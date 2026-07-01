ПЕТЕРСЕН ЯН ГРЕВ ТАУЛОВ

ПЕТЕРСЕН ЯН ГРЕВ ТАУЛОВ - норвежский археолог, член Норвежской королевской Академии Наук.

Окон­чил университет в городе Кри­стиа­ния (ны­не Ос­ло) в 1914 году, пред­ста­вив диссертацию «На­стольные иг­ры Нор­ве­гии в дои­сто­ри­че­ское вре­мя», ко­то­рую сра­зу опуб­ли­ко­ва­ли (Bretspillet i Norge i forhi­sto­risktid // Oldtiden. 1914. Vol. 4). Уче­ник Г. Гус­таф­со­на. В 1914-1915 годах ра­бо­тал в му­зее в городе Ста­ван­гер, в 1915-1922 годах - ин­спек­то­ром в Му­зее древ­но­стей Университета города Ос­ло, в 1923-1957 годах (фак­ти­че­ски до 1958 года) - сно­ва в Ста­ван­ге­ре (заведующий ар­хео­ло­гическим от­де­лом, за­тем ди­рек­тор му­зея).

Как по­мощ­ник Гус­таф­со­на уча­ст­во­вал в рас­коп­ках мо­гиль­ни­ка Сту­ре-Даль в юго-восточной Нор­ве­гии и опуб­ли­ко­вал основную часть этих ма­те­риа­лов («Norske oldfunn», vol. 1, 1916). Поч­ти 20 лет изу­чал ро­до­вые по­се­ле­ния в Ро­га­лан­де (юго-западная Нор­ве­гия), в основном эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов , опуб­ли­ко­вав ито­ги в мо­но­гра­фии «Усадь­бы Ро­га­лан­да в древ­но­сти и сред­не­ве­ко­вье» («Gamle gårdsanlegg i Rogaland fra for­historisk tid og middelalder», vol. 1–2, 1933-1936). За­ни­мал­ся ис­сле­до­ва­ни­ем и рес­тав­ра­ци­ей монастыря Ут­стейн (2-я половина XIII века).

Петерсен - один из круп­ней­ших спе­циа­ли­стов по ви­кин­гов эпо­хе ; его ти­по­ло­го-хро­но­ло­гические ис­сле­до­ва­ния ору­жия и ору­дий, ук­ра­ше­ний, ут­ва­ри, им­порт­ных из­де­лий ста­ли ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми; ав­тор важ­ных обоб­ще­ний (в том числе опуб­ли­ко­ван­ных в ря­де то­мов «Nordisk kultur»). Ка­ва­лер ор­де­на Святого Ола­фа (Нор­ве­гия, 1948 год), ор­де­на Ис­ланд­ско­го Со­ко­ла (Ис­лан­дия, 1960 год).

Сочинения:

De norske vikingesverd, en typolo­gisk-kro­nologisk studie over vikingetidens vaaben. Kristiania, 1919;

Vikingetidens smykker. Sta­vanger, 1928;

British antiquities of the Viking period found in Norway. Oslo, 1940;

Vikinge­tidens redskaper. Oslo, 1951.