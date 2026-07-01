ПЕТИЦИЯ
ПЕТИЦИЯ - письменное индивидуальное или коллективное непосредственное обращение к органам государства, высокопоставленным должностным лицам с просьбой принять окончательное решение по какому-либо вопросу.
Одна из форм обращений граждан. Подача петиции, видимо, возникла из стремления подданных добиться личного обращения к монарху, который, как им представлялось, мог окончательно решить их проблемы. Петиции подавались также местным главам регионов, затем, сначала в англосаксонской практике, - парламенту как органу народного представительства.
В современых условиях петиции могут подаваться в органы территориальных публично-правовых образований, в том числе главе муниципального образования, в представительный орган муниципального образования. Петиция должна быть подписана (при коллективных обращениях производится сбор подписей желающих) и иметь адреса для ответов. Ответ петиционеру (петиционерам) юридически сначала был не обязателен, теперь в различной форме он даётся почти всегда.
Практика подачи петиции и работы с ними в разных странах неодинакова. Так, в Великобритании петиции парламенту передаётся только через депутата нижней палаты (Палаты общин) от данного избирательного округа. Депутат кладёт петицию в сумку, прикреплённую с задней стороны спинки кресла спикера (председателя нижней палаты). Спикер передаёт петицию в специальный комитет Палаты по петициям, реже - органам, к которым данный вопрос по их полномочиям относится. В германском бундестаге (нижней палате) создан специальный комитет по петициям, он первоначально рассматривает их и принимает решение об их дальнейшей судьбе.
Во Франции петиции подаются председателю Национального собрания (нижней палаты парламента), который передаёт их в другую комиссию (комитет парламента) или министру, к которым по их полномочиям данный вопрос относится. Председатель Национального собрания вправе не предпринимать по петициям никаких действий или, наоборот, представить важную, по его мнению, петицию на рассмотрение Национального собрания.
В монархических мусульманских странах специфической формой подачи петиций является маджилис. В соответствии с идеей ислама, что все «правоверные» равны, каждый мусульманин имеет прямой доступ к монарху (халифу, имаму) и членам его семьи для решения своих вопросов. Такие челобитные чаще всего принимают во дворах дворцов монарха обычно специальные чиновники.
Наиболее известными в истории коллективными петициями считаются Великая хартия вольностей, Петиция о правах (Petition of Right) - акт, представленный королю Карлу I от имени обеих палат английского парламента и народа страны 28 мая 1628 года о запрещении принудительных налогов (без решения парламента), о личных правах подданных и др.
В российском праве понятие петиция не сложилось, хотя практика челобитных (смотри в статье челобитный приказ) известна издавна.