ПЁТР I БОЛГАРСКИЙ
ПЁТР I БОЛГАРСКИЙ - царь Первого Болгарского царства.
Второй сын Симеона от брака с Марией Сурсувул. Избран отцом наследником (при опеке брата царицы Георгия Сурсувула) в обход первородного сына Михаила. Летом 927 года Пётр вторгся в Восточную Фракию и опустошил предместья Константинополя. По условиям заключённого мирного договора Византия уступила Болгарии большую часть территорий, завоёванных Симеоном, обязалась платить ежегодную дань, признала за Петром титул «царя болгар» (βασιλε&varia;υς Βουλ- γάρων; титул не содержал добавления «поставленный от Бога», что ставило Петра ниже императора).
Константинопольский патриарх признал самостоятельность Болгарской православной церкви и согласился на утверждение патриаршей кафедры в Болгарии. В целях закрепления договора в октябре 927 года Пётр обвенчался с внучкой византийского императора Романа I Лакапина Марией. Влиятельные силы в Болгарии выступили против сближения с Византией, за продолжение завоевательной политики Симеона. В 928 году заговор против Петра пытался организовать его младший брат Иван, в 930 году - старший брат Михаил. Оба заговора были раскрыты.
Мирный договор с Византией был самым крупным политическим успехом Петра, в последующие годы он терпел неудачи и растерял большую часть земель унаследованного царства. В 931 году при поддержке Византии сербский правитель Часлав Клонимирович поднял восстание, в результате которого Пётр согласился на восстановление самостоятельного Сербского государства. Не удалось Петру предотвратить и набеги венгров на Болгарию в 934, 943, 948, 958 годах. В 965 году он был вынужден заключить с ними направленный против Византии мир и уступить земли к северу от Дуная.
В 966 году византийский император Никифор II Фока разорвал договор 927 года и заключил союз против болгар с киевским князем Святославом Игоревичем,который нанёс им в 968-969 годах ряд поражений. В результате Пётр отрёкся от престола в пользу сына Бориса (болгарскийцарь Борис II, правил до 971 года), постригся в монахи и вскоре умер.
Пётр покровительствовал Болгарской православной церкви, делал щедрые дарения храмам и монастырям, активно боролся (при поддержке Иоанна Рыльского) с получившим широкое распространение в годы его правления богомильством. Канонизирован Болгарской православной церковью (год канонизации неизвестен). День памяти - 30 января (старый стиль), 12 февраля (новый стиль).