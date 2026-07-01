ПЕТЕРГОФ

ПЕТЕРГОФ - город в России , в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Рас­по­ло­жен на южном бе­ре­гу Фин­ско­го залива Бал­тий­ско­го моря (при­стань). В городской чер­те - 2 железнодорожных стан­ции (Но­вый Пе­тер­гоф и Ста­рый Пе­тер­гоф). Че­рез Петергоф про­хо­дит ав­то­до­ро­га Санкт-Пе­тер­бург - Со­сно­вый Бор.

До начала XVIII века на мес­те Петергофа на­хо­ди­лось несколько финских на­се­лён­ных пунк­тов, в том числе мы­за ка­пел­ла­на [По­по­ва мы­за; название про­изош­ло от за­го­род­ной ре­зи­ден­ции ка­пел­ла­на лю­те­ран­ской церк­ви в Тю­ри­се (Тю­рё, ны­не Мар­тыш­ки­но)]. В начале 1704 года в По­по­вой мы­зе ца­рём Пет­ром I на­ча­то строи­тель­ст­во но­во­го «дво­ра го­су­да­ре­ва». С 1705 года, на­ря­ду с названием По­по­ва мы­за, в ис­точ­ни­ках встре­ча­ет­ся название Пе­тер­гоф (Пи­тер­гоф), окон­ча­тель­но за­кре­пив­ше­е­ся с 1710-х годов. В 1710 году на­ча­лись ра­бо­ты по фор­ми­ро­ва­нию двор­цо­во-пар­ко­во­го ан­самб­ля и строи­тель­ст­во Боль­шо­го двор­ца - па­рад­ной за­го­род­ной ре­зи­ден­ции. Про­чая за­строй­ка в Петергофе ве­лась к за­па­ду от ре­зи­ден­ции (так называемый Ста­рый Петергоф). В 1721 году для ук­ра­ше­ния ин­терье­ров ре­зи­ден­ции ос­но­ва­на «во­дя­ная пиль­ная мель­ни­ца» (с 1801 года Гра­ниль­ная фабрика; с 1932 года за­вод точ­ных тех­нических кам­ней; с 1954 года Пет­ро­двор­цо­вый ча­со­вой за­вод) - центр про­изводства из­де­лий из яш­мы, мра­мо­ра, ураль­ско­го ма­ла­хи­та, си­бир­ско­го неф­ри­та, мо­за­ик из цвет­ных кам­ней. Го­род с 1762 года. В XIX - начале XX веках в Петергофе бы­ли рас­квар­ти­ро­ва­ны Кон­но-гре­на­дер­ский, Улан­ский и Дра­гун­ский лейб-гвардейские пол­ки, а так­же 148-й пехотный Кас­пий­ский полк (сохранились их во­енные го­род­ки). Уезд­ный го­род Санкт-Пе­тербургской (с 1914 года Пет­ро­град­ской) гу­бер­нии (1848-1923 годы). В 1857 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Санкт-Пе­тер­бург - Но­вый Пе­тер­гоф, в 1864 году - Но­вый Пе­тер­гоф - Ора­ни­ен­ба­ум (ны­не Ло­мо­но­сов).

По­ста­нов­ле­ни­ем Временного пра­ви­тель­ст­ва от 15(28) июля 1917 года вклю­чён в со­став Пет­ро­гра­да. В 1918 году бывшие императорские двор­цы объ­яв­ле­ны му­зея­ми. В 1923-1927 годах за­штат­ный го­род Пет­ро­град­ской (с 1924 года Ле­нин­град­ской) губернии. В 1930-1936 годах в со­ста­ве При­го­род­но­го (с 1931 года Ле­нин­град­ско­го При­город­но­го) района Ле­нинградской области. С 1936 года под­чи­нён Лен­со­ве­ту, с 1938 года в Петергофе раз­ме­ща­ет­ся ад­ми­ни­ст­ра­ция Пе­тер­гоф­ско­го (с 1944 года Пет­род­вор­цо­во­го) района Ле­нин­гра­да (с 1991 года Санкт-Пе­тер­бур­га). В Великую Отечественную вой­ну Петергоф был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми с 23 сентября 1941 по 19 января 1944 годы. Ли­ния фрон­та про­хо­ди­ла по западной ок­раи­не го­ро­да, ко­то­рый в ре­зуль­та­те во­енных дей­ст­вий был поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Крас­но­сель­ско-Роп­шин­ской на­сту­пательной опе­ра­ции во вре­мя Ле­нин­град­ской бит­вы 1941-1944 годов . В 1944-2009 годах на­зы­вал­ся Пет­ро­дво­рец. В 1944 году на­ча­лись ра­бо­ты по вос­ста­нов­ле­нию Петергофа и его двор­цо­во-пар­ко­во­го ан­самб­ля (ру­ко­во­ди­тель про­ек­та - архитектор А.А. Оль). В 2005-2010 годах имел ста­тус нау­ко­гра­да (офи­ци­аль­но не про­длён).

Ос­но­ву го­ро­да со­став­ля­ет один из круп­ней­ших в Рос­сии двор­цо­во-пар­ко­вых ан­самб­лей XVIII-XIX веков (площадь свыше 1,1 тысячи гектар). Глав­ная ком­по­зиционная идея цен­траль­ной его час­ти при­над­ле­жит Пет­ру I. Под его лич­ным кон­тро­лем на об­ра­щён­ном к мо­рю ус­ту­пе по­стро­ен Боль­шой дво­рец [1710-1717 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Ф. Бра­ун­штейн, Ж.Б. Леб­лон и др.; до­стро­ен по­сле по­жа­ра (1721 год) к 1723 году, архитектор Н. Ми­кет­ти]. В 1746-1754 годах пе­ре­стро­ен в фор­мах ели­заве­тин­ско­го ба­рок­ко по про­ек­ту архитектора Б. Ф. Рас­трел­ли; до­бав­ле­ны бо­ко­вые кры­лья, флан­ки­ро­ван­ные ку­поль­ны­ми па­виль­о­на­ми (5-гла­вая церкви Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, 1747-1751 годы, и «кор­пус под гер­бом»). В 1779-1785 годах с за­па­да при­стро­ен «кор­пус за гер­бом» (ар­хи­тек­то­ры Ю.М. Фель­тен, И.Е. Яков­лев; пе­ре­стро­ен в 1838-1840 годах, архитектор. И.И. Шар­ле­мань). В 1846 году над­стро­ен восточный фли­гель (архитектор А.И. Шта­кен­шней­дер). Большая часть фа­са­дов вос­ста­нов­ле­на к 1958 году (про­ект 1945 года, ар­хи­тек­то­ры А.А. Оль, В.М. Сав­ков, Е.В. Ка­зан­ская, А.Э. Гес­сен и др.).

В ин­терь­е­рах двор­ца со­хра­ни­лись эле­мен­ты уб­ран­ст­ва вре­ме­ни Пет­ра I. В начале 1750-х годов оформ­ле­ны 5 па­рад­ных за­лов (в том числе Тан­це­валь­ный зал, 1751-1752 годы), па­рад­ная ле­ст­ни­ца и ан­фи­ла­ды гос­ти­ных (зо­ло­чё­ная резь­ба, рос­пи­си Дж. Ва­ле­риа­ни, Б. Тар­сиа, И. Я. Виш­ня­ко­ва, Л. Вер­не­ра и др.; пар­кет и т.д.). В 1763-1764 годах по про­ек­там Ж.Б. Вал­лен-Де­ла­мо­та Кар­тин­ный зал ук­ра­шен 368 порт­ре­та­ми ра­бо­ты П. Ро­та­ри, в 1766-1769 годах Ки­тай­ские ка­би­не­ты - ла­ки­ро­ван­ны­ми па­не­ля­ми и рос­пи­ся­ми А. Пе­ре­зи­нот­ти, братьев И.И. и А.И. Бель­ских и др. В конце 1760-х - 1770-е годы в сти­ле клас­си­циз­ма по про­ек­там Ю.М. Фель­те­на оформ­ле­ны Чес­мен­ский и Трон­ный за­лы, Бе­лая сто­ло­вая, жи­лые по­кои (в том числе Ко­рон­ная).

К югу от двор­ца рас­по­ло­жен пря­мо­уголь­ный Верх­ний сад (1710-1724 годы, рас­ши­рен в 1754-1770-е годы) с ре­гу­ляр­ной сис­те­мой ал­лей, пер­го­ла­ми, Квад­рат­ны­ми пру­да­ми (1719-1720 годы, про­ект Ж.Б. Леб­ло­на) и 5 фон­та­на­ми (в том числе «Неп­тун» с немецкой скульп­тур­ной груп­пой 1650-х годов, ус­та­нов­лен­ной в 1798-1799 годы). К се­ве­ру, со сто­ро­ны Фин­ско­го залива, – об­шир­ный ре­гу­ляр­ный Ниж­ний парк (площадь 102,5 гектар; 1710-1740-е годы, са­до­вые мас­те­ра Л. Гар­них­фельт, А. Бо­ри­сов; в пла­не - 2 пер­пен­ди­ку­ляр­ных тре­зуб­ца) с круп­ней­шей в ми­ре сис­те­мой фон­та­нов (с 1720 года; 176 фон­та­нов; гид­рав­ли­ки - братьев Джу­лиа­но и Джо­ван­ни Ба­рат­ти­ни, П.Ж. Суа­лем, Ф.А. Стрель­ни­ков и др.), для ко­то­рой соз­дан во­до­вод от Роп­шин­ских клю­чей дли­ной 22 км (1720-1721 годы, инженер В. Г. Ту­вол­ков), вы­ры­ты Но­во­со­еди­ни­тель­ный ка­нал (1832-1833 годы), а так­же 18 во­до­ёмов. По оси вы­ры­то­го от за­ли­ва Боль­шо­го ка­на­ла (1715-1721 годы) у под­но­жия двор­ца рас­по­ло­жен Боль­шой кас­кад (1715-1724 годы, ар­хи­тек­то­ры Леб­лон, Н. Ми­кет­ти, М. Г. Зем­цов; в цен­тре - скульп­ту­ра «Сам­сон, раз­ди­раю­щий пасть льва», зо­ло­чё­ная брон­за, 1801 год, скульп­тор М.И. Коз­лов­ский; по­хи­ще­на в 1942 году; вос­соз­да­на в 1947 году скульп­то­ра­ми В.Л. Си­мо­но­вым, Н.В. Ми­хай­ло­вым) с гро­том (1716-1720 годы, пе­ре­стро­ен в 1859-1860 годах по про­ек­ту Н.Л. Бе­нуа), брон­зо­вы­ми скульп­ту­ра­ми Ф.И. Шу­би­на, Ф.Ф. Щед­ри­на, И.П. Про­кофь­е­ва, И.П. Мар­то­са, Ж.Д. Ра­шет­та (все 1800-1806 годы, вос­ста­нов­ле­ны в 1947-1950 годах скульп­то­ра­ми Н.В. Да­ды­ки­ным, И.В. Кре­стов­ским, В.В. Эл­ло­не­ном), ко­пия­ми Ф.Г. Гор­дее­ва ан­тич­ных ста­туй, ба­рель­е­фа­ми К.Б. Рас­трел­ли, Г.К. Ос­не­ра, Ф.П. Вас­су, де­ко­ра­тив­ны­ми ва­за­ми (Коз­лов­ский, по эс­ки­зам архитектора А.Н. Во­ро­ни­хи­на). Ниж­нюю пло­щад­ку пе­ред кас­ка­дом ог­ра­ни­чи­ва­ют па­виль­о­ны-ко­лон­на­ды (1800-1802 годы, Во­ро­ни­хин). К вос­то­ку от Боль­шо­го кас­ка­да - кас­кад «Шах­мат­ная го­ра» (1721-1726 годы, про­ект Ми­кет­ти, в 1738-1739 годах пе­ре­стро­ен под руководством Зем­цо­ва; итальянские скульп­ту­ры XVIII века) с 2 Римскими фон­та­на­ми (1738-1739 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Я. Бланк, И. Да­вы­дов; пе­ре­строе­ны в 1799-1800 годах; брон­зо­вые мас­ка­ро­ны - 1817 год, по мо­де­ли Мар­то­са); к за­па­ду - кас­кад «Зо­ло­тая го­ра» (Мар­лин­ский кас­кад; 1722-1725 годы, ар­хи­тек­то­ры Ми­кет­ти, Зем­цов, Т.Н. Усов; за­вер­шён в 1731-1732 годах; в 1870 году об­ли­цо­ван мра­мо­ром) с 2 Ме­на­жер­ны­ми фон­та­на­ми (1722-1725 годы), «Льви­ный» кас­кад (1799-1801 годы, Во­ро­ни­хин, пе­ре­стро­ен в 1854-1857 годы, архитектор А. И. Шта­кенш­ней­дер; вос­ста­нов­лен в 2000 году); так­же фон­та­ны «Адам» (1721-1722 годы) и «Ева» (1725-1726 годы, оба - архитектор Ми­кет­ти; скульп­тур­ные ко­пии Дж. Бо­нац­ца, 1718 год, с ори­ги­на­лов А. Риц­ци), «Пи­ра­ми­да» (1721-1724 годы, Ми­кет­ти; пе­ре­стро­ен в 1799-1800 годах по про­ек­ту И.Е. Яков­ле­ва), фон­та­ны-шу­ти­хи и др.

На бе­ре­гу Фин­ско­го залива рас­по­ло­жен дво­рец Пет­ра I «Мон­пле­зир» (1714-1723 годы, ар­хи­тек­то­ры И.Ф. Бра­ун­штейн, Ж.Б. Леб­лон, Н. Ми­кет­ти, Т.Н. Усов; по эс­ки­зу Пет­ра I и, воз­мож­но, А. Шлю­те­ра) с ин­терь­е­ра­ми, оформ­лен­ны­ми с изы­скан­ной про­сто­той (Ла­ко­вый ка­би­нет с пан­но Г. Брум­кор­ста, И. Ти­ха­но­ва, П. Фё­до­ро­ва и др.; резь­ба по де­ре­ву Н. Пи­но, рос­пи­си Ф. Пиль­ма­на, Ф. Во­робь­ё­ва, М. Не­гру­бо­ва, С. Бу­шуе­ва; около 140 кар­тин западноев­ропейских ху­дож­ни­ков XVII-XVIII веков), Гол­ланд­ским са­дом (1718 год, мас­тер Л. Гар­них­фельт), при­стро­ен­ны­ми Ас­самб­лей­ным за­лом (1726-1732 годы, М. Г. Зем­цов), Ека­те­ри­нин­ским кор­пу­сом (1747-1749 годы, Б.Ф. Рас­трел­ли, пе­ре­стро­ен в 1785-1786 годы, архитектор Дж. Ква­рен­ги; вос­ста­нов­лен в 1987 году). К вос­то­ку от Боль­шо­го ка­на­ла так­же воль­е­ры (1721-1722 годы, Ми­кет­ти), Боль­шая оран­же­рея (1722-1725 годы, пе­ре­строе­на в 1769-1770 годах, архитектор И.Е. Яков­лев). К за­па­ду от Боль­шо­го ка­на­ла - по­стро­ен­ные в 1721-1723 годы по про­ек­там Бра­ун­штей­на дво­рец «Мар­ли» (пе­ре­стро­ен в 1898-1899 годах, архитектор А.И. Се­мё­нов) и па­виль­он «Эр­ми­таж», ла­би­ринт (1721 год) и др.

С по­след­ней четверти XVIII века к вос­то­ку и за­па­ду от пер­во­на­чаль­но­го яд­ра Петергофа на­чал скла­ды­вать­ся ком­плекс пей­заж­ных пар­ков с двор­ца­ми и па­виль­о­на­ми. К за­па­ду от Боль­шо­го двор­ца пар­ки: Анг­лий­ский (площадь 173 гектара; 1779-1790 годы, архитектор Дж. Ква­рен­ги, са­до­вые мас­те­ра Дж. Ме­дерс, В. Гульд; руи­ны Анг­лий­ско­го двор­ца, 1781-1794 годы, Ква­рен­ги), прин­ца П.Г. Оль­ден­бург­ско­го (площадь 39 гектар; 1837-1839 годы, архитектор В. П. Ста­сов), Сер­ги­ев­ка (площадь 173 гектар; с 1839 года; дво­рец великой княжны Ма­рии Ни­ко­ла­ев­ны и гер­цо­га М. Лейх­тен­берг­ско­го - 1840-1842 годы, архитектор А.И. Шта­кенш­ней­дер, вос­ста­нов­лен в 1965 и в 1971-1974 годах; ны­не Био­ло­ги­че­ский ин­сти­тут Санкт-Пе­тербургского государственного университета), «Соб­ст­вен­ной да­чи» (площадь 61 гектар; с 1730-х годов, пе­ре­пла­ни­ро­ван в 1843-1854 годах; дво­рец князя А.Г. Дол­го­ру­ко­ва - пред­по­ло­жи­тель­но 1727-1729 годы, пе­ре­стро­ен в 1844-1850 годы, Шта­кенш­ней­дер, вос­ста­нов­лен в 1955-1963 годах, архитектор И.Н. Бе­нуа; церковь Святой Трои­цы, 1858-1860 годы, Шта­кенш­ней­дер).

С вос­то­ка к Ниж­не­му пар­ку Боль­шо­го двор­ца при­мы­ка­ет парк Алек­сан­д­рия (площадь 115 гектар; 1826-1832 годы, са­до­вые мас­те­ра Ф. Ван­дельс­дорф, П.И. Эр­лер и др.) с за­го­род­ным до­мом императрицы Алек­сан­д­ры Фёдо­ров­ны «Кот­тедж» (1826-1829 годы), Ка­ра­уль­ным до­мом (1827 год), Ру­ин­ным мос­том (1827-1829 годы, все - архитектор А. Ме­не­лас), Фер­мер­ским двор­цом при мо­лоч­ной фер­ме це­са­ре­ви­ча Алек­сан­д­ра Ни­ко­лае­ви­ча (1828-1831 годы, Ме­не­лас; пе­ре­стро­ен в 1853-1859 годы, архитектор А. И. Шта­кенш­ней­дер), Го­ти­че­ской ка­пел­лой Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1831-1834 годы, ар­хи­тек­то­ры Ме­не­лас, И.И. Шар­ле­мань по про­ек­ту архитектора К.Ф. Шин­ке­ля, скульп­ту­ры В.И. Де­мут-Ма­ли­нов­ско­го). К югу от не­го - Алек­сан­д­ров­ский парк (площадь 144 гектар; 1832-1836 годы, Ме­не­лас, Шар­ле­мань, Эр­лер). К вос­то­ку вдоль за­ли­ва - пар­ки Зна­мен­ка (площадь 74 гектара; 1835-1869 годы, са­до­вые мас­те­ра Дж. Буш, Эр­лер и др.; дво­рец графа А.Г. Ра­зу­мов­ско­го, 1750-1760-е годы, пе­ре­стро­ен в 1856-1860 годы, архитектор Г.А. Бос­се; церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, ос­вя­ще­на в 1771 году; ча­сов­ня Святого Ио­си­фа, 1867 год, архитектор Н.Л. Бе­нуа) и Ми­хай­лов­ка (площадь 106 гектар; 1830-1840-е годы, пе­ре­пла­ни­ро­ван в 1859-1862 годах, архитектор Бос­се, са­до­вый мас­тер Н. Фрост; дво­рец великой княгини Ми­хаи­ла Ни­ко­лае­ви­ча, 1858-1861 годы, ар­хи­тек­то­ры Шар­ле­мань, Бос­се; ны­не Выс­шая шко­ла ме­недж­мен­та Санкт-Пе­тербургского государственного университета; церковь Святой рав­но­апостольной княгини Оль­ги, 1861-1864 годы, архитектор Д.И. Гримм). Вдоль Сам­со­ни­ев­ско­го ка­на­ла, к югу от Боль­шо­го двор­ца: пар­ки Ко­ло­ни­ст­ский [площадь 29 гектар; 1838-1847 годы; на ост­ро­вах Оль­ги­на пру­да (вы­рыт в 1837-1838 годах) - па­виль­о­ны Ца­ри­цын (1842-1844 годы) и Оль­гин (1846-1847 годы), оба - Шта­кенш­ней­дер] и Лу­го­вой (площадь около 85 гектар; 1835-1857 годы, Шта­кен­ш­ней­дер, инженер М.И. Пил­суд­ский; у Ба­би­гон­ско­го пру­да - дво­рец Бель­ве­дер в ду­хе древнегреческого хра­ма, 1853-1856, Шта­кенш­ней­дер). Двор­цы и пар­ки Петергофа вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

За­строй­ка Петергофа упо­ря­до­че­на в 1732-1739 годах под руководством М.Г. Зем­цо­ва, а так­же по пла­ну 1848 года (архитектор И.И. Шар­ле­мань). Главная ма­ги­ст­раль - Санкт-Пе­тербургский проспект, про­хо­дя­щий па­рал­лель­но бе­ре­гу. Сре­ди по­стро­ек в сти­ле клас­си­циз­ма со­хра­ни­лись: зда­ние Пе­тер­гоф­ской гра­ниль­ной фаб­ри­ки (1777 год, Ю.М. Фель­тен), ан­самбль шес­ти од­но­этаж­ных Ка­ва­лер­ских до­мов (1799-1801 годы, Ф.П. Броу­эр), особ­няк А.П. Стру­ко­ва (1827-1828 годы, В.Ф. Фе­до­се­ев), фли­гель-адъ­ю­тант­ский дом (1834-1839 годы, В.П. Ста­сов, Шар­ле­мань). В середине XIX века в сти­ле нео­го­ти­ки по­строе­ны да­ча Н.В. Все­во­лож­ско­го (1836-1838 годы, Г. Фос­са­ти), ан­самбль до­мов у пар­ка Алек­сан­д­рия (1837-1844 годы, Шар­ле­мань); двор­цо­вые ко­нюш­ни (1847-1855 годы), железнодорожный во­кзал Но­вый Пе­тер­гоф (1854-1857 годы; все - архитектор Н.Л. Бе­нуа). Так­же зда­ние поч­ты (1850-1854 годы, ар­хи­тек­то­ры А. Ка­вос, Н.Л. Бе­нуа), не­оба­роч­ные фрей­лин­ские кор­пу­са (1853-1857 годы; ны­не Му­зей се­мьи Бе­нуа), офи­ци­ант­ский дом (1859-1861 годы, ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Пет­ро­двор­цо­во­го района; оба - архитектор Н.Л. Бе­нуа); усадь­ба А.Ф. Гей­ро­та (1853 год, архитектор А.И. Шта­кен­ш­ней­дер), де­ревянный дом Хру­щё­вых (1870-1880-е годы); 5-гла­вый со­бор Свя­тых Пет­ра и Пав­ла в рус­ском сти­ле (1895-1904 годы, В.А. Ко­ся­ков по про­ек­ту Н.В. Сул­тано­ва), зда­ние офи­цер­ско­го со­б­ра­ния Улан­ско­го пол­ка (1901-1903 годы, В.А. Крит), усадь­ба Бел­лей (1907-1909 годы, И.А. Пре­тро), не­оба­роч­ное зда­ние Во­енной шко­лы императора Алек­сан­д­ра II (1914 год, Л.А. Иль­ин; ны­не Во­енно-морской институт ра­дио­элек­тро­ни­ки имени А.С. По­по­ва). В посёлке Про­све­щение (бывшая деревня Бо­быль­ская) - да­чи Л.И. Кро­на (1891-1892 годы), М.Н. Бе­нуа (1892 год, обе - с эле­мен­та­ми мо­дер­на, архитектор Л.Н. Бе­нуа), церковь Преподобного Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го (1904-1906 годы, архитектор Н.Н. Ни­ко­нов). В конце 1960-х - 1980-е годы по­стро­ен на­учный го­ро­док ЛГУ (ны­не Санкт-Пе­тербургский государственный университет).

Па­мят­ни­ки: великой княжне Алек­сан­д­ре Ни­ко­ла­ев­не (1844-1847 годы, скульп­тор И.П. Ви­та­ли; вос­соз­дан в 2000 году), строи­те­лям Петергофа (1840-е годы, архитектор А.И. Шта­кенш­ней­дер, ус­та­нов­лен в 1932 году), императору Пет­ру I (1884 год, скульп­тор М.М. Ан­то­коль­ский; вос­со­здан в 1956 году), Ме­мо­ри­ал в па­мять обо­ро­ны го­ро­да в 1941-1944 годы (1961 год, архитектор Т.Н. Во­ро­ни­хи­на и др.; 1975 год, архитектор В.С. Мас­лов и др.).

В Петергофе рас­по­ло­же­ны ряд фа­куль­те­тов, НИИ (в том числе Ас­тро­но­мический институт имени В.В. Со­бо­ле­ва с об­сер­ва­то­ри­ей) и сту­ден­чес­кий го­ро­док Санкт-Пе­тербургского государственного университета (так называемый Пет­род­вор­цо­вый учеб­но-на­учный ком­плекс), фи­лиа­лы во­енных ву­зов Санкт-Пе­тер­бур­га. Ху­дожественно-ар­хитектурный двор­цо­во-пар­ко­вый Му­зей-за­по­вед­ник «Пе­тер­гоф» [ос­но­ван в 1918 году, современное название с 1992 года; фи­лиа­лы - му­зеи се­мьи Бе­нуа (1988 год), вос­ко­вых фи­гур (1990 год), кол­лек­цио­не­ров (2002 год; в Верх­не­сад­ском до­ме; в том числе русская жи­во­пись XIX-XX веков), ве­ло­си­пе­дов, «Императорские ях­ты» (оба 2004 год), иг­раль­ных карт (2007 год)].

Дополнительная литература:

Гей­рот А.Ф. Опи­са­ние Пе­тер­го­фа. 1501–1868. СПб., 1868. Л., 1991;

Кур­ба­тов В.Я. Пе­тер­гоф. Л., 1925;

Пи­ляв­ский В.И. Пет­род­во­рец. М., 1949;

Фе­до­ро­ва Н.Н. Пар­ки Пет­род­вор­ца. 2-е изд. Л., 1966;

Гле­зер Е.Н. Ар­хи­тек­тур­ный ан­самбль анг­лий­ско­го пар­ка. Л., 1979;

Гол­дов­ский Г.Н., Зна­ме­нов В. В. Дво­рец Мон­пле­зир в Ниж­нем пар­ке Пет­ро­двор­ца. 2-е изд. Л., 1981;

Гу­ре­вич И.М. Фон­та­ны Пет­род­вор­ца. М., 1983;

он же. Пет­ро­дво­рец. Боль­шой дво­рец. Л., 1988;

Пе­тер­гоф: Из ис­то­рии двор­цов и кол­лек­ций: Аль­ма­нах. СПб., 1992;

На­що­ки­на М.В. Сти­ли­сти­че­ские и се­ман­ти­че­ские осо­бен­но­сти ан­самб­ля Пе­тер­го­фа се­ре­ди­ны XIX в. // Ар­хитек­тур­ное на­след­ст­во. М., 1995. Вып. 38;

Им­пе­ра­тор­ский Пе­тер­гоф: Три сто­ле­тия ис­то­рии. Пе­тер­гоф; СПб., 2002

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