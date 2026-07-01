ПЁТР I ВЕЛИКИЙ

Царь всея Руси (с 1682 года), первый император Российской империи (с 1721 года), сын Алексея Михайловича (Тишайшего) и Натальи Кирилловны Нарышкиной.

Рождение, детство и юность Петра

Петр был четырнадцатым ребёнком Алексея Михайловича и первым сыном от его второй жены — Натальи Нарышкиной. Будущий царь и император России родился 30 мая 1672 года, в день поминовения св. Исаакия Далматского.

29 января 1676 года, когда Петру не было ещё и четырёх лет, скончался его отец, царь Алексей Михайлович. Престол унаследовал сын Алексея Михайловича от первой жены — Марии Ильиничны Милославской: Федор Алексеевич, с детства страдавший болезнями. Царскую семью ждали перемены: укрепившиеся Милославские заняли ключевые позиции в правительстве, близкие Наталье Нарышкиной люди оказались в опале.

Детство Петра шло по заведённому обычаю: до 5-6 лет он находился под надзором мамки-кормилицы, к нему были приставлены для игр сверстники из детей бояр. Достигнув пяти лет, царевич начал изучать грамоту, его учителем был думный дьяк Никита Моисеевич Зотов.

27 апреля 1682 года умер царь Федор Алексеевич. Патриарх Иоаким провозгласил Петра царём в обход старшего брата Ивана. Это вызвало гнев Милославских, воспользовавшихся волнениями среди стрельцов, чтобы устранить Нарышкиных. Убитый на крыльце царского дворца воспитатель Нарышкиной Артамон Матвеев, казни и стрелецкий разгул на всю жизнь остались в памяти Петра. В ходе стрелецкого бунта Милославским удалось вернуть своё положение: Пётр был отодвинут на место младшего соправителя Ивана; регентом при малолетних царях была Софья Алексеевна. Для юных царей был изготовлен специальный двойной трон, за ширмой которого стояли взрослые, чтобы подсказывать им, как вести себя на приёмах.

После стрелецкого бунта Нарышкиной было небезопасно жить в Кремле; вместе с детьми она переезжает в Преображенское, где прошло отрочество Петра. Там он увлекается военными потехами — создаёт из молодых придворных две роты, из которых в будущем вырастут Преображенский и Семеновский полки. Настоящей страстью Петра стал флот. Обнаружив в Измайлово старый ботик своего дедушки, Петр ставит его на воду и начинает плавать — сначала по прудам, потом по Яузе, по которой шла дорога из Преображенского в Немецкую слободу, где очень любил бывать Петр. Он брал оттуда военных специалистов для руководства своими потешными отрядами; в Немецкой слободе Пётр нашёл близкого друга — Франца Лефорта; там же он нашёл свою возлюбленную — Анну Монс.

Наталья Кирилловна, с опасением смотревшая на увлечения сына, решила его женить. Невесту — Евдокию Лопухину — мать нашла сыну сама. В 1689 году сыграли свадьбу, в 1690 году Лопухина родила первенца — царевича Алексея. Однако своих прежних увлечений Пётр не оставил. Вскоре после свадьбы он покинул жену и отправился на Плещеево озеро.

Царевна Софья с опасением смотрела в сторону Преображенского. Она готовила стрелецкий бунт против Петра. В ночь на 8 августа 1689 года, узнав о приготовлениях в Кремле (тревога оказалась ложной), Пётр поскакал в Троице-Сергиеву Лавру, за стенами которой он надеялся укрыться от Софьи. Утром того же дня к нему прибыли потешные солдаты, верные стрельцы и мать. Вокруг Петра начали собираться силы, недовольные властью Софьи и поддерживавшие Петра. В конце сентября 1689 года Софья была пострижена в Новодевичем монастыре, где она и умерла в 1704 году.

Начало правления Петра. Азовские походы. Великое посольство.

Отстранив от власти Софью, Пётр не переменил своего образа жизни. Он увлечён своими военными и морскими потехами: в 1692 году устраивает потешную флотилию на Плещеевом озере, в 1694 году уже ходит на яхте по Белому морю; тогда же, осенью 1694 года Пётр проводит грандиозные армейские маневры в Кожухово.

В 1695 году Пётр предпринимает свой первый поход на Азов. Поход окончился неудачей, однако, в отличие от своих предшественников, Пётр умел делать из своих ошибок выводы. Для азовского похода в Воронеже зимой 1696 года строят флот. Летом 1696 года, блокировав Азов с моря и осадив его с суши, Пётр взял крепость.

В марте 1697 года из Москвы выехало «Великое посольство», возглавляемое Францем Лефортом, Фёдором Головиным и Прокофием Возницыным. Сам царь Петр ехал инкогнито, под видом урядника второго десятка Петра Михайлова. В Европе изначально Пётр намеревался сохранить и укрепить «Священную лигу», однако Австрия и Венеция, на фоне надвигающейся войны за испанское наследство, предпочли заключить сепаратные мирные договоры с Османской Империей. С другой стороны, назревающий европейский конфликт позволил Петру обезопасить себя на случай войны с Швецией, поскольку союзники последней, Англия и Франция, в случае начала большого европейского конфликта, не смогли бы оказать ей помощь. Решение Петра переключиться на борьбу за выход к Балтийскому морю подкреплялось и тем, что в 1698 году на престоле Швеции находился юный и неопытный, шестнадцатилетний Карл XII. Встреча с новым королём Речи Посполитой Августом II положила начало складыванию антишведской коалиции, которая в 1699 году оформилась в виде Северного союза с участием в нём России, Речи Посполитой, Дании и Саксонии. Безопасность на юге была обеспечена заключением между Россией и Османской империей в 1700 году Константинопольского мирного договора.

Помимо дипломатических дел, Пётр за границей учится кораблестроению (работает на Саардамской верфи, получает аттестат Ост-Индской компании об овладении им мастерством корабельного плотника), усваивает теорию кораблестроения, знакомится с астрономией, артиллерийским производством, чеканкой монет, не забывая при этом приглашать нужных специалистов в Россию. Сообщения о восстании в Москве стрельцов заставляют Петра вернуться в Москву в августе 1698 года. К тому времени восстание уже было подавлено и прошли первые казни стрельцов. Однако Пётр берёт следствие в свои руки и начинает допрашивать участников восстания, надеясь установить их связи с Софьей. Осенью 1698 – зимой 1699 гг. Пётр устраивает массовые казни стрельцов. После подавления последнего стрелецкого бунта Петр выселяет из Москвы всех стрельцов вместе с их семьями.

Северная война

Война между Северным союзом и Швецией началась 12 февраля 1700 года, когда войска Августа II вторглось в шведскую Лифляндию и осадило Ригу, которая не увенчалась успехом. В марте 1700 года датский король Фредерик IV со всем войском вступил в шведское Голштейн-Готторпское герцогство, чем воспользовался Карл XII, высадивший десант около Копенгагена. Карл принудил заключить Фредерика в Травентале мирный договор, по которому Дания должна была выйти из Северного союза.

18 октября 1700 года Пётр приступил к осаде Нарвы. Через месяц к Нарве подошли шведы, а 19 ноября случилась Нарвская битва. Она окончилась поражением русской армии. Под Нарвой Пётр потерял 6000 человек и 135 орудий — всю свою артиллерию. После этого Карл выступает в поход против Августа II. Тем временем Петру удается оправиться после «нарвской конфузии», устроить оборону Новгорода, Пскова и Архангельска, восстановить артиллерийский парк и нанести в январе 1702 года первое поражение шведам: Шереметев разбивает 17-тысячный корпус генерала Шлиппенбаха в районе Дерпта. А в октябре 1702 года был взят Нотебург — древняя русская крепость Орешек, переименованная Петром в Шлиссельбург (ключ-город). В мае 1703 года русская армия взяла Ниешанц. Все течение Невы перешло под контроль России. 16 мая (27 мая по н. стилю) Пётр основывает Санкт-Петербург. После этого русская армия вступает в Прибалтику, где она захватывает Нарву и Дерпт. Тем временем Август II потерпел от Карла XII серию тяжелых поражений и по Альтраштедскому миру 1706 года вышел из войны, оставив Россию один на один с Швецией. Теперь Карл XII намеревается разбить русскую армию. Летом 1708 года он занимает Минск, идёт к Смоленску, однако, после разгрома русской армией обоза Левенгаупта у Лесной Карл отказывается от идеи наступать на Москву и поворачивает на юг, где ему обещает помощь гетман Украины Мазепа. В мае 1709 года Карл осадил Полтаву, где надеялся найти большие запасы оружия и продовольствия. Вблизи Полтавы 27 июня 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны — Полтавская битва. В ходе её шведская сухопутная армия была полностью разгромлена; Карл XII и Мазепа убежали в Османскую империю, где первый, желавший реванша, вёл переговоры с султаном об объявлении Портой войны России. Осенью 1710 года Турция объявляет России войн, русская армия идёт на юг. Прутский поход Петра 1711 года едва не окончился катастрофой, и Россия была вынуждена заключить с Турцией мир, по условиям которого она отдавала обратно Азов и Таганрог. Северная война продолжается. 27 июля 1714 года адмирал Ф.М. Апраксин нанёс поражение шведской эскадре Эреншильда. В 1716-1717 гг. Пётр посещает Пруссию, Данию, Нидерланды и Францию; Амстердамский договор 1717 года, заключенный между Пруссией, Францией и Россией обеспечивал последней отказ Франции от помощи Швеции в Северной войне. Летом 1718 года начинается Аландский конгресс — мирные переговоры между Россией и Швецией. Они были прерваны гибелью Карла XII 30 ноября 1718 года при осаде норвежской крепости Фридрихсгаль. Переговоры Остермана с взошедшей на шведский престол Ульрикой Элеонорой закончились безрезультатно. 27 июля 1720 года русский флот под командованием М.М. Голицына нанес поражение шведскому флоту у Гренгама. После этого мирные переговоры возобновились и 30 августа 1721 года был подписан Ништадский мир, по которому Россия получала Эстляндию, Лифляндию, Ингерманландию, Выборг, Кексгольм (Корелу); Швеция получила право закупать в Риге и Ревеле хлеб на 50 тыс. рублей, а также компенсацию за Лифляндию — 2 млн. ефимков. Северную войну Пётр назвал «троевременной кровавой и весьма опасной школой» и безмерно радовался её окончанию.

Восточной политике Пётр уделял меньшее внимание; самым важным мероприятием на этом направлении был Каспийский поход 1722-1723 гг., завершением которого стал Петербургский договор России и Ирана, по которому последний признавал переход к России Западного и Южного Прикаспия.

Внутренние преобразования Армия и финансы

Большую часть своего правления Пётр воевал. Поэтому его внутренние преобразования, прежде всего, проходили в интересах армии и флота. В 1699 году Пётр вводит рекрутскую систему комплектования армии. Для строительства регулярной армии и флота Петру были нужны деньги, которые он называл «артерией войны». Правительство Петра провело денежную реформу, содержанием которой было уменьшение серебра и меди в монетах. Важные источник доходов казны при Петре — косвенные налоги и государственные монополии (например, введенная в 1705 году монополия на соль). В 1718 году Пётр начинает проводить перепись населения, на основании которой он вводит в 1724 году подушную подать.

Промышленность

Пётр уделял большое внимание развитию промышленности — без неё была бы невозможна победа в войне. В Россию приезжают иностранные мастера и промышленники, русские люди отправляются в Европу учиться мануфактурному делу. Развиваются как старые (Карелия, Центр), так и новые (Урал) промышленные центры. Большую роль в развитии уральских заводов сыграли Демидовы. К концу правления Петра Россия выходит на третье место в Европе по производству черных металлов. Источником рабочей силы для мануфактур были крестьяне, которых в 1721 году разрешили покупать к фабрикам.

Пётр уделял внимание развитию путей сообщения: в 1706 году был открыт Вышневолоцкой канал, связавший Волгу с Ладогой, Невой и Балтийским морем; для обеспечения безопасности плавающих по Ладоге, в 1718 году было начато строительство канала вдоль южного берега озера, которое завершилось уже после смерти Петра. Внешняя торговля переносится из Архангельска в Санкт-Петербург.

Перемены в устройстве общества

В петровскую эпоху существенным образом меняется устройство общества. В это время оформляется единое служилое дворянское сословие, в которое входят «служилые люди по отечеству» (то есть, наследственная знать). Табель о рангах, введённая Петром в 1722 году, давала возможность получить личное или даже потомственное дворянство за службу — теперь дворянами могли стать выходцы из других сословий. Кроме того, вследствие указа о единонаследии 1714 года временные земельные владения (поместья) сливались с наследственными владениями (вотчинами). В петровское время оформляется единое податное сословие; государственными крестьянами становятся «служилые люди по прибору», то есть, поступившие на службу добровольно из других слоёв населения (однодворцы, бывшие стрельцы), ясашные крестьяне (русские и иноверцы), черносошные крестьяне Русского Севера, крестьяне Сибири; холопы и «вольные гулящие люди» сливаются с крепостными сливаются с крепостными крестьянами. В управления городами Пётр учреждает в 1699 году Бурмистерскую палату (Ратушу); выбранные в городах бурмистры должны заниматься сбором налогов. В 1724 году были учреждены городовые магистраты, куда вошли бурмистры; ранее, в 1721 году, был учрежден Главный магистрат, выполнявший функции центрального органа городского управления; в это же время изменилась организация городского населения: купцы были организованы по гильдиям, ремесленники — по цехам.

Государственное управление

Первым масштабным мероприятием Петра в области государственного управления было фактическое преобразование в 1699 году Боярской думы в Ближнюю канцелярию — орган государственного контроля. В 1708 году Пётр проводит губернскую реформу, в ходе которой страна была поделена на 8 губерний: Московскую, Ингерманландскую, Киевскую, Смоленскую, Архангелогородскую, Казанскую, Сибирскую и Азовскую, к которым в 1713-1714 гг. добавились Астраханская, Нижегородская и Рижская губернии. Во главе губерний встали генерал-губернаторы, сосредоточившие в своих руках высшие военные и гражданские функции. Губернии изначально делились на уезды; в 1719 были учреждены провинции как промежуточные округа между губерниями и уездами.

Ключевым органом государственного управления стал учрежденный Петром в 1711 году Сенат. Несмотря на то, что Сенат изначально создавался как временный орган на период отсутствия царя, который уходил в это время в Прутский поход, Сенат просуществовал до 1917 года и стал высшим судебным и управленческим органом России. Для надзора за управлением на местах были назначены фискалы, подчинявшиеся обер-фискалу, входившему в Сенат.

В 1718 году Пётр начинает реформу отраслевого управления. На место приказов приходят коллегии, принципиальным качеством которых должен был стать совещательный порядок ведения дел. Всего было учреждено 11 коллегий: Военная, Адмиралтейская, Иностранная, Берг-коллегия, Мануфактур-коллегия, Коммерц-коллегия, Камер-коллегия, Коммерц-коллегия, Штатс-контор-коллегия, Вотчинная коллегия, Ревизион-коллегия, Юстиц-коллегия. С учреждением коллегий был изменён Сенат — теперь туда входили президенты всех коллегий; также в Сенате появилась должность генерал-прокурора, через которого проходили все поступающие в Сенат дела и который мог опротестовать и приостановить решение Сената. Принципы деятельности государственного аппарата были зафиксированы в Генеральном регламенте 1720 года.

После победы в Северной войне Пётр принял в 1721 году титул императора Всероссийского, что говорило о возросшем значении России в мире. Столица Российской Империи к тому времени уже находилась в Санкт-Петербурге, куда около 1712 года окончательно переехали из Москвы царь и двор.

Церковная реформа

Во время правления Петра I был завершен процесс подчинения церкви светской власти. Когда в 1700 году умирает патриарх Адриан, Пётр не торопится с избранием нового патриарха, но назначает местоблюстителем патриаршего престола рязанского митрополита Стефана Яворского. В 1721 году был создан высший церковный орган — Синод. Отныне священники были приравнены к чиновникам светских учреждений, по указу от 1722 года они должны были раскрывать тайну исповеди в случае, если узнают намерение исповедовавшегося совершить измену. Фактическим автором церковной реформы был Феофан Прокопович — сподвижник Петра и сторонник идеи примата власти государства над властью церкви.

Волнения и восстания

Чрезвычайные подати, принудительный труд, палочная дисциплина и рекрутские наборы стали причиной нескольких восстаний, бушевавших в России в петровскую эпоху. В 1705 году вспыхнуло крупное восстание в Астрахани, где стрельцы казнили командиров, иноземцев, приказных чиновников; восстание было подавлено в январе 1706 года. Ответом наступлению на донскую вольницу стало восстание казаков под предводительством Кондратия Булавина, бушевавшее на протяжении 1707-1709 гг. Реакцией на новые налоги стало башкирское восстание, продолжавшееся 7 лет — с 1704 по 1711 гг.

Культурные преобразования

В эпоху Петра Великого в России появляется сеть школ начального обучения (цифирные школы), предназначенных для дворянских и чиновничьих детей; в 1714 году вышел указ об обязательном обучении дворянства. Обычным делом стала отправка молодых людей на учёбу в Западную Европу. В России появились техническое образование: в 1701 году в Москве была учреждена Навигацкая школа; там же в 1712 году появилась Инженерная школа, в Петербурге в 1715 году была создана Морская академия. В Москве, в Немецкой слободе в 1707 году было открыто Медицинское училище. Кроме того, в 1705 году в Москве открыло первое среднее учебное заведение — гимназия пастора Глюка. Были подготовлены учебные пособия: «Арифметика» Л.Ф.Магницкого (1703), «Лексикон треязычный» Ф.П. Поликарпова (1704). В 1724 году в Петербурге была создана Академия наук, куда были приглашены европейские учёные; для подготовки отечественных исследователей в том же году открыт Академический университет. Частью Академии был открытый в 1714 году «кабинет редкостей» — Кунсткамера.

Преобразования Петра коснулись и внешнего вида его подданных. Серией указов (1698, 1701 и 1705 гг.) Пётр запретил ношение бород всем, кроме духовенства; обязательным становится ношение европейского платья; в 1718 году Пётр вводит ассамблеи, на которые должна являться знать, причём выходит в свет стал обязательным для женщин.

Семья и личная жизнь

От первого брака с Евдокией Лопухиной у Петра было двое детей — Алексей и Александр. Последний умер во младенчестве. Увлеченный военными и государственными заботами, Петр мало уделял внимания старшему сыну; между сыном и отцом было отчуждение. В 1716 году Алексей бежит в Священную Римскую империю, надеясь получить помощь Габсбургов в борьбе за русский престол; Пётр с помощью своих дипломатов (П.А. Толстого и А.И. Румянцева) заставляет Алексея вернуться в Россию, где в 1718 году Алексей умирает во время следствия по делу о его заговоре против Петра. У Алексея осталось двое детей — Наталья и Пётр (будущий император Пётр II).

В 1712 году Пётр обвенчался с Екатериной Алексеевной (Мартой Скавронской), бывшей служанкой в доме пастора Глюка, которая была взята в плен в 1703 году, приглянулась Петру и стала его любовницей. К тому времени Евдокия Лопухина уже была отправлена в монастырь (это случилось в 1698 году). От Екатерины у Петра было 11 детей, семеро умерли во младенчестве и ещё двое — Пётр и Наталья — в детстве; выжили только Анна Петровна и Елизавета Петровна.

Проблема престолонаследия

Вопрос о наследнике престола омрачал последние годы жизни Петра. Лишенный права наследовать престол манифестом от 3 февраля 1718 года Алексей Петрович умер в Петропавловской крепости, маленький Пётр Петрович, объявленный официально наследником, умер в трех лет от роду в 1719 году. Поэтому в 1722 году Пётр издает «Устав о наследии престола»: отныне самодержец сам может назначать себе преемника. В мае 1724 года в Успенском соборе была коронована Екатерина, однако её положение осложнилось в ноябре 1724, когда вскрылась связь между камергером Виллимом Монсом и Екатериной. Виллим (родной брат Анны Монс) был казнён. Потенциальными наследниками могли также быть дочери Петра — Анна и Елизавета. Кроме того, у Петра оставался внук — сын царевича Алексея, Пётр. Отсутствие завещания Петра и петровский устав о наследии престола стали причиной наступления в России Эпохи дворцовых переворотов (1725-1762).

Характер Петра

Пётр I был заметным человеком. И не только благодаря своему росту (203 см). Современники отмечали его энергичность, живость ума, привычку вести себя прямо и просто везде: и на официальных приёмах, и на попойках. Современники отмечали, что он совершенно одинаково вел себя и с матросами, и с иностранными послами. Пётр был скромен в обиходе: летом ходил в кафтане, осенью в суконном сюртуке; торжественные приёмы обычно проходили во дворце Меньшикова, поскольку дворец Петра был слишком тесен. Пётр очень любил физический труд, знал много ремёсел, но наибольшее пристрастие имел к корабельному делу Петра по праву считали одним из лучших русских корабельных мастеров. Пётр рано пристрастился к спиртному, ещё в Немецкой слободе, там же появился «Всепьянейший, Всешутейший и Сумасброднейший Собор», где Пётр имел чин «протидиакона», участники собора предавались пьянству, сопровождавшемуся непристойными выходками. Ключевой идеей, которой руководствовался Пётр в своей политике, была идея государства, ради блага которого Пётр не жалел ни себя, ни своих подданных. Так, осенью 1698 года Пётр своими руками казнил участвовавших в заговоре против него стрельцов; приближенные отмечали случавшиеся у царя припадки необоснованного гнева и жестокости. Своё царствование Пётр понимал, как службу государству, и даже в конце жизни, уже будучи больным, он сказал доктору Блюментросту: «Болезнь упряма, знает то натура, что творит, но о пользе государства пещись надлежит неуспыно, доколе силы есть».

Конец жизни Петра Отличавшийся от природы крепким здоровьем, Пётр свёл его на нет постоянными походами, попойками; свою лепту внесли драматические события, произошедшие в семье (дело царевича Алексея, связь Екатерины с Монсом). Пётр страдал мочекаменной болезнью, в последние годы Пётр ездил лечиться на воды, однако не менял своих привычек; 17 января 1725 года у Петра случился приступ, приковавший его к постели. Царю было не суждено оправиться — он умер 28 января 1725 года в 05:15 утра. Царь не успел оставить завещания; на основании записок голштинского дипломата Бассевича возникла легенда, что Пётр успел написать на поднесённом ему листе бумаги два слова: «Отдайте всё», однако современные исследования (в частности, работы Е.В. Анисимова) доказывают, что записки Бассевича нельзя считать достоверным источником и сообщение о последних словах Петра стоит считать легендарным.

Оценки деятельности Петра

Реформы Петра I коснулись практически всех областей жизни общества; реакция современников на них была различной: от восторга до глухой ненависти; примечательно, что в народе ходили слухи о том, что за границей Петра подменили; поговаривали, что Пётр есть Антихрист. Отношение потомков к Петру было столь же неоднозначным. В XVIII веке оно безусловно положительное: Феофан Прокопович полагал, что Пётр воскресил Россию из мёртвых, М.В. Ломоносов считал Петра подобным Богу. Осторожно критикует Петра М.М. Щербатов, ставя вопрос, не была ли реформа избыточной. Н.М. Карамзин, признавая заслуги Петра, тем не менее, укоряет великого преобразователя: «Мы стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, гражданами России». В XIX веке Петра были склонны критиковать славянофилы. В частности, А.С. Хомяков ставил Петру в вину разрыв между народом и просвещенным обществом. Западники же, напротив, Петра почитали — С.М. Соловьёв утверждал, что именно благодаря Петру Россия перешла из древней истории в новую. Довольно осторожен в своих оценках В.О. Ключевский, который, объясняя петровские реформы насущными нуждами государства, говорит об их непродуманности и сумбурности. Крайне негативную оценку деятельности Петра давал П.Н. Милюков. В XX веке советские историки (Н.И. Павленко) считали Петра прогрессивной фигурой, однако отмечали, что он действовал в интересах господствующего класса. Современные историки (А.Б. Каменский, Е.В. Анисимов) отмечают противоречивыц характер реформ Петра — с одной стороны, успешная модернизация, достигнутая за счёт жизненного уровня народа), с другой стороны, укрепление крепостного права.

Источники:

Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб.; Л.; М., 1887-2003. Т 1 — 13.

Берхгольц Ф.В. Дневник. М., 1902 — 1903. Ч. 1 — 4.

Голиков И.И.. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. М., 1788—1789.