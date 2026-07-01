ПЁТР РАРЕШ
ПЁТР РАРЕШ - господарь Молдавского княжества, из династии Мушатов, внебрачный сын Стефана III Великого.
Господарь Молдавского княжества в 1527-1538, 1541-1546 годах. Из династии Мушатов, внебрачный сын Стефана III Великого. Прозвище Рареш (Безбородый) перешло к нему от мужа матери, богатого боярина. Вёл активную внешнюю политику, вмешиваясь в дела соседних стран. В борьбе за венгерскую корону, разгоревшуюся в 1520-х годах, первоначально поддержал Фердинанда I Габсбурга, затем под давлением Османской империи - Я. Запойяи.
Получив от последнего обещание передать под его власть крепости Бистрица и Родна, а также серебряные рудники, направил в Трансильванию войска и 22 июня 1529 года разгромил сторонников Фердинанда I Габсбурга у Фелдвары (ныне Фелдиоара, Румыния). Осенью 1529 года безуспешно пытался занять Брашов и Бистрицу. Получил от Запойяи крепости Унгураш, Чичеу, Четатя де Балтэ и епископство Вад.
Зимой 1530 года начал войну с Польшей из-за Покутья. Войска Петра Рареша заняли спорную область, но в августе 1531 года потерпели два поражения [у Гвоздиека и Обертына (Обертина); была потеряна вся артиллерия, господарь получил ранение]. В 1532 году заключил мир с Польшей, начал подготовку к освобождению Молдавии от усилившегося после Мохачской битвы 1526 года турецкого господства (дань с княжества была увеличена с 8 до 10 тысяч золотых). В 1533 году направил послов в Москву, в 1535 году заключил секретный договор с Фердинандом I Габсбургом.
Во внутренней политике продолжил курс отца на укрепление центральной власти. Опираясь на мелких бояр, расширил домен господаря за счёт скупки дробившихся вотчин и конфискации земель крупных бояр, обвинённых в измене. В августе 1538 года пытался отразить вторжение в Молдавию османской армии с юга (во главе с султаном Сулейманом I Кануни), крымских татар с востока и польских войск с севера. После взятия турками столицы Молдавского княжества города Сучава (сентябрь 1538) и предательства бояр бежал из страны, скрылся в Трансильвании. В начале 1541 года получил от султана молдавский престол в обмен на обязательство увеличить размер дани (до 12 тысяч золотых), признание территориальных потерь 1538 года, согласие на размещение в Сучаве турецкого гарнизона и отправку сына заложником в Стамбул.
Став господарем, Пётр Рареш продолжил укреплять центральную власть, казнил главарей боярской оппозиции. В 1542 году заключил соглашение с Габсбургами, поддерживал связи с Московским государством, получая от него материальную помощь. Продолжая ктиторские традиции отца, вместе с супругой Еленой способствовал строительству многочисленных церквей и монастырей, в том числе в Бая, Ботошани, Хырлэу, Тыргу Фрумосе и Романе. Наиболее значительный из них - монастырь Пробота (1530 год), где Пётр Рареш и был похоронен.