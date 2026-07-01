ПЕТИЦИЯ

ПЕТИЦИЯ - письменное индивидуальное или коллективное непосредственное обращение к органам государства, высокопоставленным должностным лицам с просьбой принять окончательное решение по какому-либо вопросу.

Од­на из форм об­ра­ще­ний гра­ж­дан . По­да­ча петиции, ви­ди­мо, воз­ник­ла из стрем­ле­ния под­дан­ных до­бить­ся лич­но­го об­ра­ще­ния к мо­нар­ху, ко­то­рый, как им пред­став­ля­лось, мог окон­ча­тель­но ре­шить их про­бле­мы. Петиции по­да­ва­лись так­же ме­ст­ным гла­вам ре­гио­нов, за­тем, сна­ча­ла в анг­ло­сак­сон­ской прак­ти­ке, - пар­ла­мен­ту как ор­га­ну народного пред­ста­ви­тель­ст­ва.

В современых ус­ло­ви­ях петиции мо­гут по­да­вать­ся в ор­га­ны тер­ри­то­ри­аль­ных пуб­лич­но-пра­во­вых об­ра­зо­ва­ний, в том числе гла­ве му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зо­ва­ния , в пред­ста­вительный ор­ган му­ни­ци­паль­но­го об­ра­зо­ва­ния. Петиция долж­на быть под­пи­са­на (при кол­лек­тив­ных об­ра­ще­ни­ях про­из­во­дит­ся сбор под­пи­сей же­лаю­щих) и иметь ад­ре­са для от­ве­тов. От­вет пе­ти­цио­не­ру (пе­ти­цио­не­рам) юри­ди­че­ски сна­ча­ла был не обя­за­те­лен, те­перь в различной фор­ме он да­ёт­ся поч­ти все­гда.

Прак­ти­ка по­да­чи петиции и ра­бо­ты с ни­ми в раз­ных стра­нах не­оди­на­ко­ва. Так, в Ве­ли­ко­бри­та­нии петиции пар­ла­мен­ту пе­ре­да­ёт­ся толь­ко че­рез де­пу­та­та ниж­ней па­ла­ты ( Па­ла­ты об­щин ) от дан­но­го из­би­ра­тель­но­го ок­ру­га. Де­пу­тат кла­дёт петицию в сум­ку, при­кре­п­лён­ную с зад­ней сто­ро­ны спин­ки крес­ла спи­ке­ра (пред­се­да­те­ля ниж­ней па­ла­ты). Спи­кер пе­ре­да­ёт петицию в специальный ко­ми­тет Па­ла­ты по пе­ти­ци­ям, ре­же - ор­га­нам, к ко­то­рым дан­ный во­прос по их пол­но­мо­чи­ям от­но­сит­ся. В германском бун­дес­та­ге (ниж­ней па­ла­те) соз­дан специальный ко­ми­тет по петициям, он пер­во­на­чаль­но рас­смат­ри­ва­ет их и при­ни­ма­ет ре­ше­ние об их даль­ней­шей судь­бе.

Во Фран­ции петиции по­да­ют­ся пред­се­да­те­лю Национального со­б­ра­ния (ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та), ко­то­рый пе­ре­да­ёт их в другую ко­мис­сию (ко­ми­тет пар­ла­мен­та) или ми­ни­ст­ру, к ко­то­рым по их пол­но­мо­чи­ям дан­ный во­прос от­но­сит­ся. Пред­се­да­тель Национального со­б­ра­ния впра­ве не пред­при­ни­мать по петициям ни­ка­ких дей­ст­вий или, на­обо­рот, пред­ста­вить важ­ную, по его мне­нию, петицию на рас­смот­ре­ние Национального со­б­ра­ния.

В мо­нар­хических му­сульманских стра­нах спе­ци­фической фор­мой по­да­чи петиций яв­ля­ет­ся мад­жи­лис. В со­от­вет­ст­вии с иде­ей ис­ла­ма, что все «пра­во­вер­ные» рав­ны, ка­ж­дый му­суль­ма­нин име­ет пря­мой дос­туп к мо­нар­ху ( ха­ли­фу , има­му ) и чле­нам его се­мьи для ре­ше­ния сво­их во­про­сов. Та­кие че­ло­бит­ные ча­ще все­го при­ни­ма­ют во дво­рах двор­цов мо­нар­ха обыч­но специальные чи­нов­ни­ки.

Наи­бо­лее из­вест­ны­ми в ис­то­рии кол­лек­тив­ны­ми петициями счи­та­ют­ся Ве­ли­кая хар­тия воль­но­стей, Пе­ти­ция о пра­вах (Pe­ti­tion of Right) - акт, пред­став­лен­ный ко­ро­лю Кар­лу I от име­ни обе­их па­лат английского пар­ла­мен­та и на­ро­да стра­ны 28 мая 1628 года о за­пре­ще­нии при­ну­ди­тель­ных на­ло­гов (без ре­ше­ния пар­ла­мен­та), о лич­ных пра­вах под­дан­ных и др.

В российском пра­ве по­ня­тие петиция не сло­жи­лось, хо­тя прак­ти­ка че­ло­бит­ных (смотри в статье че­ло­бит­ный при­каз) из­вест­на из­дав­на.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)