ПЕТИОН АЛЕКСАНДР САБЕС

ПЕТИОН АЛЕКСАНДР САБЕС - государственный и военный деятель Гаити .

Му­лат, сын нег­ри­тян­ки и со­стоя­тель­но­го фран­цу­за. В 1788 году от­прав­лен от­цом во Фран­цию, учил­ся в Во­енной ака­де­мии Па­ри­жа. В 1790-х годах в ря­дах французской ар­мии сра­жал­ся про­тив британских войск, за­хва­тив­ших западную часть острова Гаи­ти. В 1799 году в про­ти­во­стоя­нии му­ла­тов и чер­но­ко­жих примк­нул к ли­де­рам му­ла­тов А. Ри­го и Ж.П. Бу­айе, за­кре­пив­ших­ся на юге ост­ро­ва, вы­сту­пил про­тив ру­ко­во­ди­те­ля ос­во­бо­дительной борь­бы Гаи­ти Ф.Д. Тус­сен-Лу­вер­тю­ра. По­тер­пел по­ра­же­ние, был вы­ну­ж­ден бе­жать во Фран­цию.

В феврале 1802 года вер­нул­ся на ост­ров в со­ста­ве французской экс­пе­ди­ции Ш. Лек­лер­ка, в ок­тяб­ре пе­ре­шёл на сто­ро­ну гаи­тян­ских пат­рио­тов, бо­ров­ших­ся за не­за­ви­си­мость, в 1803 году ос­во­бо­дил Порт-о-Пренс от французских войск. Уча­ст­во­вал в за­го­во­ре про­тив Ж.Ж. Дес­са­ли­на (1806 год). В 1807-1818 годах пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Гаи­ти, сло­жив­шей­ся на юге ост­ро­ва. В 1807, 1811 и 1815 годах из­би­рал­ся пре­зи­ден­том, в 1816 году ини­ции­ро­вал при­ня­тие кон­сти­ту­ции, со­глас­но ко­то­рой стал по­жиз­нен­ным пре­зи­ден­том.

Вы­ра­жал ин­те­ре­сы за­жи­точ­ных му­ла­тов; спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию бур­жу­аз­ных от­но­ше­ний, ввёл бес­плат­ное и все­об­щее об­ра­зо­ва­ние. Со­дей­ст­во­вал пат­рио­там Латинской Аме­ри­ки в борь­бе про­тив испанского гос­под­ства, ока­зы­вал по­мощь в сна­ря­же­нии во­енных экс­пе­ди­ций, в том числе С. Бо­ли­ва­ра, по­се­тив­ше­го в 1815 году Гаи­ти. Умер от жёл­той ли­хо­рад­ки, пе­ред смер­тью объ­я­вил сво­им пре­ем­ни­ком Бу­айе.