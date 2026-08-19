Пéтра

Пéтра ( греч. «Каменная») — древний город к югу от Мертвого моря, находился в окруженной скалами долине. Раскопки с 1929. Поселение с VII тысячелетия до н. э. (с перерывами), непрерывно — с 1‑й половины I тысячелетия до н. э. Тогда располагалось на территории Эдома . Отождествляется с эдомской крепостью Села («Камень»), существовавшей к VIII в. до н. э. (4 Цар. 14:7). На горе Умм эль-Бийара в П. обнаружены остатки донабатейских эдомитских сооружений, соотносимые с Села. В начале VI в. до н. э. территорию Эдома заняли набатеи, и П. стала их центром под названием Ракму (Рекем, «Пестрая»). Набатейские погребения с VI в. до н. э. В IV в. до н. э. П. стала столичным городом набатеев, обнесенным стеной, упоминается греками как «Петра» с конца IV в. до н. э. Во II в. до н. э. — II в. н. э. П. — крупный торговый центр. Начиная с царя Арета II (около 100 до н. э.) в П. чеканится монета. Страбон отмечает П. как крупный город I в. до н. э. Еще более масштабное строительство развернуто при Арете IV (9 до н. э. — 40 н. э.), население П. оценивается в 30–40 тыс. человек. Страборн Раббель II в конце I в. н. э. перенес столицу в Босру. В 106 н. э. в ходе аннексии Набатейского царства (обращено в провинцию Аравия) римляне заняли П. Торговое значение П. падало в следующие века. В 363 П. пострадала от землетрясения. В IV–VI вв. вдоль главной улицы построены мастерские. Возведен ряд христианских храмов. До арабских завоеваний — в составе Римской (позднее Восточно-Римской) империи, около 630 захвачена арабами. Постепенно приходила в упадок и заброшена в XVI в.

Как набатейская столица П. известна рядом памятников: жилые дома, «Мощеная улица», храм главной набатейской богини Аллат («Храм Крылатых Львов», начало I в. н. э.), триумфальная арка с рельефами, ведущая к «Большому храму» (возведен около рубежа эр, посвящен, вероятно, верховному богу набатеев Душаре) напротив храма Аллат; большой театр (начало I в. н. э.); надписи на остраконах и на камне; декорированные гробницы в скалах вокруг П., в том числе царские; огромное скальное строение Эд-Дейр (конец I в. н. э.) над погребением царя, впоследствии использовалось как монастырь; масштабная система водоснабжения (около 200 цистерн и водопроводы).

Лит. : Taylor J. Petra and the Lost Kingdom of the Nabataeans. London, 2001. А. А. Немировский .