ПЁТР I БОЛГАРСКИЙ

ПЁТР I БОЛГАРСКИЙ - царь Первого Болгарского царства .

Вто­рой сын Си­ме­о­на от бра­ка с Ма­ри­ей Сур­су­вул. Из­бран от­цом на­след­ни­ком (при опе­ке бра­та ца­ри­цы Ге­ор­гия Сур­су­ву­ла) в об­ход пер­во­род­но­го сы­на Ми­хаи­ла. Ле­том 927 года Пётр вторг­ся в Восточную Фра­кию и опус­то­шил пред­ме­стья Кон­стан­ти­но­по­ля. По ус­ло­ви­ям за­клю­чён­но­го мир­но­го до­го­во­ра Ви­зан­тия ус­ту­пи­ла Бол­га­рии большую часть тер­ри­то­рий, за­воё­ван­ных Си­ме­о­ном, обя­за­лась пла­тить еже­год­ную дань, при­зна­ла за Петром ти­тул «ца­ря бол­гар» (βασιλε&varia;υς Βουλ- γάρων; ти­тул не со­дер­жал до­бав­ле­ния «по­став­лен­ный от Бо­га», что ста­ви­ло Петра ни­же им­пе­ра­то­ра).

Кон­стан­ти­но­поль­ский пат­ри­арх при­знал са­мо­стоя­тель­ность Бол­гар­ской пра­во­слав­ной церк­ви и со­гла­сил­ся на ут­вер­жде­ние пат­ри­ар­шей ка­фед­ры в Бол­га­рии. В це­лях за­кре­п­ле­ния до­го­во­ра в октябре 927 года Пётр об­вен­чал­ся с внуч­кой ви­зантийского им­пе­ра­то­ра Ро­ма­на I Ла­ка­пи­на Ма­ри­ей. Влия­тель­ные си­лы в Бол­га­рии вы­сту­пи­ли про­тив сбли­же­ния с Ви­зан­ти­ей, за про­дол­же­ние за­вое­вательной по­ли­ти­ки Си­ме­о­на. В 928 году за­го­вор про­тив Петра пы­тал­ся ор­га­ни­зо­вать его млад­ший брат Иван, в 930 году - стар­ший брат Ми­ха­ил. Оба за­го­во­ра бы­ли рас­кры­ты.

Мир­ный до­го­вор с Ви­зан­ти­ей был са­мым круп­ным по­ли­тическим ус­пе­хом Петра, в по­сле­дую­щие го­ды он тер­пел не­уда­чи и рас­те­рял большую часть зе­мель унас­ле­до­ван­но­го цар­ст­ва. В 931 году при под­держ­ке Ви­зан­тии сербский пра­ви­тель Ча­слав Кло­ни­ми­ро­вич под­нял вос­ста­ние, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го Пётр со­гла­сил­ся на вос­ста­нов­ле­ние са­мо­сто­ятельного Сербского государства. Не уда­лось Петру пре­дот­вра­тить и на­бе­ги венг­ров на Бол­га­рию в 934, 943, 948, 958 годах. В 965 году он был вы­ну­ж­ден за­клю­чить с ни­ми на­прав­лен­ный про­тив Ви­зан­тии мир и ус­ту­пить зем­ли к се­ве­ру от Ду­ная.

В 966 году ви­зантийский император Ни­ки­фор II Фока ра­зо­рвал до­го­вор 927 года и за­клю­чил со­юз про­тив бол­гар с ки­ев­ским князем Свя­то­сла­вом Иго­ре­ви­чем,ко­то­рый на­нёс им в 968-969 годах ряд по­ра­же­ний. В ре­зуль­та­те Пётр от­рёк­ся от пре­сто­ла в поль­зу сы­на Бо­ри­са (болгарскийцарь Бо­рис II, пра­вил до 971 года), по­стриг­ся в мо­на­хи и вско­ре умер.

Пётр по­кро­ви­тель­ст­во­вал Болгарской пра­во­слав­ной церк­ви, де­лал щед­рые да­ре­ния хра­мам и мо­на­сты­рям, ак­тив­но бо­рол­ся (при под­держ­ке Ио­ан­на Рыль­ско­го) с по­лу­чив­шим ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в го­ды его прав­ле­ния бо­го­миль­ст­вом. Ка­но­ни­зи­ро­ван Болгарской пра­во­слав­ной цер­ко­вью (год ка­но­ни­за­ции не­из­вес­тен). День па­мя­ти - 30 января (старый стиль), 12 февраля (новый стиль).