ПЁТР АМЬЕНСКИЙ
ПЁТР АМЬЕНСКИЙ - Пётр Пустынник, французский монах, предводитель крестового похода бедноты.
Возможно, происходил из знатной семьи. После выступления папы Римского Урбана II на Клермонском соборе (27 ноября 1095 года) стал проповедовать в Северной и Средней Франции крестовый поход с целью освобождения христианских святынь (смотри Крестовые походы). По сообщению хронистов, Пётр Амьенский отличался ораторским талантом, что позволило ему привлечь в ряды крестоносцев около 15 тысяч человек, главным образом бедняков.
В апреле 1096 года Пётр Амьенский проповедовал в Кёльне, откуда возглавил поход почти безоружных крестьян на Восток. В августе византийцы переправили в Малую Азию отряды крестоносцев, которые в сентябре были разбиты сельджуками близ Никеи. Пётр Амьенский, собрав уцелевших крестоносцев, бежал в Константинополь, где присоединился к отрядам французских и южно-итальянских рыцарей, участников 1-го крестового похода, во главе с герцогом Лотарингии Готфридом Бульонским.
В 1098 году во время обороны Антиохии Пётр Амьенский попытался бежать из города, но был возвращён Танкредом де Отвилем. Впоследствии упоминался среди послов к сельджукскому эмиру Кербоге, во время осады Акры и взятия Иерусалима.
Достоверных сведений о жизни Петра Амьенского после 1099 года нет. По сообщению хрониста Жака де Витри (XII-XIII века), Пётр Амьенский вернулся во Францию и основал монастырь Нёмустье (Нёфмустье) близ города Юи (ныне Бельгия), где умер в 1115 году. Хронист Альберт Ахенский (XII век) относит смерть Петра Амьенского к 1131 году. Согласно сложившейся в XII веке легенде, Петру Амьенскому приписывалась основная инициатива 1-го крестового похода.