ПЁТР (др.-греч. Πέτρος, настоящее имя ‒ Симон)

Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, первый римский епископ, мученик.

Рыбак из Висаиды, сын Ионы, присоединяется ко Христу вместе со своим братом Андреем. Образ Петра в Евангелиях противоречив. С одной стороны, он описывается как любимый ученик Спасителя, «камень» (арам. — Кифа, лат. — Петр), лежащий в основе Его церкви, и наряду с апостолами Иаковом и Иоанном как свидетель Преображения Господня, исцеления дочери Ярия и моления в Гефсиманском саду. С другой стороны, именно его Христос называет маловерным, и именно Петр в ночь после распятия трижды отрекается от своего учителя, боясь преследований: прощеный затем Христом он единственный из апостолов являет собой образ раскаявшегося грешника. Книга Деяний апостолов повествует о дальнейшей проповеди Петра в Иерусалиме, Самарии и Палестине (1-15 главы). Считается, что апостол возглавил иерусалимскую общину, а аткже присутствовал на апостольском соборе ок. 50 г., где вступил в спор с апостолом Павлом о допустимости проповеди среди язычников (спор между петринистами и павлианистами). Церковное предание называет Петра первым римским епископом (в этом качестве его упоминают Ориген, Лактанций, Иереней Лионский, Евсевий Кесарийский, «Клементины»). Однако ряд свидетельств (в частности, отсутствие упоминания о Петре в посланиях к римлянам Павла и топография посланий самого Петра) позволяет поставить под сомнение этот тезис (Э.Франк, В. В. Болотов). Тем не менее, на сегодняшний день доказано, что апостол был предан казни именно в этом городе в период между 64 и 67–68 гг. Раскопки, проводившиеся под руководством Ватикана и с 1952 г. возглавляемые М. Гвардуци, установили ватиканскую базилику, упомянутую традицией, как действительное место захоронения апостола. Петру традиционно приписывается авторство двух соборных посланий, однако по поводу авторство первого в историографии существуют различные позиции (ряд исследователей относит его к 90—95 гг.), тогда как второе послание называют поздним псевдоэпиграфом, относящиеся ко второй четверти II в. С именем Петра связано несколько апокрифических памятников: «Евангелие от Петра» и «Апокалипсис Петра», датируемые второй половиной II в., а также «Страсти апостолов Петра и Павла», содержащие легендарный сюжет о противоборстве апостолов с Симоном Магом.