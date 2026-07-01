ПЕТИОН АЛЕКСАНДР САБЕС
ПЕТИОН АЛЕКСАНДР САБЕС - государственный и военный деятель Гаити.
Мулат, сын негритянки и состоятельного француза. В 1788 году отправлен отцом во Францию, учился в Военной академии Парижа. В 1790-х годах в рядах французской армии сражался против британских войск, захвативших западную часть острова Гаити. В 1799 году в противостоянии мулатов и чернокожих примкнул к лидерам мулатов А. Риго и Ж.П. Буайе, закрепившихся на юге острова, выступил против руководителя освободительной борьбы Гаити Ф.Д. Туссен-Лувертюра. Потерпел поражение, был вынужден бежать во Францию.
В феврале 1802 года вернулся на остров в составе французской экспедиции Ш. Леклерка, в октябре перешёл на сторону гаитянских патриотов, боровшихся за независимость, в 1803 году освободил Порт-о-Пренс от французских войск. Участвовал в заговоре против Ж.Ж. Дессалина (1806 год). В 1807-1818 годах президент Республики Гаити, сложившейся на юге острова. В 1807, 1811 и 1815 годах избирался президентом, в 1816 году инициировал принятие конституции, согласно которой стал пожизненным президентом.
Выражал интересы зажиточных мулатов; способствовал развитию буржуазных отношений, ввёл бесплатное и всеобщее образование. Содействовал патриотам Латинской Америки в борьбе против испанского господства, оказывал помощь в снаряжении военных экспедиций, в том числе С. Боливара, посетившего в 1815 году Гаити. Умер от жёлтой лихорадки, перед смертью объявил своим преемником Буайе.