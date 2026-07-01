ПЁТР ДАМАСКИН
ПЁТР ДАМАСКИН - богослов, монах, аскетичный писатель.
О его жизни практически ничего не известно, его связь с городом Дамаск не доказана. Ряд учёных (в том числе французский историк Ж. Гуйар и американский историк Г. Петерс) относят время жизни Петра Дамаскина к середине XII века, преподобный Никодим Святогорец на основании «Хронографии» Феофана Исповедника отождествлял Петра Дамаскина с Петром, епикопом Дамаска, жившим в VIII веке и убитым арабами (отсюда документально не подтверждаемое именование Петра Дамаскина священномучеником). Из отзывов Петра Дамаскина о себе самом можно сделать вывод о его проживании в монастыре смешанного типа (общежительно-лавриотском) и о его крайней нестяжательности.
Сохранились 2 крупных сочинения Петра Дамаскина, вошедшие в состав сборника «Добротолюбие»: «Напоминание своей душе» и 24 «Слова по алфавиту» (по числу букв греческого алфавита), а также около 100 неопубликованных и недостаточно изученных манускриптов. Пётр Дамаскин цитирует много отцов Церкви, особое влияние на его воззрения оказали Евагрий Понтийский и преподобный Максим Исповедник.
Учение Петра Дамаскина характеризуется преимущественно как нравственно-аскетическое при незначительном затрагивании богословско-догматической и полемической тем. Вслед за преподобным Иоанном Лествичником Пётр Дамаскин систематизировал аскетику и определял ступени духовного совершенствования. Путь подвижника состоит из этапов «деятельности» (борьба со страстями, приобретение добродетелей) и «созерцания» (размышление о Боге и спасении, приобретение духовного знания - ведения). Пётр Дамаскин традиционно выделял 4 главные добродетели, соответствующие 3 способностям души (разумной - мудрость и правда, яростной - мужество, желающей - целомудрие); добродетели должны усваиваться в виде навыка. Подобно святым Василию Великому и Дорофею Газскому (VI век), Пётр Дамаскин определял добродетель как «царский путь» между крайностями (пороками) избытка и недостатка душевных качеств. К спасению, совершенству и обожению, по мысли Петра Дамаскина, ведут телесные «делания» [безмолвие, умеренные пост и бдение, пение псалмов (телесная молитва), умная молитва (смотри Иисусова молитва), духовное чтение Библии и творений святых отцов, духовный совет опытных подвижников] и духовные «ведения» [познание скорбей и искушений нынешней жизни, своих согрешений и благодеяний Божиих, ужаса перед смертью и после неё, образа жизни и учения Иисуса Христа и святых, изменчивости естества (тварных вещей, чувственных и духовных тварей) и, наконец, познание Самого Бога (богословие)]. При этом телесные добродетели не самоценны, но ведут к достижению душевных добродетелей. Вслед за Евагрием Понтийским, Иоанном Лествичником и др. Пётр Дамаскин выступал за «без ́oбразную молитву», запрещающую представлять в уме какие-либо образы во время молитвы, так как это может привести к состоянию так называемой прелести.
Имя Петра Дамаскина было почти забыто в греческой церковной традиции, однако его труды получили распространение в славянских переводах (один из самых ранних - перевод сочинения «Напоминание своей душе» афонского иеромонаха Евфимия, XIV век), в том числе на Руси: известны переводы XIV-XVI веков, сделанные в Иосифо-Волоколамском, Чудовом и других монастырях. В конце XV - начале XVI веков некоторые из этих славянских переводов переписывал преподобный Иосиф Волоцкий. Творения, найденные в XVIII веке преподобным Никодимом Святогорцем на Афоне, были включены им в сборник «Добротолюбие». Преподобный Паисий Величковский в конце XVIII века перевёл их на славянский язык, затем в Оптиной пустыни их перевёл на русский язык и издал отдельной книгой в 1874 году архимандрит (впоследствии архиепископ Литовский и Виленский) Ювеналий (Половцев) (1826-1904 годы). Отдельный перевод «Добротолюбия» (издание 1877-1879 годов) выполнил также святой Феофан Затворник. В XIX веке сочинения Петра Дамаскина читали и высоко отзывались о них оптинские старцы: святые Макарий (1788-1860 годы), Амвросий Оптинский, Никон (1888-1931 годы), а также преподобный Серафим Саровский, святой Игнатий (Брянчанинов) и др. Выписки из творений Петра Дамаскина в 1908 году издала отдельной книгой великая княжна Милица Николаевна (1866–1951 год).
Идейный вдохновитель старообрядчества протопоп Аввакум упоминал Петра Дамаскина в числе святых отцов Церкви, свидетельствовавших в пользу двуперстия при крестном знамении (фраза Петра Дамаскина: «Два перста и едина рука являют единого Господа Иисуса Христа, во двою естеству познаваема»), отсюда - особое почитание Петра Дамаскина среди старообрядцев. При этом невозможно однозначно установить, какие именно два пальца имел в виду автор (указательный и средний, поднятые как в старообрядческом крестном знамении, или безымянный и мизинец, прижатые к ладони как в православном), однако в славянских и русских изданиях творений Петра Дамаскина XVIII-XIX веков его фраза о двуперстии снималась цензорами.
Сочинения:
Добротолюбие или словеса и главизны священного трезвения. М., 1793–1797. Ч. 1–4;
Творения. 3-е изд. К., 1905 Кн. 1–2. М., 1993. Кн. 1–2;
Избранные места из творений. СПб., 1908;
Творения. Сергиев Посад, 2009. Кн. 1–2.