ПЕТЕРСОН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ПЕТЕРСОН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский языковед.
Сын Н.П. Петерсона. Окончил историко-филологический факультет Московского униуверситета (1913 год), где занимался у профессора В.К. Поржезинского. С 1916 года преподавал в московских вузах санскрит, литовский язык, сравнительную грамматику индоевропейских языков, русский синтаксис. С 1919 года профессор МГУ (с перерывами), в 1938-1941 годах - Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ). Работал также в Московском государственном педагогическом институте (МГПИ; ныне Московский педагогический государственный университет). С 1944 года старший научный сотрудник в Институте языкознания АН СССР.
В конце 1940-х годов Петерсон, будучи принципиальным противником учения Н.Я. Марра, фактически не имел возможности публиковаться и читать лекции, однако после дискуссии о марризме (1950 год) и статьи И.В. Сталина, содержавшей критику «псевдомарксистских» теорий Марра (смотри «Новое учение о языке»), возобновил преподавательскую деятельность и публикации. В конце 1952 года оставил преподавание в связи с тяжёлой болезнью. Секретарь Московского лингвистического общества (1920-1923 годы).
Петерсон - представитель московской фортунатовской школы. Опираясь на идеи Ф.Ф. Фортунатова, разработал курс синтаксиса современного русского языка. Предмет синтаксиса определял как учение о словосочетании. В работах «Очерк синтаксиса русского языка» (1923 год), «Русский язык» (1925 год) представил детальную классификацию словосочетаний и показал генезис некоторых из них. Петерсон предложил новый критерий разграничения главных и придаточных предложений - соотношение в них абсолютных и относительных времён. При исследовании синтаксиса впервые в русистике применил статистический метод. Занимался проблемами синтаксической омонимии, последовательно разграничивая живые, действующие в языке и устаревшие синтаксические конструкции.
В работе «Система русского правописания» (1955 год) показал, что «русское правописание - стройная система, в которой царит один принцип - единообразное написание морфологических элементов слова». Применив статистический метод, Петерсон отметил, что в русском языке не соответствует произношению написание 23% слов.
Петерсон - автор учебников по русскому языку для начальной школы и «Учебника русского языка для нерусских школ» (1947 год). Подготовил к печати учебник «Сравнительно-историческая грамматика индоевропейских языков» (не опубликован), пособия «Современный французский язык» (в соавторстве с К.А. Ганшиной, 1947 год), «Введение в языкознание» (1952 год), «Очерк литовского языка» (1955 год). Ряд статей Петерсона посвящён истории языкознания (работы о А.А. Потебне, А.А. Шахматове, Ф.Ф. Фортунатове и др.). Среди учеников Петерсон - Вяч.В. Иванов, Е.А. Земская, П.А. Гринцер, В.Н. Топоров.