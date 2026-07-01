ПЕТЕРСОН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕТЕРСОН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский языковед.

Сын Н.П. Пе­тер­со­на. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Московского униуверситета (1913 год), где за­ни­мал­ся у профессора В.К. По­рже­зин­ско­го. С 1916 года пре­по­да­вал в московских ву­зах сан­ск­рит, ли­товский язык, срав­нительную грам­ма­ти­ку ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков, русский син­так­сис. С 1919 года профессор МГУ (с пе­ре­ры­ва­ми), в 1938-1941 годах - Московского института фи­ло­со­фии, литературы и ис­то­рии (МИФЛИ). Ра­бо­тал так­же в Московском государственном пе­да­го­гическом институте (МГПИ; ны­не Московский пе­да­го­гический государственный университет). С 1944 года стар­ший на­учный со­труд­ник в Институте язы­ко­зна­ния АН СССР.

В конце 1940-х годов Петерсон, бу­ду­чи прин­ци­пи­аль­ным про­тив­ни­ком уче­ния Н.Я. Мар­ра , фак­ти­чес­ки не имел воз­мож­но­сти пуб­ли­ко­вать­ся и чи­тать лек­ции, од­на­ко по­сле дис­кус­сии о мар­риз­ме (1950 год) и ста­тьи И.В. Ста­ли­на , со­дер­жав­шей кри­ти­ку «псев­до­мар­к­си­ст­ских» тео­рий Мар­ра (смотри «Но­вое уче­ние о язы­ке»), во­зоб­но­вил пре­по­да­ва­тель­скую дея­тель­ность и пуб­ли­ка­ции. В конце 1952 года ос­та­вил пре­по­да­ва­ние в свя­зи с тя­жё­лой бо­лез­нью. Се­кре­тарь Московского линг­ви­стического общества (1920-1923 годы).

Петерсон - пред­ста­ви­тель мо­с­ков­ской фор­ту­на­тов­ской шко­лы. Опи­ра­ясь на идеи Ф.Ф. Фор­ту­на­то­ва, раз­ра­бо­тал курс син­так­си­са современного русского язы­ка. Пред­мет син­так­си­са оп­ре­де­лял как уче­ние о сло­во­со­че­та­нии. В ра­бо­тах «Очерк син­так­си­са рус­ско­го язы­ка» (1923 год), «Рус­ский язык» (1925 год) пред­ста­вил де­таль­ную клас­си­фи­ка­цию сло­во­со­че­та­ний и по­ка­зал ге­не­зис не­ко­то­рых из них. Петерсон пред­ло­жил но­вый кри­те­рий раз­гра­ни­че­ния глав­ных и при­да­точ­ных пред­ло­же­ний - со­от­но­ше­ние в них аб­со­лют­ных и от­но­си­тель­ных вре­мён. При ис­сле­до­ва­нии син­так­си­са впер­вые в ру­си­сти­ке при­ме­нил ста­ти­стический ме­тод. За­ни­мал­ся про­бле­ма­ми син­так­сической омо­ни­мии, по­сле­до­ва­тель­но раз­гра­ни­чи­вая жи­вые, дей­ст­вую­щие в язы­ке и ус­та­рев­шие син­так­сические кон­ст­рук­ции.

В ра­бо­те «Сис­те­ма рус­ско­го пра­во­пи­са­ния» (1955 год) по­ка­зал, что «рус­ское пра­во­пи­са­ние - строй­ная сис­те­ма, в ко­то­рой ца­рит один прин­цип - еди­но­об­раз­ное на­пи­са­ние мор­фо­ло­ги­че­ских эле­мен­тов сло­ва». При­ме­нив ста­ти­стический ме­тод, Петерсон от­ме­тил, что в русском языке не со­от­вет­ст­ву­ет про­из­но­ше­нию на­пи­са­ние 23% слов.

Петерсон - ав­тор учеб­ни­ков по русскому язы­ку для на­чаль­ной шко­лы и «Учеб­ни­ка рус­ско­го язы­ка для не­рус­ских школ» (1947 год). Под­го­то­вил к пе­ча­ти учеб­ник «Срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ская грам­ма­ти­ка ин­до­ев­ро­пей­ских язы­ков» (не опубликован), по­собия «Со­вре­мен­ный фран­цуз­ский язык» (в со­ав­тор­ст­ве с К.А. Ган­ши­ной, 1947 год), «Вве­де­ние в язы­ко­зна­ние» (1952 год), «Очерк ли­тов­ско­го язы­ка» (1955 год). Ряд ста­тей Петерсона по­свя­щён ис­то­рии язы­ко­зна­ния (ра­бо­ты о А.А. По­теб­не, А.А. Шах­ма­то­ве , Ф.Ф. Фор­ту­на­то­ве и др.). Сре­ди уче­ни­ков Петерсон - Вяч.В. Ива­нов, Е.А. Зем­ская, П.А. Грин­цер, В.Н. То­по­ров.