Пётр Дамиáни

Пётр Дамиáни ( лат. Petrus Damiani; ит. Pier Damiani) (ок. 1007, Равенна — 22.02.1072 или 1073, Фаэнца) — деятель григорианской реформы , кардинал-епископ Остии, католический богослов, церковный писатель. Из знатного, но небогатого равеннского рода, рано осиротел. Получил светское образование, преподавал «свободные искусства» (в основном риторику) в Равенне. Около 1035 испытал духовный кризис и стал отшельником в общине Фонте-Авеллана, в 1043 возглавил ее. Проявил себя как умелый организатор монашеской жизни, приобрел известность как духовный наставник: вел активную переписку, выступал с проповедями в городах (Равенна, Урбино и др.). По инициативе П. Д. вокруг Фонте-Авеллана был основан целый ряд монастырей, составивших новую монашескую конгрегацию (так называемая конгрегация Святого Креста Фонте-Авеллана; в 1569 объединена с камальдулами). В 1057 папа Стефан IX (X) назначил П. Д. на епископскую кафедру Остии, сделав его кардиналом-епископом и деканом коллегии кардиналов. Участвовал в церковном соборе в Риме (апрель 1059), принявшем важные дисциплинарные постановления. В 1061 поддержал избрание папы Александра II и выступил против антипапы Гонория II. Около 1066 отказался от епископской кафедры и вернулся в Фонте-Авеллана, но продолжал выполнять важные дипломатические поручения пап. Автор многочисленных посланий, богословских и полемических трактатов (апология монашества и отшельнической жизни, осуждение плотских грехов и злоупотреблений духовенства), более 50 проповедей, житий святых (Доминика Лориката, Ромуальда, Одилона и др.), гимнов и духовных стихов. Опубликованное под именем П. Д. «Толкование канона мессы» ему не принадлежит. Почитается как святой (день памяти 21 февраля) и один из учителей церкви (с 1828).

Соч. : Sermones / Ed. I. Lucchesi. Turnhout, 1983; Die Briefe des Petrus Damiani / Hrsg. K. Reindel. 4 Bde. München, 1983–1993; О Божественном всемогуществе / Пер. И. В. Купреева // Ансельм Кентерберийский . Сочинения. М., 1995. С. 356–394.

Лит. : Ranft P. The Theology of Work: Peter Damian and the Medieval Religious Renewal Movement. New York etc., 2006; Benericetti R. L’eremo e la cattedra: Vita di S. Pier Damiani (Ravenna 1007 — Faenza 1072). Milano, 2007; Pier Damiani: L’eremita, il teologo, il riformatore (1007–2007) / Ed. M. Tagliaferri. Bologna, 2009; Longo U. Come angeli in terra: Pier Damiani, la santità e la riforma del secolo XI. Roma, 2012. С. Г. Мереминский .