«ПЁТР ВЕЛИКИЙ»
«ПЁТР ВЕЛИКИЙ» - Название кораблей российского и советского ВМФ.
1) Первый в мире брустверно-башенный броненосец, самый крупный для своего времени корабль российского ВМФ. Построен в 1869-1876 годах в Санкт-Петербурге. Первоначально назывался «Крейсер», в 1872 году в ознаменование 200-летия со дня рождения основателя русского флота Петра I переименован в «Пётр Великий». Водоизмещение свыше 10 тысяч тонн, длина 100,6 м, ширина 19,3 м, осадка 7,5 м; мощность паровых машин 8,3 тысяч лошадиных сил (6,1 МВт); скорость 14,3 узлов (26,5 км/ч); дальность плавания 3,6 тысячи миль (6,7 тысяч км); вооружение - 18 артиллерийских орудий различных калибров, 2 подводных торпедных аппарата. До установления официальной классификации числился монитором, в 1873 году отнесён к классу броненосных кораблей, а с 1892 года - эскадренных броненосцев.
В 1881-1882 годах совершил плавание из Кронштадта в Средиземное море и обратно. В 1904-1906 годах прошёл модернизацию и был переведён в класс учебно-артиллерийских кораблей. Участвовал в Первой мировой войне и Гражданской войне 1917-1922 годов, использовался для подготовки артиллерийских специалистов флота, а с 1917 года - в качестве плавучей базы подводных сил Балтийского флота. Осенью 1917 года вошёл в состав Красного Балтийского флота. В 1918 году совершил переход из Ревеля (ныне Таллин) в Гельсингфорс (Хельсинки), затем - в Кронштадт, где был поставлен на долговременное хранение. 21 мая 1921 года исключён из боевого состава флота, разоружён и переоборудован в минный блокшив. Использовался для хранения минного боезапаса, как склад флотского имущества, затем как плавказарма. В годы советско-финляндской войны 1939-1940 годов и Великой Отечественной войны участвовал в минно-заградительных действиях сил флота. В 1959 году исключён из состава ВМФ, разобран на металлолом.
2) Tяжёлый атомный ракетный крейсер советского (с 1992 года российского) Северного флота (до 27 мая 1992 года «Юрий Андропов»). Построен в 1986-1998 годах в Ленинграде (с 1991 года Санкт-Петербург). Водоизмещение 24,5 тысяч тонн, длина 251 м, ширина 28,5 м, осадка 10,3 м; мощность энергетические установки (2 атомных реактора) 140 тысяч лошадиных сил (103 МВт), скорость 31 узел (57,4 км/ч), дальность плавания неограниченная; вооружение: противокорабельный ракетный комплекс «Гранит» (20 противокорабельных ракет), зенитные ракетные комплексы «Форт» и «Кинжал» (всего 224 зенитные управляемые ракеты), зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик» (192 зенитные неуправляемые ракеты и 36 тысяч артиллерийских снарядов), одна 2-ствольная 130-мм универсальная артиллерийская установка АК-130, две 6-ствольные реактивно-бомбовые установки (96 бомб), два 5-трубных 533-мм торпедных аппарата, 20 противолодочных ракет или торпед, 2 вертолёта и другие комплексы и средства.
Кроме того, в росссийском военном флоте имя «Пётр Великий» носили госпитальное судно Черноморского (1914-1919 годы) и ледокол Балтийского (1914-1917 годы) флотов.