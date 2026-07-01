ПЁТР МИТРОПОЛИТ

ПЁТР МИТРОПОЛИТ - русский церковный деятель, митрополит всея Руси, святой.

Био­гра­фические све­де­ния Петра в основном пред­став­ле­ны в 2 ре­дак­ци­ях его Жи­тия: крат­кой, со­став­лен­ной епископом Рос­тов­ским Про­хо­ром (1327 год), и про­стран­ной, под­го­тов­лен­ной митрополитом Ки­ев­ским и всея Ру­си Ки­приа­ном (конец XIV века). Вре­мя ро­ж­де­ния Петра оп­ре­де­ля­ет­ся на ос­но­ва­нии то­го, что он был вы­дви­нут кан­ди­да­том в ми­тро­по­ли­ты около 1305 года, а по цер­ков­ной прак­ти­ке ми­тро­по­ли­том мож­но бы­ло стать не ра­нее 35-лет­не­го воз­рас­та. Су­дя по то­му, что в 7 лет Пётр был от­дан обу­чать­ся гра­мо­те, а позд­нее смог ос­но­вать свой мо­на­стырь, он про­ис­хо­дил из со­стоя­тель­ной се­мьи, но не бо­яр­ской, по­сколь­ку его отец, Фё­дор, упо­ми­на­ет­ся в различных ре­дак­ци­ях Жи­тия ми­тро­по­ли­та Петра без от­че­ст­ва. Воз­мож­но, Фё­дор был во­ен­ным или хо­зяй­ст­вен­ным слу­гой га­лиц­ких кня­зей Да­нии­ла Ро­ма­но­ви­ча и его сы­на Льва Да­ни­ло­ви­ча или вла­ди­ми­ро-во­лын­ско­го князя Ва­силь­ко Ро­ма­но­ви­ча. В 12 лет Пётр, дос­тиг­ший по средневековым мер­кам со­вершен­но­ле­тия, по­сту­пил в мо­на­стырь и позд­нее при­нял там по­стриг. При­мер­но в 1290-х годах на Во­лы­ни, не­да­ле­ко от города Белз, на реке Ра­та (ле­вый при­ток реки Западный Буг), он ос­но­вал мо­на­стырь, главный храм ко­то­ро­го был по­свя­щён Пре­об­ра­же­нию Гос­под­ню.

Вслед­ст­вие пе­ре­не­се­ния в 1299 году ми­тро­по­ли­том Ки­ев­ским и всея Ру­си Мак­си­мом ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ры из Кие­ва во Вла­ди­мир-на-Клязь­ме в 1303 году по ини­циа­ти­ве га­лиц­ко­го князя Юрия Льво­ви­ча кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­хом в Га­ли­ции бы­ла соз­да­на осо­бая Га­лиц­кая ми­тро­по­лия. По­сле кон­чи­ны около 1305 года пер­во­го га­лиц­ко­го митрополита Ни­фон­та князь Юрий Льво­вич вы­брал кан­ди­да­том на ва­кант­ную ка­фед­ру игу­ме­на Рат­ско­го Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го монастыря Петра и от­пра­вил его для по­став­ле­ния в Кон­стан­ти­но­поль. Там Пётр столк­нул­ся с при­быв­шим из Северо-Восточной Ру­си кан­ди­да­том на Ки­ев­скую (об­ще­рус­скую) ми­тро­по­лию игу­ме­ном Ге­рон­ти­ем, по­слан­ным великим князем вла­ди­мир­ским Ми­хаи­лом Яро­сла­ви­чем по­сле смер­ти во Вла­ди­ми­ре в декабре 1305 года митрополита Мак­си­ма. Из­бе­гая, с од­ной сто­ро­ны, рас­ко­ла Русской церк­ви, ко­то­рый мог про­изой­ти при по­став­ле­нии од­но­вре­мен­но двух ми­тро­по­ли­тов, с дру­гой - не­до­воль­ст­ва га­лиц­ко­го князя Юрия и воз­мож­но­го его сбли­же­ния с ка­то­лической Поль­шей, пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Афа­на­сий I (1289-1293, 1303-1309 годы), ве­ро­ят­но, не без ко­ле­ба­ний, ле­том 1308 года ру­ко­по­ло­жил в епи­ско­пы и по­ста­вил ми­тро­по­ли­том во гла­ве Русской церк­ви Пет­ра.

По­се­тив по­сле по­став­ле­ния западнорусские епар­хии, Пётр в 1309 году при­был во Вла­ди­мир. В том же го­ду он по­ста­вил ар­хи­епи­ско­пом Нов­го­род­ским Да­ви­да. Великий князь вла­ди­мир­ский Ми­ха­ил Яро­сла­вич не по­лу­чил в ли­це Петра за­ви­си­мо­го и дру­же­ст­вен­но­го цер­ков­но­го дея­те­ля, ко­то­рый под­дер­жи­вал бы его в реа­ли­за­ции по­ли­тических пла­нов по ук­ре­п­ле­нию ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти и ог­ра­ни­че­нию вла­сти других кня­зей Северо-Восточной Ру­си. Об­ла­дая твёр­дым и ре­ши­тель­ным ха­рак­те­ром, Пётр не скло­нен был по­та­кать великому кня­зю и ис­поль­зо­вать Цер­ковь в его ин­те­ре­сах. Ис­пы­ты­вая не­до­воль­ст­во но­вым ми­тро­по­ли­том, Ми­ха­ил Яро­сла­вич за­ста­вил за­ви­си­мых от не­го цер­ков­ных ие­рар­хов на­пи­сать жа­ло­бы на Петра кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ху. В них Пётр об­ви­нял­ся в по­пра­нии цер­ков­ных ка­но­нов: по­став­ле­ни­ях на цер­ков­ные долж­но­сти за пла­ту, бла­го­сло­ве­ни­ях бра­ков лю­дей, со­сто­я­щих в близ­кой сте­пе­ни род­ст­ва, и т.п. По­сле дол­гих пе­ре­го­во­ров с пат­ри­ар­ха­том над Петром был на­зна­чен суд, ко­то­рый со­сто­ял­ся в конце 1310 - начале 1311 годов в Пе­ре­яс­лав­ле (За­лес­ском). На суд при­бы­ли пред­ста­ви­тель кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха, многие русские кня­зья, но да­ле­ко не все русские ие­рар­хи. Не­смот­ря на то что суд про­хо­дил в ве­ли­ко­кня­же­ском го­ро­де, он не под­твер­дил об­ви­не­ний про­тив Петра, ин­спи­ри­ро­ван­ных великим кня­зем. Пётр со­хра­нил сан, од­на­ко со сво­их ка­федр бы­ли сме­ще­ны два епи­ско­па, сто­рон­ни­ки Пет­ра.

Пётр стал ори­ен­ти­ро­вать­ся на мо­с­ков­ских кня­зей, по­ли­тических про­тив­ни­ков твер­ских кня­зей, к до­му ко­то­рых при­над­ле­жал великий князь Ми­ха­ил Яро­сла­вич. В 1312 году, ко­гда Ми­ха­ил Яро­сла­вич на­хо­дил­ся в Ор­де, Пётр под уг­ро­зой от­лу­че­ния от Церк­ви за­пре­тил его стар­ше­му сы­ну, князю Дмит­рию Ми­хай­ло­ви­чу Гроз­ные Очи, ид­ти по­хо­дом на Ниж­ний Нов­го­род, ко­то­рый за­хва­ти­ли мо­с­ков­ские кня­зья. В том же го­ду Пётр сме­стил епископа Са­рай­ско­го Ис­маи­ла, по­ста­вив на его ме­сто Вар­со­но­фия. В 1313 году Пётр ез­дил в Ор­ду к толь­ко что при­шед­ше­му к вла­сти ха­ну Уз­бе­ку (яко­бы вы­дан­ный Уз­бе­ком Пётру яр­лык, со­дер­жав­ший боль­шие льго­ты Русской церк­ви, яв­ля­ет­ся фаль­си­фи­ка­том XVI века). Великий князь Ми­ха­ил Яро­сла­вич об­ра­тил­ся с но­вы­ми об­ви­не­ния­ми про­тив Петра к пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му Ни­фон­ту I (1310-1314 годы). Пат­ри­арх бла­го­склон­но вос­при­нял прось­бы кня­зя и до­го­во­рил­ся с ним о су­де над Петром в Кон­стан­ти­но­по­ле; но от­став­ка пат­ри­ар­ха в 1314 году спас­ла Петра от но­во­го су­да.

В 1317 году Ми­ха­ил Яро­сла­вич вы­ну­ж­ден был ус­ту­пить вла­ди­мир­ский ве­ли­ко­кня­же­ский стол под­дер­жи­вав­ше­му Петру мо­с­ков­ско­му князю Юрию Да­ни­ло­ви­чу. В том же го­ду великий князь ли­тов­ский Ге­ди­мин до­бил­ся от­де­ле­ния ли­товских епар­хий от русских ми­тро­по­лии. По­сле 1317 года при под­держ­ке Мо­ск­вы эти епар­хии вновь бы­ли под­чи­не­ны Петру. В 1322 году великим кня­зем вла­ди­мир­ским стал Дмит­рий Ми­хай­ло­вич Гроз­ные Очи. Пётр об­ра­тил­ся к не­му и ко всем тве­ри­чам с по­сла­ни­ем о по­слу­ша­нии и от­ка­зе от мес­ти мо­ск­ви­чам за смерть в Ор­де князя Ми­хаи­ла Яро­сла­ви­ча. Ве­ро­ят­но, это по­сла­ние во­зы­ме­ло си­лу. Од­на­ко ко­гда в 1325 году Юрий Да­ни­ло­вич был убит в Ор­де Дмит­ри­ем Гроз­ные Очи и великим кня­зем стал брат по­след­не­го - Алек­сандр Ми­хай­ло­вич, Пётр не ри­ск­нул ос­та­вать­ся во Вла­ди­ми­ре и пе­ре­ехал в Мо­ск­ву под за­щи­ту бра­та Юрия Да­ни­ло­ви­ча - московского князя Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты. В Мо­ск­ве Пётр по­ста­вил на нов­го­род­скую ка­фед­ру ар­хи­епископа Мои­сея. Князь Иван I Ка­ли­та вы­де­лил Петру в Крем­ле, близ Бо­ро­виц­ких во­рот, боль­шой двор и по его со­ве­ту на­чал стро­ить в Мо­ск­ве пер­вую ка­мен­ную цер­ковь - Ус­пен­ский со­бор, в ко­то­ром Пётр за­ло­жил се­бе гроб­ни­цу. По­сле смер­ти Петра был по­хо­ро­нен в не­до­стро­ен­ном Ус­пен­ском со­бо­ре.

Пётр ос­та­вил несколько по­сла­ний, главным образом ду­хо­вен­ст­ву, в ко­то­рых при­зы­вал к со­блю­де­нию мо­раль­ных норм, от­ка­зу от ве­де­ния фи­нан­со­вых опе­ра­ций, пьян­ст­ва и других по­зо­ря­щих ду­хо­вен­ст­во по­ступ­ков. Пётр ввёл пра­ви­ло, со­глас­но ко­то­ро­му вдо­вые свя­щен­ни­ки от­стра­ня­лись от бо­го­слу­же­ния и долж­ны бы­ли по­стри­гать­ся в мо­на­хи. Хо­тя это пра­ви­ло не ос­но­вы­ва­лось на цер­ков­ных ка­но­нах, со вре­ме­нем оно по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние не толь­ко в Русской церк­ви, но и в других церк­вах.

Князь Иван I Ка­ли­та, вы­со­ко це­нив­ший дея­тель­ность Петра и его со­дей­ст­вие мо­с­ков­ским князь­ям, до­бил­ся его ме­ст­ной ка­но­ни­за­ции на Вла­ди­мир­ском со­бо­ре 1327 года и об­ще­цер­ков­ной - на Кон­стан­ти­но­поль­ском со­бо­ре 1339 года. Па­мять Петра по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви - 24 августа (6 сентября), 21 декабря (3 января), в со­бо­рах мо­с­ков­ских и во­лын­ских свя­тых, в со­бо­ре свя­ти­те­лей мо­с­ков­ских.