ПЁТР МОГИЛА

ПЁТР МОГИЛА - церковный деятель Речи Посполитой , митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.

Из древ­не­го молдавского бо­яр­ско­го ро­да, сын Си­ме­о­на Мо­ги­лы, гос­по­да­ря Ва­ла­хии (1600-1601, 1601-1602 годы) и Мол­до­вы (1606-1607 годы). Пе­ре­ехав по­сле смер­ти от­ца (1607 год) в Речь По­спо­ли­ту, Пётр Могила учил­ся во Львов­ской пра­во­слав­ной брат­ской шко­ле и, воз­мож­но, так­же в За­мой­ской ака­де­мии (в городе За­мосць) или в од­ной из кол­ле­гий ие­зуи­тов. По­сту­пив на во­енную служ­бу (около 1617 года), слу­жил при дво­ре сво­его опе­ку­на, гет­ма­на С. Жол­кев­ско­го, уча­ст­во­вал в бит­вах с ос­ма­на­ми под Це­цо­рой (1620 год), под Хо­ти­ном (1621 год).

Ду­хов­ный сан мог при­нять под влия­ни­ем митрополита Ки­ев­ско­го Ио­ва (Бо­рец­ко­го), на­зна­чив­ше­го Петра Могилу сво­им ду­ше­при­каз­чи­ком. Из­бран ар­хи­ман­д­ри­том (16 сентября 1627 года) Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря (бу­ду­щая Кие­во-Пе­чер­ская лав­ра ), по не­ко­то­рым дан­ным, ещё до при­ня­тия мо­на­ше­ско­го по­стри­га (1625 или 1627 годы). На вар­шав­ском кон­во­ка­ци­он­ном Сей­ме (1632 год), со­зван­ном по­сле смер­ти польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да III, пра­во­слав­ны­ми шлях­ти­ча­ми Пётр Могила был из­бран ми­тро­по­ли­том Ки­ев­ским (3 ноября 1632 года); по­лу­чил при­ви­лей на ми­тро­по­лию (март 1633 год) от но­вого ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV, а так­же бла­го­сло­ве­ние и ти­тул «эк­зар­ха свя­то­го апо­столь­ско­го Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пре­сто­ла» (начало апреля 1633 года) от пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ки­рил­ла Лу­ка­ри­са. Ру­ко­по­ло­жен во Льво­ве (28 апреля 1633 года) ещё при жиз­ни пра­вя­ще­го митрополита Ки­ев­ско­го Ко­пин­ско­го Иса­ии, ко­то­ро­го Пётр Могила вре­мен­но за­клю­чил в Кие­во-Пе­чер­ском мо­на­сты­ре.

В цер­ков­ной по­ли­ти­ке Пётр Могила опи­рал­ся на под­держ­ку пра­во­слав­ной шлях­ты Ре­чи По­спо­ли­той, одоб­ряя в то же вре­мя дей­ст­вия шлях­ти­чей про­тив вол­не­ний ка­за­че­ст­ва на Ук­раи­не. Ис­поль­зуя опыт Рим­ско-ка­то­личской церк­ви, Пётр Могила осу­ще­ст­вил мас­штаб­ные ре­фор­мы, на­прав­лен­ные на цен­тра­ли­за­цию управ­ле­ния ми­тро­по­ли­ей. Был соз­дан выс­ший цер­ков­ный суд - «кон­си­сто­рия», ре­ше­ния ко­то­ро­го долж­ны бы­ли ут­вер­ждать­ся ми­тро­по­ли­том; Петру Могиле под­чи­не­ны ра­нее срав­ни­тель­но са­мо­сто­ятельные пра­во­слав­ные брат­ст­ва; при­ня­ты ме­ры для под­го­тов­ки и вос­пи­та­ния при­ход­ско­го ду­хо­вен­ст­ва , пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го еже­год­но съез­жа­лись на цер­ков­ные со­бо­ры для ре­ше­ния различных во­про­сов и от­чё­та пе­ред Петром Могилой; кни­ги на тер­ри­то­рии ми­тро­по­лии пе­ча­та­лись толь­ко по­сле их одоб­ре­ния ми­тро­по­ли­том.

В 1631 году Пётр Могила соз­дал при Кие­во-Пе­чер­ском монастырское учи­ли­ще по об­раз­цу кол­ле­гий ие­зуи­тов. В сентбре 1632 года оно бы­ло объ­еди­не­но с дей­ст­во­вав­шей в Кие­ве с 1615 года брат­ской шко­лой гре­ко-славянского про­фи­ля. С 1633 года объ­е­ди­нён­ное учи­ли­ще ста­ло име­но­вать­ся Кие­во-Мо­ги­лян­ской кол­ле­ги­ей (смотри Кие­во-Мо­ги­лян­ская ака­де­мия ); Пётр Могила от­крыл её фи­лиа­лы в Вин­ни­це (1638 год) и Яс­сах (1640 год). Пётр Могила ос­но­вал шко­лу при пра­во­слав­ном брат­ст­ве в Кре­мен­це (1636 год), оп­ла­тил обу­че­ние за гра­ни­цей ря­да ду­хов­ных лиц - бу­ду­щих пре­по­да­ва­те­лей кол­ле­гии. В 1640 году про­сил ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча от­крыть в Мо­ск­ве мо­на­стырь для ки­ев­ских мо­на­хов, ко­то­рые пре­по­да­ва­ли бы там славянскую и греческую гра­мо­ту. В 1646 году Пётр Могила за­ве­щал кол­ле­гии свою библиотеку и ряд зе­мель­ных вла­де­ний.

Пётр Могила уни­фи­ци­ро­вал ли­тур­гию и об­ряд­ность, из­дав Треб­ник (1646 год, так называемый Треб­ник Пет­ра Мо­ги­лы), со­став­лен­ный на ос­но­ве славянского, греческого и латинского ис­точ­ни­ков. Для учеб­ных це­лей со­ста­вил на латинском языке «Пра­во­слав­ное ис­по­ве­да­ние ве­ры ка­фо­ли­че­ской и апо­столь­ской Церк­ви Вос­точ­ной» (об­су­ж­да­лось в 1640 году на со­бо­ре в Кие­ве, ут­вер­жде­но с ис­прав­ле­ния­ми в 1642 году на со­бо­ре в Яс­сах), дол­гое вре­мя счи­тав­шее­ся наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ным из­ло­же­ни­ем ос­нов пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния. Его крат­кая вер­сия - «Ка­те­хи­зис» - без ис­прав­ле­ний, сде­лан­ных в Яс­сах, из­да­на в 1645 году в Кие­ве сна­ча­ла на польском языке, за­тем на ста­ро­ук­ра­ин­ском языке, в 1646 году во Льво­ве, в 1649 году с ис­прав­ле­ния­ми в Мо­ск­ве на цер­ков­но­славянском язы­ке. Пред­став­лен­ные в «Ка­те­хи­зи­се» не­ко­то­рые взгля­ды Петра Могилы, под­вер­жен­ные влия­нию ка­то­ли­циз­ма (например, на вре­мя пре­су­ще­ст­в­ле­ние Свя­тых Да­ров на ли­тур­гии, о чис­ти­ли­ще), бы­ли осу­ж­де­ны со­бо­ром в Мо­ск­ве в 1690 году. Пётр Могила был авто­ром ря­да пре­ди­сло­вий и по­свя­ще­ний; от­ре­дак­ти­ро­вал (или сам пе­ре­вёл с греческого языка) «По­уче­ние» диа­ко­на Ага­пита императору Юс­ти­ниа­ну I. Для уче­ни­ков кол­ле­гии Пётр Могила со­ста­вил мо­раль­но-ди­дак­тическое по­уче­ние «Антологiа». Ему при­пи­сы­ва­ют сочинение «Lithos» на польском языке в за­щи­ту пра­во­слав­но­го ве­ро­уче­ния, ли­тур­гии и об­ряд­но­сти и ре­дак­цию мо­раль­но-ас­ке­тического сочинения «Кни­га ду­ши, на­ри­цае­мая зо­ло­то». Нереа­ли­зо­ван­ны­ми ока­за­лись про­ек­ты Петра Могилы по ис­прав­ле­нию тек­ста славянской Биб­лии и но­вый пе­ревод жи­тия святого Си­ме­о­на Ме­таф­ра­ста. Пётр Могила опе­кал ти­по­гра­фию Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря, ос­но­вал ти­по­гра­фии в Ва­ла­хии (Ким­по­лунг, 1635 год; Яс­сы, 1641 год).

В 1643 году Пётр Могила со­вер­шил ка­но­ни­за­цию всех пе­чер­ских под­виж­ни­ков, по­коя­щих­ся в Ближ­них и Даль­них пе­ще­рах Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря, и из­дал текст мо­леб­на с их по­ми­на­ния­ми.

При Петре Могиле бы­ли от­рес­тав­ри­ро­ва­ны в Кие­ве ряд свя­тынь кня­же­ско­го пе­рио­да: Со­фий­ский со­бор, церк­ви Спа­са Пре­об­ра­же­ния на Бе­ре­сто­ве, Трёх свя­ти­те­лей, Ми­хай­лов­ская церкви Вы­ду­бец­ко­го монастыря; рас­чи­ще­ны руи­ны Де­ся­тин­ной церк­ви (при этом об­ре­те­ны ос­тан­ки, ото­жде­ст­в­лён­ные Петру Могиле с мо­ща­ми святого рав­но­апостольного князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча). Об­нов­лён Ус­пен­ский со­бор Кие­во-Пе­чер­ской монастыря, ряд мо­на­сты­рей в Кие­ве.

Пётр Могила не ли­шён был вла­сто­лю­би­вых ам­би­ций; вы­сту­пал за про­ект при­ми­ре­ния пра­во­слав­ной и уни­ат­ской (смотри Бре­ст­ская уния 1596 год) церк­вей (за так называемую но­вую унию) пу­тём соз­да­ния Ки­ев­ско­го пат­ри­ар­ха­та с опо­сре­до­ван­ной за­ви­си­мо­стью от Ри­ма. Та­кая по­зи­ция вы­зы­ва­ла не­од­но­знач­ную оцен­ку сре­ди пра­во­слав­ных ие­рар­хов, часть из ко­то­рых ви­де­ла в этом же­ла­ние Петра Могилы дей­ст­во­вать в уго­ду польским вла­стям.

Пётр Могила был по­хо­ро­нен в Ус­пен­ском со­бо­ре Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря, его мо­ги­ла унич­то­же­на при взры­ве со­бо­ра во вре­мя Великой Отечественной вой­ны. Фи­гу­ра Петра Могилы по­ме­ще­на в скульп­тур­ной ком­по­зи­ции па­мят­ни­ка «Ты­ся­че­ле­тие Рос­сии» (1862 год, ав­тор про­ек­та М.О. Ми­ке­шин). Пётр Могила ка­но­ни­зи­ро­ван в 1996 году Украинской пра­во­слав­ной цер­ко­вью Московского пат­ри­ар­ха­та как ме­ст­ноч­ти­мый свя­той; 8 декабря 2005 года - Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью как об­ще­рус­ский свя­той. День па­мя­ти по ка­лен­да­рю РПЦ - 31 декабря (13 ян­ва­ря).

Сочинения :

Крест Хри­ста Спа­си­те­ля. К., 1632;

Пра­во­слав­ное ис­по­ве­да­ние ве­ры... М., 1696;

Ска­за­ния Пет­ра Мо­ги­лы // Ар­хив Юго-За­пад­ной Рос­сии. К., 1887. Т. 7. Ч. 1;

За­ве­ща­ние // Па­мят­ни­ки, из­дан­ные Ки­ев­ской ко­мис­си­ей для раз­бо­ра древ­них ак­тов. 2-е изд. К., 1897. Т. 2. Отд. 1.