ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ
ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ - болгарский государственный и политический деятель.
Сын Димитра Петкова (1858-1907 годы), лидера Народно-либеральной партии, премьер-министра Болгарии в 1906-1907 годах. По окончании гимназии в Софии (1910 год) продолжил образование в Сорбонне. В 1912-1918 годах в составе болгарского гвардейского полка участвовал в Балканских войнах 1912-1913 годов и в Первой мировой войне, затем вернулся во Францию. Окончил юридический факультет Сорбонны (1922 год), стал работать в болгарской дипломатической миссии в Париже. В 1923 году вступил в Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС). После военного переворота 9 июня 1923 года вышел в отставку. Остался жить во Франции, занимался журналистикой.
В 1929 году вернулся в Болгарию, включился в общественно-политическую жизнь. В 1930 году издал книгу об А. Стамболийском. Входил в состав руководства БЗНС «Александр Стамболийский» - левого крыла БЗНС, работал редактором газет «Земя» (1931-1932 годы) и «Земеделско знаме» (1932-1933 годы). После государственного переворота 19 мая 1934 года сотрудничал с оппозиционными партиями, в том числе с Рабочей партией (смотри в статье Болгарская коммунистическая партия). В 1938 году избран депутатом Обыкновенного народного собрания. Выступал в поддержку восстановления Тырновской конституции 1879 года, против режима личной власти царя Бориса III. После отмены правительством в декабре 1938 года результатов выборов интернирован в Ивайловграде.
С февраля 1941 года, после эмиграции Г.М. Димитрова (Гемето), лидер БЗНС «Александр Стамболийский». В марте 1941 года заключён в лагерь близ Асеновграда. Находясь в лагере, вёл переговоры с другими оппозиционными партиями о создании Отечественного фронта (ОФ). С 1943 год представлял БЗНС в Национальном совете ОФ. В конце 1943 года интернирован в Свиштове. Продолжил политическую деятельность в составе ОФ, сотрудничал с К. Лулчевым и другими политиками, выступал против вооружённой борьбы с прогерманским правительством Болгарии. Летом 1944 года вернулся в Софию. Участвовал в восстании 9 сентября 1944 года. После победы восстания министр без портфеля (до 31 июля 1945 года) в правительстве К. Георгиева. Занимал критическую позицию в отношении политики коммунистов, однако воздерживался от публичных выступлений.
С октября 1944 года член Адмистративного совета БЗНС, в январе-июле 1945 года его главный секретарь. После раскола БЗНС (май 1945 года) глава БЗНС «Никола Петков» и гл. редактор его печатного органа - газеты «Народно земеделско знаме» (с сентября 1945 года). С августа 1945 года один из лидеров Объединённой оппозиции. Совместно с Лулчевым добился переноса парламентских выборов (с 26 августа на 18 ноября 1945 года), затем бойкотировал их. В январе 1946 года в ультимативной форме выдвинул свои условия вхождения в новое правительство ОФ, которые были отвергнуты коммунистами. Осенью 1946 года стал одним из лидеров оппозиционного блока «Федерация сельского и городского труда», выступал за создание демократической, независимой республики, основанной на свободе, равенстве, праве собственности и социальной справедливости.
С октября 1946 депутат Великого народного собрания. Ратовал за расширение внешнеполитических связей Болгарии с западными государствами, критиковал исключительную ориентацию на СССР. В апреле 1947 года подвергнут репрессиям: газета «Народно земеделско знаме» была закрыта, а Петков обвинён в контрреволюционной деятельности, организации заговоров против республики, 5 июня лишён депутатской неприкосновенности и арестован, 5 августа предстал перед судом по обвинению в шпионаже, 16 августа приговорён к смертной казни. Место захоронения Петкова неизвестно. 15 янваяя 1990 года посмертно реабилитирован.
Сочинения:
А. Стамболийски – личност и идеи / По документи, събрани и подредени от Н. Д. Петков. 3 изд. Варна, 1991.