ПЁТР I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ

ПЁТР I ПЕТРОВИЧ НЕГОШ - черногорский митрополит и государственный деятель, святой Сербской православной церкви.

Из ди­на­стии Не­го­шей . Сын Мар­ко Пет­ро­ви­ча, бра­та митрополита Чер­но­гор­ско­го Сав­вы. В 12 лет при­нял мо­на­ше­ский чин, в 17 лет стал дья­ко­ном. В 1765-1766 годах обу­чал­ся в Рос­сии. В 1770 году ру­ко­по­ло­жен в ар­хи­ман­д­ри­ты. В 1775 году по­се­тил Санкт-Пе­тер­бург, где ис­пра­ши­вал ма­те­ри­аль­ную по­мощь и ди­пло­ма­тическую под­держ­ку у Ека­те­ри­ны II . В 1779 году в со­ста­ве чер­но­горской де­ле­га­ции был при­нят Ма­ри­ей Те­ре­зи­ей в Ве­не. Пос­ле смер­ти митрополита Сав­вы в 1782-1784 годах ос­па­ри­вал власть его пре­ем­ни­ка, ар­химандрита Ар­се­ния (Пла­ме­на­ца). В 1784 году на об­ще­чер­но­гор­ском со­б­ра­нии ста­рей­шин ут­верж­дён пра­ви­те­лем Чер­но­го­рии. В ок­тяб­ре то­го же го­да ру­ко­по­ло­жен в сан ми­тро­по­ли­та Чер­но­гор­ско­го, Скен­де­рий­ско­го и При­мор­ско­го в Срем­ски-Кар­лов­цах (Австрийская мо­нархия).

Дея­тель­ность Петра I Петровича Негоша бы­ла на­прав­ле­на на ук­ре­п­ле­ние чер­но­горской го­су­дар­ст­вен­но­сти и рас­ши­ре­ние гра­ниц стра­ны. В 1780-1790-х годах кон­флик­то­вал со ска­дар­ским ви­зи­рем Мах­муд-па­шой Бу­шат­ли (в 1785 году турецкие вой­ска под его ру­ко­во­д­ством со­жгли Це­тин­ский монастырь). В 1796 году одер­жал по­бе­ды над турецкой ар­ми­ей под Мар­ти­но­ви­ча­ми и Кру­са­ми. Ак­тив­но бо­рол­ся про­тив пле­мен­но­го се­па­ра­тиз­ма, пре­пят­ст­во­вав­ше­го объ­е­ди­не­нию Чер­но­го­рии; стре­мил­ся ли­к­ви­ди­ро­вать обы­чай кров­ной мес­ти и вве­сти ре­гу­ляр­ное на­ло­го­об­ло­же­ние. До­бил­ся при­ня­тия пер­во­го сво­да за­ко­нов Чер­но­го­рии - «За­кон­ни­ка Чер­но­гор­ско­го и Брдско­го» («За­кон­ник» от 18 октября 1798 года; в 1803 году до­пол­нен но­вы­ми стать­я­ми) и со­зда­ния пер­во­го су­деб­но­го ор­га­на - Пра­ви­тель­ст­ва су­да Чер­но­гор­ско­го и Брдско­го (1798 год; вы­пол­нял так­же административные функ­ции), из­вест­но­го как «Ку­лук». Пы­тал­ся соз­дать сре­ди чер­но­горских пле­мён сис­те­му ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния и су­дов, од­на­ко по­тер­пел в этом не­уда­чу. В 1798 году до­бил­ся от российского императора Пав­ла I ус­та­нов­ле­ния еже­год­ной суб­си­дии Чер­но­го­рии в раз­ме­ре 1 тысячи це­хи­нов (около 3 тысяч рублей), став­шей важ­ней­шей ча­стью государственных до­хо­дов. Стре­мил­ся при­сое­ди­нить к Чер­но­го­рии Ко­тор­скую бух­ту и обес­пе­чить ей вы­ход к мо­рю. В 1797 году на­толк­нул­ся на со­про­тив­ле­ние Ав­ст­рии, в 1805 году - Фран­ции.

Во вре­мя На­по­ле­о­нов­ских войн ак­тив­но бо­рол­ся про­тив французской ок­ку­па­ции по­бе­ре­жья Ко­тор­ской бух­ты, в том числе со­вме­ст­но с российскими экс­пе­диционными вой­ска­ми. В 1806 и 1813 годах ов­ла­де­вал Ко­тор­ской бух­той. По ре­зуль­та­там скуп­щи­ны в Доб­ро­те (29 октября 1813 года) до­бил­ся её при­со­еди­не­ния к Чер­но­го­рии, од­на­ко по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов тер­ри­то­рия вновь ото­шла к Ав­ст­рии. Вы­сту­пал сто­рон­ни­ком вос­соз­да­ния еди­но­го Сербского государства, в со­став ко­то­ро­го во­шла бы и Чер­но­го­рия. В 1806 году в пись­ме российскому императору Алек­сан­д­ру I из­ло­жил про­ект соз­да­ния Славянско-сербского государства с цен­тром в Дуб­ров­ни­ке под по­кро­ви­тель­ст­вом Рос­сии. Во вре­мя Пер­во­го серб­ско­го вос­ста­ния 1804-1813 годов под­дер­жи­вал кон­так­ты с Ка­ра­ге­ор­ги­ем, в пе­ри­од русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ) пы­тал­ся ор­га­ни­зо­вать с ним со­вме­ст­ные дей­ст­вия в Но­во­па­зар­ском санд­жа­ке. В 1820 году на­нёс по­ра­же­ние ка­ра­тель­ной экс­пе­ди­ции в Чер­но­го­рию под руководством бос­ний­ско­го ви­зи­ря.

Пётр I Петрович Негош - ав­тор ря­да по­этических и про­за­ических про­из­ве­де­ний, в том числе «По­уче­ния в сти­хах» (опубликованы в 1864 году), а так­же ру­ко­пис­ной хро­ни­ки «Крат­кая ис­то­рия Чер­но­го­рии» (в по­сле­дую­щем ис­поль­зо­ва­лась чер­но­горским ис­то­ри­ком Д. Ми­ла­ко­ви­чем). При­чис­лен к ли­ку свя­тых в 1834 году под име­нем Пет­ра Це­тин­ско­го. День па­мя­ти - 18(31) ок­тяб­ря.

Сочинения : Пис­ма и дру­ги до­ку­мен­ти. Ти­то­град, 1987–1988. Књ. 1–2.