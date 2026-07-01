ПЁТР I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ
ПЁТР I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ - черногорский митрополит и государственный деятель, святой Сербской православной церкви.
Из династии Негошей. Сын Марко Петровича, брата митрополита Черногорского Саввы. В 12 лет принял монашеский чин, в 17 лет стал дьяконом. В 1765-1766 годах обучался в России. В 1770 году рукоположен в архимандриты. В 1775 году посетил Санкт-Петербург, где испрашивал материальную помощь и дипломатическую поддержку у Екатерины II. В 1779 году в составе черногорской делегации был принят Марией Терезией в Вене. После смерти митрополита Саввы в 1782-1784 годах оспаривал власть его преемника, архимандрита Арсения (Пламенаца). В 1784 году на общечерногорском собрании старейшин утверждён правителем Черногории. В октябре того же года рукоположен в сан митрополита Черногорского, Скендерийского и Приморского в Сремски-Карловцах (Австрийская монархия).
Деятельность Петра I Петровича Негоша была направлена на укрепление черногорской государственности и расширение границ страны. В 1780-1790-х годах конфликтовал со скадарским визирем Махмуд-пашой Бушатли (в 1785 году турецкие войска под его руководством сожгли Цетинский монастырь). В 1796 году одержал победы над турецкой армией под Мартиновичами и Крусами. Активно боролся против племенного сепаратизма, препятствовавшего объединению Черногории; стремился ликвидировать обычай кровной мести и ввести регулярное налогообложение. Добился принятия первого свода законов Черногории - «Законника Черногорского и Брдского» («Законник» от 18 октября 1798 года; в 1803 году дополнен новыми статьями) и создания первого судебного органа - Правительства суда Черногорского и Брдского (1798 год; выполнял также административные функции), известного как «Кулук». Пытался создать среди черногорских племён систему органов местного самоуправления и судов, однако потерпел в этом неудачу. В 1798 году добился от российского императора Павла I установления ежегодной субсидии Черногории в размере 1 тысячи цехинов (около 3 тысяч рублей), ставшей важнейшей частью государственных доходов. Стремился присоединить к Черногории Которскую бухту и обеспечить ей выход к морю. В 1797 году натолкнулся на сопротивление Австрии, в 1805 году - Франции.
Во время Наполеоновских войн активно боролся против французской оккупации побережья Которской бухты, в том числе совместно с российскими экспедиционными войсками. В 1806 и 1813 годах овладевал Которской бухтой. По результатам скупщины в Доброте (29 октября 1813 года) добился её присоединения к Черногории, однако по решению Венского конгресса 1814-1815 годов территория вновь отошла к Австрии. Выступал сторонником воссоздания единого Сербского государства, в состав которого вошла бы и Черногория. В 1806 году в письме российскому императору Александру I изложил проект создания Славянско-сербского государства с центром в Дубровнике под покровительством России. Во время Первого сербского восстания 1804-1813 годов поддерживал контакты с Карагеоргием, в период русско-турецкой войны 1806-1812 годов (смотри Русско-турецкие войны) пытался организовать с ним совместные действия в Новопазарском санджаке. В 1820 году нанёс поражение карательной экспедиции в Черногорию под руководством боснийского визиря.
Пётр I Петрович Негош - автор ряда поэтических и прозаических произведений, в том числе «Поучения в стихах» (опубликованы в 1864 году), а также рукописной хроники «Краткая история Черногории» (в последующем использовалась черногорским историком Д. Милаковичем). Причислен к лику святых в 1834 году под именем Петра Цетинского. День памяти - 18(31) октября.
Сочинения: Писма и други документи. Титоград, 1987–1988. Књ. 1–2.