей Набатейского царства. К началу II века до нашей эры стал крупным центром на Великом шёлковом пути. С царя Арета II (около 100 года до нашей эры) начинается чеканка монеты. Пик расцвета Петры приходится на правление Харитата IV (Арета IV Филодема; 9 год до нашей эры - 40 год нашей эры), когда её население достигло 25-40 тысяч человек При царе Раббеле II (70-106 годы нашей эры) столица царства перенесена в Босру, а в 106 году римский император Траян включил Набатейское царство в состав провинции Аравия. Растущее значение других караванных городов, особенно Геразы и Пальмиры, открытие морского пути вокруг Аравии привели к упадку Петры. После реформ Диоклетиана - столица провинции Палестина III. Арабские завоевания (Петра, вероятно, захвачена в 634 году) и землетрясения стали причиной окончательного упадка города. В XII веке крестоносцы построили здесь 2 форта в цепи укреплений между Акабой и Иерусалимом. После завоевания региона Салах-ад-Дином в 1189 году Петра оставалась караванной остановкой. С XVI века данных о Петре нет.
Петра расположена в окружённой скалами долине, вход - с востока через узкое извилистое ущелье Сик длиной 1,2 км. Остатки жилых кварталов Петры сильно пострадали от ливневых наводнений. В начале II века, при императоре Траяне, главная улица Петры (шириной 6 м) фланкирована колоннадами; в IV-VI веках вдоль неё построены мастерские. На склонах к югу от улицы расположены 2 комплекса, интерпретируемые как рынки, и церемониальная территория с садами и прудом. На востоке она заканчивается 3-пролётной триумфальной аркой с зооморфными набатейскими капителями, рельефными изображениями человеческих бюстов, воинов, животных, геометрическим орнаментом. Арка служила входом в теменос (священную территорию) с храмом высота 23 м (возможно, верховного набатейского божества Душар; построен около 30 года до нашей эры - 40 года нашей эры; разрушен около 270 года). Руины на холме к югу от главной улицы интерпретируются как городской форум или агора.
На северной стороне вади расположен «Храм крылатых львов» (около 27 года нашей эры), посвящённый богине (Аллат или аль’Уззе); в середине I века к нему были пристроены мастерские. После пожара в начале II века в течение около 250 лет использовался под жильё. Недалеко расположена византийская церковь V-VI веков, украшенная мозаиками с изображением животных, персонификаций времён года, океана, земли и мудрости. В примыкающем помещении найден архив Феодора, сына Ободиана, - 152 папирусных свитка с текстами на среднегреческом яз. (между 528 и 582-602 годами), с информацией об экономической и общественной жизни Перты. в VI веке, упоминаниями христианских храмов Петры (Пресвятой Девы Марии, мученика Кирикоса, мученика Феодора, первосвященника Аарона) и др.
В скале, у выхода из ущелья в долину, в начале I века (возможно, при Арете IV) высечен театр на 6 тысяч зрителей; в 106 году отремонтирован. Имеет обводную дренажную галерею для отвода дождевых вод. Прекращение функционирования театра связывают с землетрясением 363 года.
В скалах, окружавших Петру, высечены сотни гробниц с хорошо сохранившимися фасадами. Одна из лучших по сохранности - Эль-Хазне (Сокровищница фараона), построенная в I веке до нашей эры для одного из набатейских царей, возможно Арета III. Фасад (30×43 м) высечен в скале, украшен коринфскими колоннами, акротериями в виде четырёх орлов, рельефами с изображением Диоскуров, грифонов, амазонок, медузы Горгоны, Ники и др. Ротонду над портиком венчает монолит в виде урны, в которой, по бедуинской легенде, хранились сокровища фараона.
На вершинах скал располагались сакральные территории и укрепления. Эд-Дейр, монастырь, вырубленный в конце I века в скале на вершине утёса, - самое грандиозное здание Петры шириной около 50 м, высотой более 45 м. Судя по вырезанным на стенах крестам, какое-то время служил христианской церковью. Под ним обнаружена усыпальница одного из набатейских царей.
Система водоснабжения Петры включала около 200 резервуаров для сбора и хранения дождевой воды, которая по терракотовым трубам поступала из источников, расположенных в радиусе 25 км. Для защиты города от разрушит. зимних наводнений в конце I века было изменено русло реки: при входе в ущелье Сик построена дамба и вырублен тоннель длиной 88 м.
Город Петра включён в список Всемирного наследия. Один из наиболее посещаемых туристами памятников Иордании.