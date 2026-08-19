Пётр I Пéтрович Нéгош

Пётр I Пéтрович Нéгош ( черногорск . Петар I Петровиħ Његош) (08[20].11.1748, Негуши — 18[30].10.1830, Цетинье) — черногорский митрополит и государственный деятель, из династии Негошей. Принял монашеский чин в 12 лет, в 1773 возведен в сан архимандрита. В октябре 1784 рукоположен сербским митрополитом Моисеем и избран правителем Черногории. Деятельность П. была направлена на укрепление черногорской государственности, расширение территории страны, он боролся против племенного сепаратизма, препятствующего объединению страны. В 1796 участвовал в победоносных сражениях черногорцев против турецкой армии под Мартиновичами и Крусами. Принял ряд законодательных актов, способствующих территориальному единству Черногории. Автор первого свода законов Черногории — Законника Черногорского и Брдского (1798), известного как Законник П. I П. Н. При нем стал функционировать первый судебный орган Черногории — Правительство суда Черногорского и Брдского (1798). Во время Наполеоновских вой­н активно боролся в 1806 вместе с российскими моряками эскадры Сенявина против французской оккупации Которского залива. После захвата черногорцами Будвы и Герцег-Нови 10 ноября 1813 объявил об объединении Черногории и Которского залива, что давало стране выход к морю. Однако по решению Венского конгресса 1814–1815 Которский залив отошел Австрии. П. I П. Н. был сторонником воссоздания единого Сербского государства, куда вошла бы и Черногория. Во время Первого сербского восстания поддерживал контакты с Карагеоргием . Особую помощь получил от императора Павла I , который назначил в 1798 ежегодную денежную субсидию Черногории. П. I П. Н. занимался литературным трудом, автор «Краткой истории Черногории». Своим наследником в 1827 он объявил племянника Раде Петровича, будущего владыку Петра II Петровича Негоша . Причислен к лику святых в 1834 как Св. Пётр Цетинский.

Лит .: Павиħевиħ Б . Петар I Пет­ровиħ Његош. Подгорица, 1997. Л. В. Кузьмичева.