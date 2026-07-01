ПЁТР ДАМИАНИ
ПЁТР ДАМИАНИ - средневековый богослов, церковный деятель; в Римско-католической церкви признан учителем Церкви.
Обучался в университетах Равенны, Фаэнцы и Пармы. Отказавшись от научной карьеры, в 1035 году поступил в камальдулский монастырь Фонте Авеллана, в 1043 году стал его приором. Активный участник Клюнийской реформы (вместе с другом Гильдебрандом, впоследствии папой Григорием VII). С 1057 года кардинал и епископ Остии. Выступал против антипапы Бенедикта X (1058-1059 годы), поддерживал папу Александра II (1061-1073 годы) в противостоянии антипапе Гонорию II (1061-1072 годы). Принимал участие в разработке постановлений, принятых Латеранским собором (1059 год) под председательством папы Николая II (1059-1061): о выборах папы конклавом кардиналов, против симонии (купли-продажи духовных званий), в поддержку целибата (безбрачия) священства.
С 1050-х годов выполнял поручения римских пап, направленные на усиление папской власти и устранение церковных злоупотреблений; в качестве папского легата посещал города Италии, Франции, Германии. Как богослов и философ получил известность главным образом благодаря сочинению «О Божественном всемогуществе» (Письмо 119), в котором развивал учение об абсолютной власти Бога, утверждая, что создатель естества может отменить природную необходимость, что закон противоречия обязателен для природы, но не простирается на величие Бога, и т.п.
Принижая «диалектику», то есть логическое и философское знание, Пётр Дамиани утверждал: «Моя грамматика - Христос», подчёркивал служебную роль философии по отношению к теологии, вследствие чего ему приписывалось авторство принципа «философия - служанка богословия», который в таком виде в его сочинениях не встречается. Вместе с тем Пётр Дамиани не отрицал самостоятельности философии в её области и отводил ей вспомогательную роль лишь при разборе «священных предметов». В схоластике предметом широкого обсуждения стали тезис Петра Дамиани о том, что Бог как всемогущий может сделать бывшее небывшим, и его представление о подчинённости философского знания богословию.
Сочинения:
Migne PL. T. 144–145;
Lettre sur la toute-puissance divine / Éd. A. Cantin. P., 1972;
Die Briefe. Münch., 1983–1993. Bd 1–4.