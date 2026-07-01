ПЕТИК-ЛОУРЕНСА МИССИЯ
ПЕТИК-ЛОУРЕНСА МИССИЯ - визит представительной делегации британского правительства К.Р. Эттли в Индию 23 марта - 29 июня 1946 года с целью определения её будущего политичекого статуса.
Послана в условиях нарастания в Индии движения за предоставление суверенитета. Возглавлялась министром по делам Индии лордом Ф.У. Петик-Лоуренсом (Pethick-Lawrence). По итогам переговоров миссии с лидерами основных политических партий – Индийского национального конгресса и Мусульманской лиги - 16 мая 1946 была обнародована декларация, предусматривавшая: создание государства Индия на основе союза провинций и княжеств; объединение провинций Индии в 3 зоны (зону с преобладанием индусов, зону западной провинций мусульманского большинства и зону восточных мусульманских провинций); сохранение автономии индийских княжеств; образование Законодательного собрания Индии и зональных законодательных собраний и проведение выборов в них по религиозно-общинным куриям - индусской, мусульманской и сикхской; создание временного правительства Индии. Однако эти предложения не были реализованы ввиду отказа Мусульманской лиги от участия в переговорах по формированию временого правительства и начала кампании «прямых действий» за создание Пакистана. Окончательное определение условий предоставления Индии независимости произошло в соответствии с Маунтбеттена планом.