ПЕТЕРСЕН ЯН ГРЕВ ТАУЛОВ
ПЕТЕРСЕН ЯН ГРЕВ ТАУЛОВ - норвежский археолог, член Норвежской королевской Академии Наук.
Окончил университет в городе Кристиания (ныне Осло) в 1914 году, представив диссертацию «Настольные игры Норвегии в доисторическое время», которую сразу опубликовали (Bretspillet i Norge i forhistorisktid // Oldtiden. 1914. Vol. 4). Ученик Г. Густафсона. В 1914-1915 годах работал в музее в городе Ставангер, в 1915-1922 годах - инспектором в Музее древностей Университета города Осло, в 1923-1957 годах (фактически до 1958 года) - снова в Ставангере (заведующий археологическим отделом, затем директор музея).
Как помощник Густафсона участвовал в раскопках могильника Стуре-Даль в юго-восточной Норвегии и опубликовал основную часть этих материалов («Norske oldfunn», vol. 1, 1916). Почти 20 лет изучал родовые поселения в Рогаланде (юго-западная Норвегия), в основном эпохи Великого переселения народов, опубликовав итоги в монографии «Усадьбы Рогаланда в древности и средневековье» («Gamle gårdsanlegg i Rogaland fra forhistorisk tid og middelalder», vol. 1–2, 1933-1936). Занимался исследованием и реставрацией монастыря Утстейн (2-я половина XIII века).
Петерсен - один из крупнейших специалистов по викингов эпохе; его типолого-хронологические исследования оружия и орудий, украшений, утвари, импортных изделий стали основополагающими; автор важных обобщений (в том числе опубликованных в ряде томов «Nordisk kultur»). Кавалер ордена Святого Олафа (Норвегия, 1948 год), ордена Исландского Сокола (Исландия, 1960 год).
Сочинения:
De norske vikingesverd, en typologisk-kronologisk studie over vikingetidens vaaben. Kristiania, 1919;
Vikingetidens smykker. Stavanger, 1928;
British antiquities of the Viking period found in Norway. Oslo, 1940;
Vikingetidens redskaper. Oslo, 1951.