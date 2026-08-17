ПЕТЕРМАН АВГУСТ ГЕНРИХ
ПЕТЕРМАН АВГУСТ ГЕНРИХ- немецкий картограф и географ.
В 1839-1844 годах учился картографии (в том числе математической, физической и политической географии) и гравировке по металлу в Географической школе искусств Генриха Бергхауса в Потсдаме. В 1845-1847 годах жил и работал в Эдинбурге, с 1847 года - в Лондоне, где занимался изготовлением и изданием карт и атласов; там же в 1850 году открыл собственное дело по выпуску карт.
Летом 1853 года вернулся в Германию; с 1854 года профессор, с 1855 года почётный доктор Гёттингенского университета. Основал (1855 год) и редактировал в городе Гота научный журнал «Mitteilungen аus Justus Perthes Geographischer Anstalt», ставший ведущим в области географии и картографии (позднее известный как «Petermanns Geographische Mitteilungen» - «Географические сообщения Петермана», издававшийся до 2004 года). Под редакцией Петермана вышли 24 годовых выпуска и 56 дополнительных тетрадей.
Петерман - основатель немецкой школы картографии, составитель многих важных картографических трудов, атласов (в том числе Атлас Азии, Морской атлас, Атлас Пруссии) и карт. Организатор экспедиций: в Африку - в Центральную Африку (1849-1864 годы), в Восточный Судан и область Среднего Нила (1860-1863 годы); в Арктику - на Шпицберген (1868 год), на восточный берег острова Гренландия (1869-1870 годы), на Землю Франца-Иосифа (1872-1874 годы); с участием Ю. Пайера. Именем Петермана названы 3 горных хребта, пик и ледник в Гренландии и др.