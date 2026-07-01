ПЁТР ДАМАСКИН

ПЁТР ДАМАСКИН - богослов, монах, аскетичный писатель.

О его жиз­ни прак­ти­че­ски ни­че­го не из­вест­но, его связь с городом Да­маск не до­ка­за­на. Ряд учё­ных (в том числе французский ис­то­рик Ж. Гуй­ар и американский ис­то­рик Г. Пе­терс) от­но­сят вре­мя жиз­ни Петра Дамаскина к середине XII века, преподобный Ни­ко­дим Свя­то­го­рец на ос­но­ва­нии «Хро­но­гра­фии» Фео­фа­на Ис­по­вед­ни­ка отож­де­ст­в­лял Петра Дамаскина с Пет­ром, епикопом Да­ма­ска, жив­шим в VIII веке и уби­тым ара­ба­ми (от­сю­да до­ку­мен­таль­но не под­твер­ждае­мое име­но­ва­ние Петра Дамаскина свя­щен­но­му­че­ни­ком). Из от­зы­вов Петра Дамаскина о се­бе са­мом мож­но сде­лать вы­вод о его про­жи­ва­нии в мо­на­сты­ре сме­шан­но­го ти­па (об­ще­жи­тель­но-лав­ри­от­ском) и о его край­ней не­стя­жа­тель­но­сти.

Со­хра­ни­лись 2 круп­ных со­чи­не­ния Петра Дамаскина, во­шед­шие в со­став сборника «Доб­ро­то­лю­бие» : «На­по­ми­на­ние сво­ей ду­ше» и 24 «Сло­ва по ал­фа­ви­ту» (по чис­лу букв греческого ал­фа­ви­та), а так­же около 100 не­опубликованных и не­дос­та­точ­но изу­чен­ных ма­ну­ск­рип­тов. Пётр Дамаскин ци­ти­ру­ет много от­цов Цер­к­ви, осо­бое влия­ние на его воз­зре­ния ока­за­ли Еваг­рий Пон­тий­ский и преподобный Мак­сим Ис­по­вед­ник.

Уче­ние Петра Дамаскина ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пре­имущественно как нравственно-ас­ке­ти­че­ское при не­зна­чительном за­тра­ги­ва­нии бо­го­слов­ско-дог­ма­тической и по­ле­мической тем. Вслед за преподобным Ио­ан­ном Ле­ст­вич­ни­ком Пётр Дамаскин сис­те­ма­ти­зи­ро­вал ас­ке­ти­ку и оп­ре­де­лял сту­пе­ни ду­хов­но­го со­вер­шен­ст­во­ва­ния. Путь под­виж­ни­ка со­сто­ит из эта­пов «дея­тель­но­сти» (борь­ба со стра­стя­ми, при­об­ре­те­ние доб­ро­де­те­лей) и «со­зер­ца­ния» (раз­мыш­ле­ние о Бо­ге и спа­се­нии, при­об­ре­те­ние ду­хов­но­го зна­ния - ве­де­ния). Пётр Дамаскин тра­ди­ци­он­но вы­де­лял 4 глав­ные доб­ро­де­те­ли, со­от­вет­ст­вую­щие 3 спо­соб­но­стям ду­ши (ра­зум­ной - муд­рость и прав­да, яро­ст­ной - му­же­ст­во, же­лаю­щей - це­ло­муд­рие); доб­ро­де­те­ли долж­ны ус­ваи­вать­ся в ви­де на­вы­ка. По­доб­но свя­тым Ва­си­лию Ве­ли­ко­му и До­ро­фею Газ­ско­му (VI век), Пётр Дамаскин оп­ре­де­лял доб­ро­де­тель как «цар­ский путь» ме­ж­ду край­но­стя­ми (по­ро­ка­ми) из­быт­ка и не­дос­тат­ка ду­шев­ных ка­честв. К спа­се­нию, со­вер­шен­ст­ву и обо­же­нию, по мыс­ли Петра Дамаскина, ве­дут те­лес­ные «де­ла­ния» [без­мол­вие, уме­рен­ные пост и бде­ние, пе­ние псал­мов (те­лес­ная мо­лит­ва), ум­ная мо­лит­ва (смотри Ии­су­со­ва мо­лит­ва ), ду­хов­ное чте­ние Биб­лии и тво­ре­ний свя­тых от­цов, ду­хов­ный со­вет опыт­ных по­движ­ни­ков] и ду­хов­ные «ве­де­ния» [по­зна­ние скор­бей и ис­ку­ше­ний ны­неш­ней жиз­ни, сво­их со­гре­ше­ний и бла­го­дея­ний Бо­жи­их, ужа­са пе­ред смер­тью и по­сле неё, об­раза жиз­ни и уче­ния Ии­су­са Хри­ста и свя­тых, из­мен­чи­во­сти ес­те­ст­ва (твар­ных ве­щей, чув­ст­вен­ных и ду­хов­ных тва­рей) и, на­ко­нец, по­зна­ние Са­мо­го Бо­га (бо­го­сло­вие)]. При этом те­лес­ные доб­ро­де­те­ли не са­мо­цен­ны, но ве­дут к дос­ти­же­нию ду­шев­ных доб­ро­де­те­лей. Вслед за Еваг­ри­ем Пон­тий­ским, Ио­ан­ном Ле­ст­вич­ни­ком и др. Пётр Дамаскин вы­сту­пал за «без ́oбразную мо­лит­ву», за­пре­щаю­щую пред­став­лять в уме какие-либо об­ра­зы во вре­мя мо­лит­вы, так как это мо­жет при­вес­ти к со­стоя­нию так называемой пре­лес­ти.

Имя Петра Дамаскина бы­ло поч­ти за­бы­то в греческой цер­ков­ной тра­ди­ции, од­на­ко его тру­ды по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние в славянских пе­ре­во­дах (один из са­мых ран­них - перевод сочинения «На­по­ми­на­ние сво­ей ду­ше» афон­ско­го ие­ро­мо­на­ха Ев­фи­мия, XIV век), в том числе на Ру­си: из­вест­ны пе­ре­во­ды XIV-XVI веков, сде­лан­ные в Ио­си­фо-Во­ло­ко­лам­ском, Чу­до­вом и других мо­на­сты­рях. В конце XV - начале XVI веков не­ко­то­рые из этих славянских пе­ре­во­дов пе­ре­пи­сы­вал преподобный Ио­сиф Во­лоц­кий . Тво­ре­ния, най­ден­ные в XVIII веке преподобным Ни­ко­ди­мом Свя­то­гор­цем на Афо­не, бы­ли вклю­че­ны им в сборник «Доб­ро­то­лю­бие». Преподобный Паи­сий Ве­лич­ков­ский в конце XVIII века пе­ре­вёл их на славянский язык, за­тем в Оп­ти­ной пус­ты­ни их пе­ре­вёл на русский язык и из­дал отдельной кни­гой в 1874 году ар­химандрит (впо­след­ст­вии ар­хи­епископ Ли­тов­ский и Ви­лен­ский) Юве­на­лий (По­лов­цев) (1826-1904 годы). Отдельный перевод «Доб­ро­то­лю­бия» (издание 1877-1879 годов) вы­пол­нил так­же святой Фео­фан За­твор­ник. В XIX веке со­чи­не­ния Петра Дамаскина чи­та­ли и вы­со­ко от­зы­ва­лись о них оп­тин­ские стар­цы: свя­тые Ма­ка­рий (1788-1860 годы), Ам­вро­сий Оп­тин­ский, Ни­кон (1888-1931 годы), а так­же преподобный Се­ра­фим Са­ров­ский, святой Иг­на­тий (Брян­ча­ни­нов) и др. Вы­пис­ки из тво­ре­ний Петра Дамаскина в 1908 году из­да­ла отдельной кни­гой великая княжна Ми­ли­ца Ни­ко­ла­ев­на (1866–1951 год).

Идей­ный вдох­но­ви­тель ста­ро­об­ряд­че­ст­ва про­то­поп Ав­ва­кум упо­ми­нал Петра Дамаскина в чис­ле свя­тых от­цов Церк­ви, сви­де­тель­ст­во­вав­ших в поль­зу дву­пер­стия при кре­ст­ном зна­ме­нии (фра­за Петра Дамаскина: «Два пер­ста и еди­на ру­ка яв­ля­ют еди­но­го Гос­пода Ии­су­са Хри­ста, во двою ес­те­ст­ву по­зна­вае­ма»), от­сю­да - осо­бое по­чи­та­ние Петра Дамаскина сре­ди ста­ро­об­ряд­цев. При этом не­воз­мож­но од­но­знач­но ус­та­но­вить, ка­кие имен­но два паль­ца имел в ви­ду ав­тор (ука­зательный и сред­ний, под­ня­тые как в ста­ро­об­рядческом кре­ст­ном зна­ме­нии, или бе­зы­мян­ный и ми­зи­нец, при­жа­тые к ла­до­ни как в пра­во­слав­ном), од­на­ко в славянских и русских из­да­ни­ях тво­ре­ний Петра Дамаскина XVIII-XIX веков его фра­за о дву­пер­стии сни­ма­лась цен­зо­ра­ми.

Сочинения :

Доб­ро­то­лю­бие или сло­ве­са и гла­виз­ны свя­щен­но­го трез­ве­ния. М., 1793–1797. Ч. 1–4;

Тво­ре­ния. 3-е изд. К., 1905 Кн. 1–2. М., 1993. Кн. 1–2;

Из­бран­ные мес­та из тво­ре­ний. СПб., 1908;

Тво­ре­ния. Сер­ги­ев По­сад, 2009. Кн. 1–2.