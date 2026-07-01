ПЁТР АМЬЕНСКИЙ

ПЁТР АМЬЕНСКИЙ - Пётр Пустынник, французский монах, предводитель крестового похода бедноты.

Воз­мож­но, про­ис­хо­дил из знат­ной се­мьи. По­сле вы­сту­п­ле­ния па­пы Рим­ско­го Ур­ба­на II на Клер­мон­ском со­бо­ре (27 ноября 1095 года) стал про­по­ве­до­вать в Северной и Средней Фран­ции кре­сто­вый по­ход с це­лью ос­во­бо­ж­де­ния хри­сти­ан­ских свя­тынь (смотри Кре­сто­вые по­хо­ды). По со­об­ще­нию хро­ни­стов, Пётр Амьенский от­ли­чал­ся ора­тор­ским та­лан­том, что по­зво­ли­ло ему при­влечь в ря­ды кре­сто­нос­цев около 15 тысяч человек, главным образом бед­ня­ков.

В апреле 1096 года Пётр Амьенский про­по­ве­до­вал в Кёль­не, от­ку­да воз­гла­вил по­ход поч­ти без­о­руж­ных кре­сть­ян на Вос­ток. В ав­гу­сте ви­зан­тий­цы пе­ре­пра­ви­ли в Ма­лую Азию от­ря­ды кре­сто­нос­цев, ко­то­рые в сен­тяб­ре бы­ли раз­би­ты сель­джу­ка­ми близ Ни­кеи. Пётр Амьенский, со­брав уце­лев­ших кре­сто­нос­цев, бе­жал в Кон­стан­ти­но­поль, где при­сое­ди­нил­ся к от­ря­дам французских и южно-итальянских ры­ца­рей, уча­ст­ни­ков 1-го кре­сто­во­го по­хо­да, во гла­ве с гер­цо­гом Ло­та­рин­гии Гот­фри­дом Буль­он­ским .

В 1098 году во вре­мя обо­ро­ны Ан­ти­охии Пётр Амьенский по­пы­тал­ся бе­жать из го­ро­да, но был воз­вра­щён Тан­кре­дом де От­ви­лем. Впо­след­ст­вии упо­ми­нал­ся сре­ди по­слов к сель­джук­ско­му эми­ру Кер­бо­ге, во вре­мя оса­ды Ак­ры и взя­тия Ие­ру­са­ли­ма.

Дос­то­вер­ных све­де­ний о жиз­ни Петра Амьенского по­сле 1099 года нет. По со­об­ще­нию хро­ни­ста Жа­ка де Вит­ри (XII-XIII века), Пётр Амьенский вер­нул­ся во Фран­цию и ос­но­вал монастырь Нёмустье (Нё­фму­стье) близ города Юи (ны­не Бель­гия), где умер в 1115 году. Хро­нист Аль­берт Ахен­ский (XII век) от­но­сит смерть Петра Амьенского к 1131 году. Со­глас­но сло­жив­шей­ся в XII веке ле­ген­де, Петру Амьенскому при­пи­сы­ва­лась основная ини­циа­ти­ва 1-го кре­сто­во­го по­хо­да.