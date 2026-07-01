ПЁТР МОГИЛА
ПЁТР МОГИЛА - церковный деятель Речи Посполитой, митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
Из древнего молдавского боярского рода, сын Симеона Могилы, господаря Валахии (1600-1601, 1601-1602 годы) и Молдовы (1606-1607 годы). Переехав после смерти отца (1607 год) в Речь Посполиту, Пётр Могила учился во Львовской православной братской школе и, возможно, также в Замойской академии (в городе Замосць) или в одной из коллегий иезуитов. Поступив на военную службу (около 1617 года), служил при дворе своего опекуна, гетмана С. Жолкевского, участвовал в битвах с османами под Цецорой (1620 год), под Хотином (1621 год).
Духовный сан мог принять под влиянием митрополита Киевского Иова (Борецкого), назначившего Петра Могилу своим душеприказчиком. Избран архимандритом (16 сентября 1627 года) Киево-Печерского монастыря (будущая Киево-Печерская лавра), по некоторым данным, ещё до принятия монашеского пострига (1625 или 1627 годы). На варшавском конвокационном Сейме (1632 год), созванном после смерти польского короля Сигизмунда III, православными шляхтичами Пётр Могила был избран митрополитом Киевским (3 ноября 1632 года); получил привилей на митрополию (март 1633 год) от нового короля Владислава IV, а также благословение и титул «экзарха святого апостольского Константинопольского престола» (начало апреля 1633 года) от патриарха Константинопольского Кирилла Лукариса. Рукоположен во Львове (28 апреля 1633 года) ещё при жизни правящего митрополита Киевского Копинского Исаии, которого Пётр Могила временно заключил в Киево-Печерском монастыре.
В церковной политике Пётр Могила опирался на поддержку православной шляхты Речи Посполитой, одобряя в то же время действия шляхтичей против волнений казачества на Украине. Используя опыт Римско-католичской церкви, Пётр Могила осуществил масштабные реформы, направленные на централизацию управления митрополией. Был создан высший церковный суд - «консистория», решения которого должны были утверждаться митрополитом; Петру Могиле подчинены ранее сравнительно самостоятельные православные братства; приняты меры для подготовки и воспитания приходского духовенства, представители которого ежегодно съезжались на церковные соборы для решения различных вопросов и отчёта перед Петром Могилой; книги на территории митрополии печатались только после их одобрения митрополитом.
В 1631 году Пётр Могила создал при Киево-Печерском монастырское училище по образцу коллегий иезуитов. В сентбре 1632 года оно было объединено с действовавшей в Киеве с 1615 года братской школой греко-славянского профиля. С 1633 года объединённое училище стало именоваться Киево-Могилянской коллегией (смотри Киево-Могилянская академия); Пётр Могила открыл её филиалы в Виннице (1638 год) и Яссах (1640 год). Пётр Могила основал школу при православном братстве в Кременце (1636 год), оплатил обучение за границей ряда духовных лиц - будущих преподавателей коллегии. В 1640 году просил царя Михаила Фёдоровича открыть в Москве монастырь для киевских монахов, которые преподавали бы там славянскую и греческую грамоту. В 1646 году Пётр Могила завещал коллегии свою библиотеку и ряд земельных владений.
Пётр Могила унифицировал литургию и обрядность, издав Требник (1646 год, так называемый Требник Петра Могилы), составленный на основе славянского, греческого и латинского источников. Для учебных целей составил на латинском языке «Православное исповедание веры кафолической и апостольской Церкви Восточной» (обсуждалось в 1640 году на соборе в Киеве, утверждено с исправлениями в 1642 году на соборе в Яссах), долгое время считавшееся наиболее авторитетным изложением основ православного вероучения. Его краткая версия - «Катехизис» - без исправлений, сделанных в Яссах, издана в 1645 году в Киеве сначала на польском языке, затем на староукраинском языке, в 1646 году во Львове, в 1649 году с исправлениями в Москве на церковнославянском языке. Представленные в «Катехизисе» некоторые взгляды Петра Могилы, подверженные влиянию католицизма (например, на время пресуществление Святых Даров на литургии, о чистилище), были осуждены собором в Москве в 1690 году. Пётр Могила был автором ряда предисловий и посвящений; отредактировал (или сам перевёл с греческого языка) «Поучение» диакона Агапита императору Юстиниану I. Для учеников коллегии Пётр Могила составил морально-дидактическое поучение «Антологiа». Ему приписывают сочинение «Lithos» на польском языке в защиту православного вероучения, литургии и обрядности и редакцию морально-аскетического сочинения «Книга души, нарицаемая золото». Нереализованными оказались проекты Петра Могилы по исправлению текста славянской Библии и новый перевод жития святого Симеона Метафраста. Пётр Могила опекал типографию Киево-Печерского монастыря, основал типографии в Валахии (Кимполунг, 1635 год; Яссы, 1641 год).
В 1643 году Пётр Могила совершил канонизацию всех печерских подвижников, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерского монастыря, и издал текст молебна с их поминаниями.
При Петре Могиле были отреставрированы в Киеве ряд святынь княжеского периода: Софийский собор, церкви Спаса Преображения на Берестове, Трёх святителей, Михайловская церкви Выдубецкого монастыря; расчищены руины Десятинной церкви (при этом обретены останки, отождествлённые Петру Могиле с мощами святого равноапостольного князя Владимира Святославича). Обновлён Успенский собор Киево-Печерской монастыря, ряд монастырей в Киеве.
Пётр Могила не лишён был властолюбивых амбиций; выступал за проект примирения православной и униатской (смотри Брестская уния 1596 год) церквей (за так называемую новую унию) путём создания Киевского патриархата с опосредованной зависимостью от Рима. Такая позиция вызывала неоднозначную оценку среди православных иерархов, часть из которых видела в этом желание Петра Могилы действовать в угоду польским властям.
Пётр Могила был похоронен в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря, его могила уничтожена при взрыве собора во время Великой Отечественной войны. Фигура Петра Могилы помещена в скульптурной композиции памятника «Тысячелетие России» (1862 год, автор проекта М.О. Микешин). Пётр Могила канонизирован в 1996 году Украинской православной церковью Московского патриархата как местночтимый святой; 8 декабря 2005 года - Русской православной церковью как общерусский святой. День памяти по календарю РПЦ - 31 декабря (13 января).
Сочинения:
Крест Христа Спасителя. К., 1632;
Православное исповедание веры... М., 1696;
Сказания Петра Могилы // Архив Юго-Западной России. К., 1887. Т. 7. Ч. 1;
Завещание // Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних актов. 2-е изд. К., 1897. Т. 2. Отд. 1.