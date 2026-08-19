ПЕТР ПАТРИКИЙ

Восточно-римский государственный деятель, юрист, дипломат, историк, один из ближайших советников Юстиниана I.

Благодаря большой эрудиции и замечательному красноречию П. П. приобрел известность среди жителей Константинополя в качестве адвоката и вскоре был привлечен к государственной службе супругой-соправителем Юстиниана Великого Феодорой. Отправленный в 534 г. с дипломатической миссией к королеве остготов Амаласунте, П. П. прибыл в Италию уже после ее свержения Теодатом. Переменив внешнеполитический курс в отношении Константинополя на крайне враждебный, новый король в 536 г. арестовал восточноримскую делегацию на переговорах в Равенне. Проведя три года в тюрьме, П. П. по возвращении родину в 539 г. получил ключевую должность в центральной администрации – магистра оффиций: данный пост П. П. занимал ок. 26 лет, вплоть до смерти, – дольше, чем кто-либо из его предшественников или преемников. В это же время, или в 550 г. П. П. был удостоен высокого титула патрикия.

В 551 и 561-2 гг. П. П. участвовал в переговорах с Ираном, в том числе, лично с шахиншахом Хосровом I Анушираваном. Дипмиссия завершилась подписанием 50-летнего мирного договора, не принесшего правительству Юстиниана I никаких выгод, кроме самого факта прекращения войны и демаркации римско-персидской границы, причем также не в пользу Константинополя. Вскоре по возвращении из Персии П. П. скончался.

Перу П. П. принадлежит ряд сочинений, среди которых трактат «О гражданском устройстве», посвященный придворному церемониалу, уцелел лишь фрагментарно, по-видимому, в составе сочинения Константина VII Багрянородного «О церемониях византийского двора». Другой труд П. П. – «История» – также частично сохранился в виде примерно 20 выписок, сделанных Константином VII. «История» повествует о событиях от гибели Цезаря и учреждения II триумвирата (44 г. до н.э.) до смерти Констанция II и воцарения Юлиана Отступника в 361 г.

Сочинения:

Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса, прим. Г. Дестуниса. СПб., 1860;

The Lost History of Peter the Patrician / Ed. by T.M. Banchich. New York, 2015.

Автор статьи: А. Н. Слядзь