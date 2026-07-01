ПЁТР ДАМИАНИ

ПЁТР ДАМИАНИ - средневековый богослов, церковный деятель; в Римско-католической церкви признан учителем Церкви.

Обу­чал­ся в университетах Ра­вен­ны, Фа­эн­цы и Пар­мы. От­ка­зав­шись от на­учной карь­е­ры, в 1035 году по­сту­пил в ка­маль­дул­ский мо­на­стырь Фон­те Авел­ла­на, в 1043 году стал его при­ором. Ак­тив­ный уча­ст­ник Клю­ний­ской ре­фор­мы (вме­сте с дру­гом Гиль­деб­ран­дом, впо­след­ст­вии па­пой Гри­го­ри­ем VII). С 1057 года кар­ди­нал и епи­скоп Ос­тии. Вы­сту­пал про­тив ан­ти­па­пы Бе­не­дик­та X (1058-1059 годы), под­дер­жи­вал па­пу Алек­сан­д­ра II (1061-1073 годы) в про­ти­во­стоя­нии ан­ти­па­пе Го­норию II (1061-1072 годы). При­ни­мал уча­стие в раз­ра­бот­ке по­ста­нов­ле­ний, при­ня­тых Ла­те­ран­ским со­бо­ром (1059 год) под пред­се­да­тель­ст­вом па­пы Ни­ко­лая II (1059-1061): о вы­бо­рах па­пы конк­ла­вом кар­ди­на­лов, про­тив си­мо­нии (ку­п­ли-про­да­жи ду­хов­ных зва­ний), в под­держ­ку це­ли­ба­та (без­бра­чия) свя­щен­ст­ва.

С 1050-х годов вы­пол­нял по­ру­че­ния рим­ских пап, на­прав­лен­ные на уси­ле­ние пап­ской вла­сти и уст­ра­не­ние цер­ков­ных зло­упот­реб­ле­ний; в ка­че­ст­ве пап­ско­го ле­га­та по­се­щал го­ро­да Ита­лии, Фран­ции, Гер­ма­нии. Как бо­го­слов и фи­ло­соф по­лу­чил из­вест­ность главным образом бла­го­да­ря сочинению «О Бо­же­ст­вен­ном все­мо­гу­ще­ст­ве» (Пись­мо 119), в ко­то­ром раз­ви­вал уче­ние об аб­со­лют­ной вла­сти Бо­га, ут­вер­ждая, что соз­да­тель ес­те­ст­ва мо­жет от­ме­нить при­род­ную не­об­хо­ди­мость, что за­кон про­ти­во­ре­чия обя­за­те­лен для при­ро­ды, но не про­сти­ра­ет­ся на ве­ли­чие Бо­га, и т.п.

При­ни­жая «диа­лек­ти­ку», то есть ло­гическое и фи­лософское зна­ние, Пётр Дамиани ут­вер­ждал: «Моя грам­ма­ти­ка - Хри­стос», под­чёр­ки­вал слу­жеб­ную роль фи­ло­со­фии по от­но­ше­нию к тео­ло­гии, вслед­ст­вие че­го ему при­пи­сы­ва­лось ав­тор­ст­во прин­ци­па «фи­ло­со­фия - слу­жан­ка бо­го­сло­вия», ко­то­рый в та­ком ви­де в его со­чи­не­ни­ях не встре­ча­ет­ся. Вме­сте с тем Пётр Дамиани не от­ри­цал са­мо­стоя­тель­но­сти фи­ло­со­фии в её об­лас­ти и от­во­дил ей вспо­мо­га­тель­ную роль лишь при раз­бо­ре «свя­щен­ных пред­ме­тов». В схо­ла­сти­ке пред­ме­том ши­ро­ко­го об­су­ж­де­ния ста­ли те­зис Петра Дамиани о том, что Бог как все­мо­гу­щий мо­жет сде­лать быв­шее не­быв­шим, и его пред­став­ле­ние о под­чи­нён­но­сти фи­лософского зна­ния бо­го­сло­вию.

Сочинения :

Migne PL. T. 144–145;

Lettre sur la toute-puissance divine / Éd. A. Cantin. P., 1972;

Die Briefe. Münch., 1983–1993. Bd 1–4.