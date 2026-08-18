Пётр I Карагеóргиевич

Пётр I Карагеóргиевич ( серб. Петар I Карађорђевиħ) (29.06[11.07].1844, Белград — 06.08.1921, Белград) — король Сербии (1903–1918), первый король Королевства сербов, хорватов и словенцев (1918–1921). Из династии Карагеоргиевичей , внук Карагеоргия . В 1859 вместе с родителями выдворен из Сербии по решению Святоандреевской скупщины и до 1903 жил за границей. Учился в гимназии в Белграде и в Швейцарии, затем в военных академиях Франции: в Париже (Сен-Сир) и в Меце. Участвовал на стороне Франции во Франко-герма﻿нской вой­не 1870–1871 , попал в плен, бежал. Сформировал и возглавил отряд повстанцев в ходе Боснийско-герцеговинского восстания 1875–1878 . В 1883 женился на Зорке, дочери князя Черногории Николы Негоша . Посаженным отцом был назван российский император Александр III . Этот союз вызвал негодование сербского короля Милана Обреновича , опасавшегося заговора с целью его свержения. До 1894 П. I К. жил в Черногории, затем в Швейцарии. Был тесно связан с Россией, где служил в армии его брат Арсен. Сестры жены — Милица и Анастасия Романовы принадлежали к высшей дворцовой знати России. В 1897 посетил Россию и был принят Николаем II . Избран королем Сербии 2[15] июня 1903, после военного переворота и убийства сербского короля Александра Обреновича . Короновался в сентябре 1904. Придерживался либеральных взглядов. Во внешней политике ориентировался на Россию и Францию, что привело к обострению отношений с Австро-Венгрией . Посещал Россию с официальными визитами в 1910 и 1911. Как верховный главнокомандующий сербской армии участвовал в Балканских вой­нах 1912–1913 . Во время Первой мировой вой­ны, после захвата Сербии австрийскими и болгарскими вой­сками в декабре 1915, покинул страну вместе с армией, отказавшись от капитуляции. До конца вой­ны находился в эмиграции в Греции. В страну вернулся в 1919 и фактически передал управление сыну принцу-регенту Александру. Похоронен в фамильной усыпальнице Карагеоргиевичей — Опленац.

Лит. : Живојиновиħ Д. Р. Краљ Петар I Карађорђевиħ. Београд, 2003. Л. В. Кузьмичева .