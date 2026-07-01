ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ

ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ - болгарский государственный и политический деятель.

Сын Ди­мит­ра Пет­ко­ва (1858-1907 годы), ли­де­ра Народно-ли­бе­раль­ной пар­тии, пре­мьер-министра Бол­га­рии в 1906-1907 годах. По окон­ча­нии гим­на­зии в Со­фии (1910 год) про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние в Сор­бон­не. В 1912-1918 годах в со­ста­ве болгарского гвардейского пол­ка уча­ст­во­вал в Бал­кан­ских вой­нах 1912-1913 годов и в Первой ми­ро­вой вой­не , за­тем вер­нул­ся во Фран­цию. Окон­чил юри­дический факультет Сор­бон­ны (1922 год), стал ра­бо­тать в болгарской ди­пло­ма­тической мис­сии в Па­ри­же. В 1923 году всту­пил в Бол­гар­ский зем­ле­дель­че­ский на­род­ный со­юз (БЗНС). По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та 9 июня 1923 года вы­шел в от­став­ку. Ос­тал­ся жить во Фран­ции, за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой.

В 1929 году вер­нул­ся в Бол­га­рию, вклю­чил­ся в об­щественно-по­ли­тическую жизнь. В 1930 году из­дал кни­гу об А. Стам­бо­лий­ском. Вхо­дил в со­став ру­ко­во­дства БЗНС «Алек­сандр Стам­бо­лий­ский» - ле­во­го кры­ла БЗНС, ра­бо­тал ре­дак­то­ром га­зет «Зе­мя» (1931-1932 годы) и «Зе­ме­дел­ско зна­ме» (1932-1933 годы). По­сле государственного пе­ре­во­ро­та 19 мая 1934 года со­труд­ни­чал с оп­по­зиционными пар­тия­ми, в том числе с Ра­бо­чей пар­ти­ей (смотри в статье Бол­гар­ская ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия). В 1938 году из­бран депутатом Обык­но­вен­но­го народного со­б­ра­ния. Вы­сту­пал в под­держ­ку вос­ста­нов­ле­ния Тыр­нов­ской кон­сти­ту­ции 1879 года, про­тив ре­жи­ма лич­ной вла­сти ца­ря Бо­ри­са III. По­сле от­ме­ны пра­ви­тель­ст­вом в декабре 1938 года ре­зуль­та­тов вы­бо­ров ин­тер­ни­ро­ван в Ивай­лов­гра­де.

С февраля 1941 года, по­сле эмиг­ра­ции Г.М. Ди­мит­ро­ва (Ге­ме­то), ли­дер БЗНС «Алек­сандр Стам­бо­лий­ский». В мар­те 1941 года за­клю­чён в ла­герь близ Асе­нов­гра­да. На­хо­дясь в ла­ге­ре, вёл пе­ре­го­во­ры с другими оп­по­зиционными пар­тия­ми о соз­да­нии Отечественного фрон­та (ОФ). С 1943 год пред­став­лял БЗНС в Национальном со­ве­те ОФ. В конце 1943 года ин­тер­ни­ро­ван в Свиш­то­ве. Про­дол­жил по­ли­тическую дея­тель­ность в со­ста­ве ОФ, со­труд­ни­чал с К. Лул­че­вым и другими по­ли­ти­ка­ми, вы­сту­пал про­тив воо­ружённой борь­бы с про­гер­ман­ским пра­ви­тель­ст­вом Бол­га­рии. Ле­том 1944 года вер­нул­ся в Со­фию. Уча­ст­во­вал в вос­ста­нии 9 сентября 1944 года. По­сле по­бе­ды вос­ста­ния министр без порт­фе­ля (до 31 июля 1945 года) в пра­ви­тель­ст­ве К. Ге­ор­гие­ва. За­ни­мал кри­тическую по­зи­цию в от­но­ше­нии по­ли­ти­ки ком­му­ни­стов, од­на­ко воз­дер­жи­вал­ся от пуб­лич­ных вы­сту­п­ле­ний.

С октября 1944 года член Адмистративного со­ве­та БЗНС, в январе-июле 1945 года его главный сек­ре­тарь. По­сле рас­ко­ла БЗНС (май 1945 года) гла­ва БЗНС «Ни­ко­ла Пет­ков» и гл. редактор его пе­чат­но­го ор­га­на - газеты «На­род­но зе­медел­ско зна­ме» (с сентября 1945 года). С августа 1945 года один из ли­де­ров Объ­е­ди­нён­ной оп­по­зи­ции. Совместно с Лул­че­вым до­бил­ся пе­ре­но­са пар­ла­мент­ских вы­бо­ров (с 26 августа на 18 но­ября 1945 года), за­тем бой­ко­ти­ро­вал их. В январе 1946 года в уль­ти­ма­тив­ной фор­ме вы­дви­нул свои ус­ло­вия вхо­ж­де­ния в но­вое пра­ви­тель­ст­во ОФ, ко­то­рые бы­ли от­верг­ну­ты ком­му­ни­ста­ми. Осе­нью 1946 года стал од­ним из ли­де­ров оппо­зиционного бло­ка «Фе­де­ра­ция сель­ско­го и городского тру­да», вы­сту­пал за соз­да­ние де­мо­кра­тической, не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­ки, ос­но­ван­ной на сво­бо­де, ра­вен­ст­ве, пра­ве соб­ст­вен­но­сти и со­ци­аль­ной спра­вед­ли­во­сти.

С октября 1946 де­пу­тат Великого народного со­б­ра­ния. Ра­то­вал за рас­ши­ре­ние внеш­не­по­ли­тических свя­зей Бол­га­рии с западными го­су­дар­ст­ва­ми, кри­ти­ко­вал ис­клю­чительную ори­ен­та­цию на СССР . В апреле 1947 года под­верг­нут ре­прес­си­ям: газета «На­род­но зе­ме­дел­ско зна­ме» бы­ла за­кры­та, а Петков об­ви­нён в контр­ре­во­люционной дея­тель­но­сти, ор­га­ни­за­ции за­го­во­ров про­тив рес­пуб­ли­ки, 5 ию­ня ли­шён де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­сти и аре­сто­ван, 5 августа пред­стал пе­ред су­дом по об­ви­нению в шпио­на­же, 16 августа при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни. Ме­сто за­хо­ро­не­ния Петкова не­из­вест­но. 15 янваяя 1990 года по­смерт­но реа­би­ли­ти­ро­ван.

Сочинения:

А. Стам­бо­лий­ски – лич­ност и идеи / По до­ку­мен­ти, събра­ни и под­ре­де­ни от Н. Д. Пет­ков. 3 изд. Вар­на, 1991.