ПЁТР РАРЕШ

ПЁТР РАРЕШ - господарь Молдавского княжества , из династии Мушатов, внебрачный сын Стефана III Великого.

Гос­по­дарь Мол­дав­ско­го кня­же­ст­ва в 1527-1538, 1541-1546 годах. Из ди­на­стии Му­ша­тов, вне­брач­ный сын Сте­фа­на III Ве­ли­ко­го. Про­зви­ще Ра­реш (Без­бо­ро­дый) пе­ре­шло к не­му от му­жа ма­те­ри, бо­га­то­го боя­рина. Вёл ак­тив­ную внеш­нюю по­ли­ти­ку, вме­ши­ва­ясь в де­ла со­сед­них стран. В борь­бе за венгерскую ко­ро­ну, раз­го­рев­шую­ся в 1520-х годах, пер­во­на­чаль­но под­дер­жал Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га, за­тем под дав­ле­ни­ем Ос­ман­ской им­пе­рии - Я. За­пой­яи.

По­лу­чив от по­след­не­го обе­ща­ние пе­ре­дать под его власть кре­по­сти Би­ст­ри­ца и Род­на, а так­же се­реб­ря­ные руд­ни­ки, на­пра­вил в Тран­силь­ва­нию вой­ска и 22 июня 1529 года раз­гро­мил сто­рон­ни­ков Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га у Фелд­ва­ры (ны­не Фел­дио­ара, Ру­мы­ния). Осе­нью 1529 года без­ус­пеш­но пы­тал­ся за­нять Бра­шов и Би­ст­ри­цу. По­лу­чил от За­пой­яи кре­по­сти Ун­гу­раш, Чи­чеу, Че­та­тя де Бал­тэ и епи­скоп­ст­во Вад.

Зи­мой 1530 года на­чал вой­ну с Поль­шей из-за По­ку­тья. Вой­ска Петра Рареша за­ня­ли спор­ную об­ласть, но в августе 1531 года по­тер­пе­ли два по­ра­же­ния [у Гвоз­дие­ка и Обер­ты­на (Обер­ти­на); бы­ла по­те­ря­на вся ар­тил­ле­рия, гос­по­дарь по­лу­чил ра­не­ние]. В 1532 году за­клю­чил мир с Поль­шей, на­чал под­го­тов­ку к ос­во­бо­ж­де­нию Мол­да­вии от уси­лив­ше­го­ся по­сле Мо­хач­ской бит­вы 1526 года турецкого гос­под­ства (дань с кня­же­ст­ва бы­ла уве­ли­че­на с 8 до 10 тысяч зо­ло­тых). В 1533 году на­пра­вил по­слов в Мо­ск­ву, в 1535 году за­клю­чил сек­рет­ный до­го­вор с Фер­ди­нан­дом I Габс­бур­гом.

Во внутренней по­ли­ти­ке про­дол­жил курс от­ца на ук­ре­п­ле­ние центральной вла­сти. Опи­ра­ясь на мел­ких бо­яр, рас­ши­рил до­мен гос­по­да­ря за счёт скуп­ки дро­бив­ших­ся вот­чин и кон­фи­ска­ции зе­мель круп­ных бо­яр, об­ви­нён­ных в из­ме­не. В августе 1538 года пы­тал­ся от­ра­зить втор­же­ние в Мол­да­вию ос­ман­ской ар­мии с юга (во гла­ве с сул­та­ном Су­лей­ма­ном I Ка­ну­ни), крым­ских та­тар с вос­то­ка и польских войск с се­ве­ра. По­сле взя­тия тур­ка­ми сто­ли­цы Молдавского княжества города Су­ча­ва (сентябрь 1538) и пре­да­тель­ст­ва бо­яр бе­жал из стра­ны, скрыл­ся в Тран­силь­ва­нии. В начале 1541 года по­лу­чил от сул­та­на молдавский пре­стол в об­мен на обя­за­тель­ст­во уве­ли­чить раз­мер да­ни (до 12 тысяч зо­ло­тых), при­зна­ние тер­ри­то­ри­аль­ных по­терь 1538 года, со­гла­сие на раз­ме­ще­ние в Су­ча­ве турецкого гар­ни­зо­на и от­прав­ку сы­на за­лож­ни­ком в Стам­бул.

Став гос­по­да­рем, Пётр Рареш про­дол­жил ук­ре­п­лять центральную власть, каз­нил гла­ва­рей бо­яр­ской оп­по­зи­ции. В 1542 году за­клю­чил со­гла­ше­ние с Габс­бур­га­ми , под­дер­жи­вал свя­зи с Московским государством, по­лу­чая от не­го ма­те­ри­аль­ную по­мощь. Про­дол­жая кти­тор­ские тра­ди­ции от­ца, вме­сте с суп­ру­гой Еле­ной спо­соб­ст­во­вал строи­тель­ст­ву мно­го­численных церк­вей и мо­на­сты­рей, в том числе в Бая, Бо­то­ша­ни, Хыр­лэу, Тыр­гу Фру­мо­се и Ро­ма­не. Наи­бо­лее зна­чи­тель­ный из них - монастырь Про­бо­та (1530 год), где Пётр Рареш и был по­хо­ро­нен.