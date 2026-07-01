ПЕТЕРСОН КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ
ПЕТЕРСОН КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский математик, основатель московской геометрической школы, один из основателей Московского математического общества.
Окончил Дерптский университет, учился у Ф.Г. Миндинга. С 1865 года преподаватель математики в Петропавловском училище в Москве. Основные труды по геометрии.
В работе «Об изгибании поверхностей» (1853 год) получил основные уравнения теории поверхностей. Дополнил (1853 год) уравнения Гаусса о соотношениях между первой и второй квадратичными формами ещё двумя уравнениями (уравнения Гаусса - Петерсона).В 1868 году определил изгибания минимальных поверхностей, ввёл понятие изгибания на главном основании.
Петерсон известен также работами по теории дифференциальных уравнений с частными производными.