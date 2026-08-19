Петиóн де Вильнёф, Жером

Петиóн ( фр . Pétion) де Вильнёф, Жером (03.01.1756, Шартр — 18.06.1794, Сент-Мань) — политический деятель эпохи Французской революции XVIII в . Из семьи юриста. Учился в ораторианских коллежах в Вандоме и Шартре, изучал право в Париже. Адвокат в Шартре (1778). Опубликовал ряд произведений, призывавших к реформам: свободе печати, отмене сеньориальных повинностей и десятины, переходу церковных имуществ в собственность государства. Депутат от третьего сословия в Генеральных штатах. Член пяти Комитетов: редакционного, конституционного, по расследованиям, авиньонского и по пересмотру конституции. Один из активных ораторов, выступал за ограничение королевской власти и отмену рабства в колониях, в декабре 1790 избирался председателем Учредительного собрания . Соратник М. Робеспьера . Член Якобинского клуба (см. Якобинцы ), избирался его председателем, обладал большой популярностью. Мэр Парижа (1791–1792). Депутат Национального Конвента от департамента Эр-и-Луар (1792–1793). Член конституционного Комитета, один из лидеров жирондистов, перешел от поддержки Робеспьера к противостоянию с ним. На процессе Людовика XVI выступал за обращение к народу и за отсрочку смертного приговора. 15 апреля 1793 парижские секции потребовали его исключения из Конвента наряду с другими жирондистами. После восстания 31 мая — 2 июня 1793 смог избежать ареста, пытался организовать восстание в Нормандии, скрывался в департаменте Финистер и Жиронда. Отчаявшись, покончил с собой.

Соч. : Œuvres de Jérôme Pétion. 4 vols. Paris, an I–II; Mémoires inédits de Pétion et mémoires de Buzot et de Barbaroux. Paris, 1866.

Лит .: Ruzicka L. Petion et La Police Autrichienne // Annales historiques de la révolution française . 1926. № 14; Burney J. M . Jerome Petion and the Practical Problems for the Mayor of Paris in 1792 // Proceedings of the Western Society for French History. Vol. 22. 1994; Casselle P. L’Anti-Robespierre: Jérôme Pétion ou la révolution pacifique. Paris, 2016. Д. Ю. Бовыкин.