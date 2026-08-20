Пéтерс, Яков ­Хри­сто­форович

Пéтерс ( латыш. Peterss) , Яков ­Хри­сто­форович (03.12[21.11].1886, Бринкенская волость Курляндской губ. — 25.04.1938, полигон «Коммунарка») — российский революционер латвийского происхождения, один из создателей и первых руководителей Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Родился в латышской крестьянской семье. В 1904 вступил в Латвийскую социал-демократическую рабочую партию. Участвовал в Революции 1905–1907 в России . В 1909–1917 находился в эмиграции в Лондоне. После Февральской революции 1917 вернулся в Россию, участвовал в Октябрьском перевороте 1917 . Член Петроградского военно-революционного комитета. После создания ВЧК стал заместителем ее председателя Ф. Э. Дзержинского , был временно исполняющим обязанности председателя ВЧК 7 июля — 22 августа 1918. Один из руководителей ликвидации левых эсеров выступления 1918 , вел дело Р. Локкарта , дело о покушении на В. И. Ленина . Один из организаторов красного террора . В 1920–1922 — представитель ВЧК в Туркестане, в 1922–1929 — начальник Восточного отдела ГПУ и Объединенного главного политического управления (ОГПУ). С 1923 — член Центральной контрольной комиссии и Комиссии партийного контроля ВКП(б). В ходе « Большого террора 1937–1938» расстрелян.

Лит .: Риекстинь Я . Яков Петерс // Коммунист Советской Латвии. 1986. № 12. С. 71–75; Ратьковский И. С. Якоб Петерс и Феликс Дзержинский: единство и борьба противоположностей. М., 2019. Д. К. Баканов.