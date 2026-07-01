ПЕТЕРСОН КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ

ПЕТЕРСОН КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский математик, основатель московской геометрической школы, один из основателей Московского математического общества.

Окон­чил Дерпт­ский университет, учил­ся у Ф.Г. Мин­дин­га. С 1865 года пре­по­да­ва­тель ма­те­ма­ти­ки в Пе­тро­пав­лов­ском училище в Мо­ск­ве. Основные труды по геометрии.

В ра­бо­те «Об из­ги­ба­нии по­верх­но­стей» (1853 год) по­лу­чил основные урав­не­ния тео­рии по­верх­но­стей. До­пол­нил (1853 год) урав­не­ния Га­ус­са о со­от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду пер­вой и вто­рой квад­ра­тич­ны­ми фор­ма­ми ещё дву­мя урав­не­ния­ми (урав­не­ния Га­ус­са - Пе­тер­со­на).В 1868 году оп­ре­де­лил из­ги­ба­ния ми­нимальных по­верх­но­стей, ввёл по­ня­тие из­ги­ба­ния на глав­ном ос­но­ва­нии.

Петерсон из­вес­тен так­же ра­бо­та­ми по тео­рии диф­фе­рен­ци­аль­ных урав­не­ний с ча­ст­ны­ми про­из­вод­ны­ми.