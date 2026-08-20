Пётр Достопочтéнный

Пётр Достопочтéнный (Пьер Морис де Монбуасье; лат. Petrus Venerabilis) (1092/94, Монбуасье, Овернь (ныне департамент Эр-и-Луар), Франция — 25.12.1156, Клюни) — аббат Клюни (с 1122), католический богослов, церковный деятель и писатель. Из знатной семьи, внучатый племянник Гуго, аббата Клюни (1049–1109). В детстве был отдан как облат в один из монастырей клюнийской конгрегации. Избран аббатом в разгар кризиса, связанного с отстранением аббата Понтия (1109–1122). При поддержке папы Гонория II добился победы над Понтием и его сторонниками, пытался восстановить единство внутри клюнийской конгрегации, улучшить материальное положение аббатства. Много путешествовал, участвовал в крупных церковных соборах (Пизанском (1135), II Латеранском (1139) и др.). Сыграл важную роль в пре­одолении католической схизмы 1130–1138. В 1140 или 1141 убедил принять монашеский постриг в Клюни Петра Абеляра . При П. Д. в Клюни завершилось строительство монументальной церкви (так называемая Клюни III; освящена в 1130).

Автор полемических трактатов, направленных против тех, кого П. Д. рассматривал как главных врагов церкви: еретиков («Против еретиков петробрусиан», около 1138), евреев («Против закоренелого упрямства иудеев», между 1144 и 1147) и мусульман («Сумма всей сарацинской ереси», около 1143–1144; «Против лжеучения сарацин», около 1155–1156). Чтобы собрать материал для полемики против мусульман, в 1142 П. Д. посетил Испанию, заказал переводы на латынь Корана и других арабских текстов (так называемый Толедский корпус). Наибольшую известность в Средние века получило его сочинение «О чудесах» (около 1135). Сохранилась обширная переписка П. Д. (более 200 писем), 4 проповеди, ряд религиозных стихотворений. В 1862 П. Д. официально провозглашен блаженным (день памяти 5 ноября).

Соч. : The Letters of Peter the Venerable / Ed. G. Constable. 2 vols. Cambridge (Mass.), 1967; Contra Petrobrusianos hereticos / Ed. J. Fearns. Turnhout, 1968; Adversus iudeorum inveteratam duritiem / Ed. Y. Freidman. Turnhout, 1985; Schriften zum Islam / Hrsg. R. Glei. Altenberge, 1985; De miraculis libri duo / Ed. D. Bouthillier. Turnhout, 1988; Сумма всей сарацинской ереси / Пер. С. И. Лучицкая // Средние века. Вып. 80 (2). М., 2019. С. 54–63.

Лит. : Bouthillier D., Torrell J.-P. Pierre le Vénérable, abbé de Cluny: Le courage de la mesure. Chambray-lès-Tours, 1988; Лучицкая С. И. Петр Достопочтенный и «Клюнийский корпус» // Средние века. Вып. 80(2). 2019. С. 44–53. С. Г. Мереминский .