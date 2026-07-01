ПЕТИК-ЛОУРЕНСА МИССИЯ

ПЕТИК-ЛОУРЕНСА МИССИЯ - визит представительной делегации британского правительства К.Р. Эттли в Индию 23 марта - 29 июня 1946 года с целью определения её будущего политичекого статуса.

По­сла­на в ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния в Ин­дии дви­же­ния за пре­дос­тав­ле­ние су­ве­ре­ни­те­та. Воз­глав­ля­лась министром по де­лам Ин­дии лор­дом Ф.У. Пе­тик-Ло­урен­сом (Pethick-Law­rence). По ито­гам пе­ре­го­во­ров мис­сии с ли­де­ра­ми основных по­ли­тических пар­тий – Ин­дий­ско­го на­цио­наль­но­го кон­грес­са и Му­суль­ман­ской ли­ги - 16 мая 1946 бы­ла об­на­ро­до­ва­на дек­ла­ра­ция, пре­ду­смат­ри­вав­шая: соз­да­ние государства Ин­дия на ос­но­ве сою­за про­вин­ций и кня­жеств; объ­е­ди­не­ние про­вин­ций Ин­дии в 3 зо­ны (зо­ну с пре­об­ла­да­ни­ем ин­ду­сов, зо­ну западной про­вин­ций му­сульманского боль­шин­ст­ва и зо­ну восточных му­сульманских про­вин­ций); со­хра­не­ние ав­то­но­мии индийских кня­жеств; об­ра­зо­ва­ние За­ко­но­дательного со­б­ра­ния Ин­дии и зо­наль­ных за­ко­но­дательных со­б­ра­ний и про­ве­де­ние вы­бо­ров в них по ре­ли­ги­оз­но-об­щин­ным ку­ри­ям - ин­дус­ской, му­суль­ман­ской и сикх­ской; соз­да­ние временного пра­ви­тель­ст­ва Ин­дии. Од­на­ко эти пред­ло­же­ния не бы­ли реа­ли­зо­ва­ны вви­ду от­ка­за Му­сульманской ли­ги от уча­стия в пе­ре­го­во­рах по фор­ми­ро­ва­нию временого пра­ви­тель­ст­ва и на­ча­ла кам­па­нии «пря­мых дей­ст­вий» за соз­да­ние Па­ки­ста­на. Окон­чательное оп­ре­де­ле­ние ус­ло­вий пре­дос­тав­ле­ния Ин­дии не­за­ви­си­мо­сти про­изош­ло в со­от­вет­ст­вии с Ма­ун­тбет­те­на пла­ном .

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