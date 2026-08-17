ПЕТЕРМАН АВГУСТ ГЕНРИХ

ПЕТЕРМАН АВГУСТ ГЕНРИХ- немецкий картограф и географ.

В 1839-1844 годах учил­ся кар­то­гра­фии (в том числе ма­те­ма­тической, фи­зической и по­ли­тической гео­гра­фии) и гра­ви­ров­ке по ме­тал­лу в Гео­гра­фической шко­ле ис­кусств Ген­ри­ха Берг­хау­са в Потс­да­ме. В 1845-1847 годах жил и ра­бо­тал в Эдин­бур­ге, с 1847 года - в Лон­до­не, где за­ни­мал­ся из­го­тов­ле­ни­ем и из­да­ни­ем карт и ат­ла­сов; там же в 1850 году от­крыл собственное де­ло по вы­пус­ку карт.

Ле­том 1853 года вер­нул­ся в Гер­ма­нию; с 1854 года про­фес­сор, с 1855 года почётный доктор Гёт­тин­ген­ско­го университета . Ос­но­вал (1855 год) и ре­дак­ти­ро­вал в городе Го­та на­учный журнал «Mitteilungen аus Justus Perthes Geo­graphischer Anstalt», став­ший ве­ду­щим в об­лас­ти гео­гра­фии и кар­то­гра­фии (позд­нее из­вест­ный как «Petermanns Geogra­phische Mitteilungen» - «Гео­гра­фи­че­ские со­об­ще­ния Пе­тер­ма­на», из­да­вав­ший­ся до 2004 года). Под ре­дак­ци­ей Петермана вы­шли 24 го­до­вых вы­пус­ка и 56 до­пол­нительных тет­ра­дей.

Петерман - ос­но­ва­тель немецкой шко­лы кар­то­гра­фии, со­ста­ви­тель многих важ­ных кар­то­гра­фических тру­дов, ат­ла­сов (в том числе Ат­лас Азии, Мор­ской ат­лас, Ат­лас Прус­сии) и карт. Ор­га­ни­за­тор экс­пе­ди­ций: в Аф­ри­ку - в Центральную Аф­ри­ку (1849-1864 годы), в Восточный Су­дан и об­ласть Сред­не­го Ни­ла (1860-1863 годы); в Арк­ти­ку - на Шпиц­бер­ген (1868 год), на восточный бе­рег острова Грен­лан­дия (1869-1870 годы), на Зем­лю Фран­ца-Ио­си­фа (1872-1874 годы); с уча­сти­ем Ю. Пай­е­ра. Име­нем Петермана на­зва­ны 3 гор­ных хреб­та, пик и лед­ник в Грен­лан­дии и др.