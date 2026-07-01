ПЁТР МИТРОПОЛИТ
ПЁТР МИТРОПОЛИТ - русский церковный деятель, митрополит всея Руси, святой.
Биографические сведения Петра в основном представлены в 2 редакциях его Жития: краткой, составленной епископом Ростовским Прохором (1327 год), и пространной, подготовленной митрополитом Киевским и всея Руси Киприаном (конец XIV века). Время рождения Петра определяется на основании того, что он был выдвинут кандидатом в митрополиты около 1305 года, а по церковной практике митрополитом можно было стать не ранее 35-летнего возраста. Судя по тому, что в 7 лет Пётр был отдан обучаться грамоте, а позднее смог основать свой монастырь, он происходил из состоятельной семьи, но не боярской, поскольку его отец, Фёдор, упоминается в различных редакциях Жития митрополита Петра без отчества. Возможно, Фёдор был военным или хозяйственным слугой галицких князей Даниила Романовича и его сына Льва Даниловича или владимиро-волынского князя Василько Романовича. В 12 лет Пётр, достигший по средневековым меркам совершеннолетия, поступил в монастырь и позднее принял там постриг. Примерно в 1290-х годах на Волыни, недалеко от города Белз, на реке Рата (левый приток реки Западный Буг), он основал монастырь, главный храм которого был посвящён Преображению Господню.
Вследствие перенесения в 1299 году митрополитом Киевским и всея Руси Максимом митрополичьей кафедры из Киева во Владимир-на-Клязьме в 1303 году по инициативе галицкого князя Юрия Львовича константинопольским патриархом в Галиции была создана особая Галицкая митрополия. После кончины около 1305 года первого галицкого митрополита Нифонта князь Юрий Львович выбрал кандидатом на вакантную кафедру игумена Ратского Спасо-Преображенского монастыря Петра и отправил его для поставления в Константинополь. Там Пётр столкнулся с прибывшим из Северо-Восточной Руси кандидатом на Киевскую (общерусскую) митрополию игуменом Геронтием, посланным великим князем владимирским Михаилом Ярославичем после смерти во Владимире в декабре 1305 года митрополита Максима. Избегая, с одной стороны, раскола Русской церкви, который мог произойти при поставлении одновременно двух митрополитов, с другой - недовольства галицкого князя Юрия и возможного его сближения с католической Польшей, патриарх Константинопольский Афанасий I (1289-1293, 1303-1309 годы), вероятно, не без колебаний, летом 1308 года рукоположил в епископы и поставил митрополитом во главе Русской церкви Петра.
Посетив после поставления западнорусские епархии, Пётр в 1309 году прибыл во Владимир. В том же году он поставил архиепископом Новгородским Давида. Великий князь владимирский Михаил Ярославич не получил в лице Петра зависимого и дружественного церковного деятеля, который поддерживал бы его в реализации политических планов по укреплению великокняжеской власти и ограничению власти других князей Северо-Восточной Руси. Обладая твёрдым и решительным характером, Пётр не склонен был потакать великому князю и использовать Церковь в его интересах. Испытывая недовольство новым митрополитом, Михаил Ярославич заставил зависимых от него церковных иерархов написать жалобы на Петра константинопольскому патриарху. В них Пётр обвинялся в попрании церковных канонов: поставлениях на церковные должности за плату, благословениях браков людей, состоящих в близкой степени родства, и т.п. После долгих переговоров с патриархатом над Петром был назначен суд, который состоялся в конце 1310 - начале 1311 годов в Переяславле (Залесском). На суд прибыли представитель константинопольского патриарха, многие русские князья, но далеко не все русские иерархи. Несмотря на то что суд проходил в великокняжеском городе, он не подтвердил обвинений против Петра, инспирированных великим князем. Пётр сохранил сан, однако со своих кафедр были смещены два епископа, сторонники Петра.
Пётр стал ориентироваться на московских князей, политических противников тверских князей, к дому которых принадлежал великий князь Михаил Ярославич. В 1312 году, когда Михаил Ярославич находился в Орде, Пётр под угрозой отлучения от Церкви запретил его старшему сыну, князю Дмитрию Михайловичу Грозные Очи, идти походом на Нижний Новгород, который захватили московские князья. В том же году Пётр сместил епископа Сарайского Исмаила, поставив на его место Варсонофия. В 1313 году Пётр ездил в Орду к только что пришедшему к власти хану Узбеку (якобы выданный Узбеком Пётру ярлык, содержавший большие льготы Русской церкви, является фальсификатом XVI века). Великий князь Михаил Ярославич обратился с новыми обвинениями против Петра к патриарху Константинопольскому Нифонту I (1310-1314 годы). Патриарх благосклонно воспринял просьбы князя и договорился с ним о суде над Петром в Константинополе; но отставка патриарха в 1314 году спасла Петра от нового суда.
В 1317 году Михаил Ярославич вынужден был уступить владимирский великокняжеский стол поддерживавшему Петру московскому князю Юрию Даниловичу. В том же году великий князь литовский Гедимин добился отделения литовских епархий от русских митрополии. После 1317 года при поддержке Москвы эти епархии вновь были подчинены Петру. В 1322 году великим князем владимирским стал Дмитрий Михайлович Грозные Очи. Пётр обратился к нему и ко всем тверичам с посланием о послушании и отказе от мести москвичам за смерть в Орде князя Михаила Ярославича. Вероятно, это послание возымело силу. Однако когда в 1325 году Юрий Данилович был убит в Орде Дмитрием Грозные Очи и великим князем стал брат последнего - Александр Михайлович, Пётр не рискнул оставаться во Владимире и переехал в Москву под защиту брата Юрия Даниловича - московского князя Ивана I Даниловича Калиты. В Москве Пётр поставил на новгородскую кафедру архиепископа Моисея. Князь Иван I Калита выделил Петру в Кремле, близ Боровицких ворот, большой двор и по его совету начал строить в Москве первую каменную церковь - Успенский собор, в котором Пётр заложил себе гробницу. После смерти Петра был похоронен в недостроенном Успенском соборе.
Пётр оставил несколько посланий, главным образом духовенству, в которых призывал к соблюдению моральных норм, отказу от ведения финансовых операций, пьянства и других позорящих духовенство поступков. Пётр ввёл правило, согласно которому вдовые священники отстранялись от богослужения и должны были постригаться в монахи. Хотя это правило не основывалось на церковных канонах, со временем оно получило распространение не только в Русской церкви, но и в других церквах.
Князь Иван I Калита, высоко ценивший деятельность Петра и его содействие московским князьям, добился его местной канонизации на Владимирском соборе 1327 года и общецерковной - на Константинопольском соборе 1339 года. Память Петра по календарю Русской православной церкви - 24 августа (6 сентября), 21 декабря (3 января), в соборах московских и волынских святых, в соборе святителей московских.