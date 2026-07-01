ПЕТЕРГОФ
ПЕТЕРГОФ - город в России, в составе Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Расположен на южном берегу Финского залива Балтийского моря (пристань). В городской черте - 2 железнодорожных станции (Новый Петергоф и Старый Петергоф). Через Петергоф проходит автодорога Санкт-Петербург - Сосновый Бор.
До начала XVIII века на месте Петергофа находилось несколько финских населённых пунктов, в том числе мыза капеллана [Попова мыза; название произошло от загородной резиденции капеллана лютеранской церкви в Тюрисе (Тюрё, ныне Мартышкино)]. В начале 1704 года в Поповой мызе царём Петром I начато строительство нового «двора государева». С 1705 года, наряду с названием Попова мыза, в источниках встречается название Петергоф (Питергоф), окончательно закрепившееся с 1710-х годов. В 1710 году начались работы по формированию дворцово-паркового ансамбля и строительство Большого дворца - парадной загородной резиденции. Прочая застройка в Петергофе велась к западу от резиденции (так называемый Старый Петергоф). В 1721 году для украшения интерьеров резиденции основана «водяная пильная мельница» (с 1801 года Гранильная фабрика; с 1932 года завод точных технических камней; с 1954 года Петродворцовый часовой завод) - центр производства изделий из яшмы, мрамора, уральского малахита, сибирского нефрита, мозаик из цветных камней. Город с 1762 года. В XIX - начале XX веках в Петергофе были расквартированы Конно-гренадерский, Уланский и Драгунский лейб-гвардейские полки, а также 148-й пехотный Каспийский полк (сохранились их военные городки). Уездный город Санкт-Петербургской (с 1914 года Петроградской) губернии (1848-1923 годы). В 1857 году открыто движение по железнодорожной линии Санкт-Петербург - Новый Петергоф, в 1864 году - Новый Петергоф - Ораниенбаум (ныне Ломоносов).
Постановлением Временного правительства от 15(28) июля 1917 года включён в состав Петрограда. В 1918 году бывшие императорские дворцы объявлены музеями. В 1923-1927 годах заштатный город Петроградской (с 1924 года Ленинградской) губернии. В 1930-1936 годах в составе Пригородного (с 1931 года Ленинградского Пригородного) района Ленинградской области. С 1936 года подчинён Ленсовету, с 1938 года в Петергофе размещается администрация Петергофского (с 1944 года Петродворцового) района Ленинграда (с 1991 года Санкт-Петербурга). В Великую Отечественную войну Петергоф был оккупирован германскими войсками с 23 сентября 1941 по 19 января 1944 годы. Линия фронта проходила по западной окраине города, который в результате военных действий был почти полностью разрушен. Освобождён в ходе Красносельско-Ропшинской наступательной операции во время Ленинградской битвы 1941-1944 годов. В 1944-2009 годах назывался Петродворец. В 1944 году начались работы по восстановлению Петергофа и его дворцово-паркового ансамбля (руководитель проекта - архитектор А.А. Оль). В 2005-2010 годах имел статус наукограда (официально не продлён).
Основу города составляет один из крупнейших в России дворцово-парковых ансамблей XVIII-XIX веков (площадь свыше 1,1 тысячи гектар). Главная композиционная идея центральной его части принадлежит Петру I. Под его личным контролем на обращённом к морю уступе построен Большой дворец [1710-1717 годы, архитекторы И.Ф. Браунштейн, Ж.Б. Леблон и др.; достроен после пожара (1721 год) к 1723 году, архитектор Н. Микетти]. В 1746-1754 годах перестроен в формах елизаветинского барокко по проекту архитектора Б. Ф. Растрелли; добавлены боковые крылья, фланкированные купольными павильонами (5-главая церкви Святых Петра и Павла, 1747-1751 годы, и «корпус под гербом»). В 1779-1785 годах с запада пристроен «корпус за гербом» (архитекторы Ю.М. Фельтен, И.Е. Яковлев; перестроен в 1838-1840 годах, архитектор. И.И. Шарлемань). В 1846 году надстроен восточный флигель (архитектор А.И. Штакеншнейдер). Большая часть фасадов восстановлена к 1958 году (проект 1945 года, архитекторы А.А. Оль, В.М. Савков, Е.В. Казанская, А.Э. Гессен и др.).
В интерьерах дворца сохранились элементы убранства времени Петра I. В начале 1750-х годов оформлены 5 парадных залов (в том числе Танцевальный зал, 1751-1752 годы), парадная лестница и анфилады гостиных (золочёная резьба, росписи Дж. Валериани, Б. Тарсиа, И. Я. Вишнякова, Л. Вернера и др.; паркет и т.д.). В 1763-1764 годах по проектам Ж.Б. Валлен-Деламота Картинный зал украшен 368 портретами работы П. Ротари, в 1766-1769 годах Китайские кабинеты - лакированными панелями и росписями А. Перезинотти, братьев И.И. и А.И. Бельских и др. В конце 1760-х - 1770-е годы в стиле классицизма по проектам Ю.М. Фельтена оформлены Чесменский и Тронный залы, Белая столовая, жилые покои (в том числе Коронная).
К югу от дворца расположен прямоугольный Верхний сад (1710-1724 годы, расширен в 1754-1770-е годы) с регулярной системой аллей, перголами, Квадратными прудами (1719-1720 годы, проект Ж.Б. Леблона) и 5 фонтанами (в том числе «Нептун» с немецкой скульптурной группой 1650-х годов, установленной в 1798-1799 годы). К северу, со стороны Финского залива, – обширный регулярный Нижний парк (площадь 102,5 гектар; 1710-1740-е годы, садовые мастера Л. Гарнихфельт, А. Борисов; в плане - 2 перпендикулярных трезубца) с крупнейшей в мире системой фонтанов (с 1720 года; 176 фонтанов; гидравлики - братьев Джулиано и Джованни Бараттини, П.Ж. Суалем, Ф.А. Стрельников и др.), для которой создан водовод от Ропшинских ключей длиной 22 км (1720-1721 годы, инженер В. Г. Туволков), вырыты Новосоединительный канал (1832-1833 годы), а также 18 водоёмов. По оси вырытого от залива Большого канала (1715-1721 годы) у подножия дворца расположен Большой каскад (1715-1724 годы, архитекторы Леблон, Н. Микетти, М. Г. Земцов; в центре - скульптура «Самсон, раздирающий пасть льва», золочёная бронза, 1801 год, скульптор М.И. Козловский; похищена в 1942 году; воссоздана в 1947 году скульпторами В.Л. Симоновым, Н.В. Михайловым) с гротом (1716-1720 годы, перестроен в 1859-1860 годах по проекту Н.Л. Бенуа), бронзовыми скульптурами Ф.И. Шубина, Ф.Ф. Щедрина, И.П. Прокофьева, И.П. Мартоса, Ж.Д. Рашетта (все 1800-1806 годы, восстановлены в 1947-1950 годах скульпторами Н.В. Дадыкиным, И.В. Крестовским, В.В. Эллоненом), копиями Ф.Г. Гордеева античных статуй, барельефами К.Б. Растрелли, Г.К. Оснера, Ф.П. Вассу, декоративными вазами (Козловский, по эскизам архитектора А.Н. Воронихина). Нижнюю площадку перед каскадом ограничивают павильоны-колоннады (1800-1802 годы, Воронихин). К востоку от Большого каскада - каскад «Шахматная гора» (1721-1726 годы, проект Микетти, в 1738-1739 годах перестроен под руководством Земцова; итальянские скульптуры XVIII века) с 2 Римскими фонтанами (1738-1739 годы, архитекторы И.Я. Бланк, И. Давыдов; перестроены в 1799-1800 годах; бронзовые маскароны - 1817 год, по модели Мартоса); к западу - каскад «Золотая гора» (Марлинский каскад; 1722-1725 годы, архитекторы Микетти, Земцов, Т.Н. Усов; завершён в 1731-1732 годах; в 1870 году облицован мрамором) с 2 Менажерными фонтанами (1722-1725 годы), «Львиный» каскад (1799-1801 годы, Воронихин, перестроен в 1854-1857 годы, архитектор А. И. Штакеншнейдер; восстановлен в 2000 году); также фонтаны «Адам» (1721-1722 годы) и «Ева» (1725-1726 годы, оба - архитектор Микетти; скульптурные копии Дж. Бонацца, 1718 год, с оригиналов А. Рицци), «Пирамида» (1721-1724 годы, Микетти; перестроен в 1799-1800 годах по проекту И.Е. Яковлева), фонтаны-шутихи и др.
На берегу Финского залива расположен дворец Петра I «Монплезир» (1714-1723 годы, архитекторы И.Ф. Браунштейн, Ж.Б. Леблон, Н. Микетти, Т.Н. Усов; по эскизу Петра I и, возможно, А. Шлютера) с интерьерами, оформленными с изысканной простотой (Лаковый кабинет с панно Г. Брумкорста, И. Тиханова, П. Фёдорова и др.; резьба по дереву Н. Пино, росписи Ф. Пильмана, Ф. Воробьёва, М. Негрубова, С. Бушуева; около 140 картин западноевропейских художников XVII-XVIII веков), Голландским садом (1718 год, мастер Л. Гарнихфельт), пристроенными Ассамблейным залом (1726-1732 годы, М. Г. Земцов), Екатерининским корпусом (1747-1749 годы, Б.Ф. Растрелли, перестроен в 1785-1786 годы, архитектор Дж. Кваренги; восстановлен в 1987 году). К востоку от Большого канала также вольеры (1721-1722 годы, Микетти), Большая оранжерея (1722-1725 годы, перестроена в 1769-1770 годах, архитектор И.Е. Яковлев). К западу от Большого канала - построенные в 1721-1723 годы по проектам Браунштейна дворец «Марли» (перестроен в 1898-1899 годах, архитектор А.И. Семёнов) и павильон «Эрмитаж», лабиринт (1721 год) и др.
С последней четверти XVIII века к востоку и западу от первоначального ядра Петергофа начал складываться комплекс пейзажных парков с дворцами и павильонами. К западу от Большого дворца парки: Английский (площадь 173 гектара; 1779-1790 годы, архитектор Дж. Кваренги, садовые мастера Дж. Медерс, В. Гульд; руины Английского дворца, 1781-1794 годы, Кваренги), принца П.Г. Ольденбургского (площадь 39 гектар; 1837-1839 годы, архитектор В. П. Стасов), Сергиевка (площадь 173 гектар; с 1839 года; дворец великой княжны Марии Николаевны и герцога М. Лейхтенбергского - 1840-1842 годы, архитектор А.И. Штакеншнейдер, восстановлен в 1965 и в 1971-1974 годах; ныне Биологический институт Санкт-Петербургского государственного университета), «Собственной дачи» (площадь 61 гектар; с 1730-х годов, перепланирован в 1843-1854 годах; дворец князя А.Г. Долгорукова - предположительно 1727-1729 годы, перестроен в 1844-1850 годы, Штакеншнейдер, восстановлен в 1955-1963 годах, архитектор И.Н. Бенуа; церковь Святой Троицы, 1858-1860 годы, Штакеншнейдер).
С востока к Нижнему парку Большого дворца примыкает парк Александрия (площадь 115 гектар; 1826-1832 годы, садовые мастера Ф. Вандельсдорф, П.И. Эрлер и др.) с загородным домом императрицы Александры Фёдоровны «Коттедж» (1826-1829 годы), Караульным домом (1827 год), Руинным мостом (1827-1829 годы, все - архитектор А. Менелас), Фермерским дворцом при молочной ферме цесаревича Александра Николаевича (1828-1831 годы, Менелас; перестроен в 1853-1859 годы, архитектор А. И. Штакеншнейдер), Готической капеллой Святого Александра Невского (1831-1834 годы, архитекторы Менелас, И.И. Шарлемань по проекту архитектора К.Ф. Шинкеля, скульптуры В.И. Демут-Малиновского). К югу от него - Александровский парк (площадь 144 гектар; 1832-1836 годы, Менелас, Шарлемань, Эрлер). К востоку вдоль залива - парки Знаменка (площадь 74 гектара; 1835-1869 годы, садовые мастера Дж. Буш, Эрлер и др.; дворец графа А.Г. Разумовского, 1750-1760-е годы, перестроен в 1856-1860 годы, архитектор Г.А. Боссе; церковь Святых Петра и Павла, освящена в 1771 году; часовня Святого Иосифа, 1867 год, архитектор Н.Л. Бенуа) и Михайловка (площадь 106 гектар; 1830-1840-е годы, перепланирован в 1859-1862 годах, архитектор Боссе, садовый мастер Н. Фрост; дворец великой княгини Михаила Николаевича, 1858-1861 годы, архитекторы Шарлемань, Боссе; ныне Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета; церковь Святой равноапостольной княгини Ольги, 1861-1864 годы, архитектор Д.И. Гримм). Вдоль Самсониевского канала, к югу от Большого дворца: парки Колонистский [площадь 29 гектар; 1838-1847 годы; на островах Ольгина пруда (вырыт в 1837-1838 годах) - павильоны Царицын (1842-1844 годы) и Ольгин (1846-1847 годы), оба - Штакеншнейдер] и Луговой (площадь около 85 гектар; 1835-1857 годы, Штакеншнейдер, инженер М.И. Пилсудский; у Бабигонского пруда - дворец Бельведер в духе древнегреческого храма, 1853-1856, Штакеншнейдер). Дворцы и парки Петергофа включены в список Всемирного наследия.
Застройка Петергофа упорядочена в 1732-1739 годах под руководством М.Г. Земцова, а также по плану 1848 года (архитектор И.И. Шарлемань). Главная магистраль - Санкт-Петербургский проспект, проходящий параллельно берегу. Среди построек в стиле классицизма сохранились: здание Петергофской гранильной фабрики (1777 год, Ю.М. Фельтен), ансамбль шести одноэтажных Кавалерских домов (1799-1801 годы, Ф.П. Броуэр), особняк А.П. Струкова (1827-1828 годы, В.Ф. Федосеев), флигель-адъютантский дом (1834-1839 годы, В.П. Стасов, Шарлемань). В середине XIX века в стиле неоготики построены дача Н.В. Всеволожского (1836-1838 годы, Г. Фоссати), ансамбль домов у парка Александрия (1837-1844 годы, Шарлемань); дворцовые конюшни (1847-1855 годы), железнодорожный вокзал Новый Петергоф (1854-1857 годы; все - архитектор Н.Л. Бенуа). Также здание почты (1850-1854 годы, архитекторы А. Кавос, Н.Л. Бенуа), необарочные фрейлинские корпуса (1853-1857 годы; ныне Музей семьи Бенуа), официантский дом (1859-1861 годы, ныне администрация Петродворцового района; оба - архитектор Н.Л. Бенуа); усадьба А.Ф. Гейрота (1853 год, архитектор А.И. Штакеншнейдер), деревянный дом Хрущёвых (1870-1880-е годы); 5-главый собор Святых Петра и Павла в русском стиле (1895-1904 годы, В.А. Косяков по проекту Н.В. Султанова), здание офицерского собрания Уланского полка (1901-1903 годы, В.А. Крит), усадьба Беллей (1907-1909 годы, И.А. Претро), необарочное здание Военной школы императора Александра II (1914 год, Л.А. Ильин; ныне Военно-морской институт радиоэлектроники имени А.С. Попова). В посёлке Просвещение (бывшая деревня Бобыльская) - дачи Л.И. Крона (1891-1892 годы), М.Н. Бенуа (1892 год, обе - с элементами модерна, архитектор Л.Н. Бенуа), церковь Преподобного Серафима Саровского (1904-1906 годы, архитектор Н.Н. Никонов). В конце 1960-х - 1980-е годы построен научный городок ЛГУ (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Памятники: великой княжне Александре Николаевне (1844-1847 годы, скульптор И.П. Витали; воссоздан в 2000 году), строителям Петергофа (1840-е годы, архитектор А.И. Штакеншнейдер, установлен в 1932 году), императору Петру I (1884 год, скульптор М.М. Антокольский; воссоздан в 1956 году), Мемориал в память обороны города в 1941-1944 годы (1961 год, архитектор Т.Н. Воронихина и др.; 1975 год, архитектор В.С. Маслов и др.).
В Петергофе расположены ряд факультетов, НИИ (в том числе Астрономический институт имени В.В. Соболева с обсерваторией) и студенческий городок Санкт-Петербургского государственного университета (так называемый Петродворцовый учебно-научный комплекс), филиалы военных вузов Санкт-Петербурга. Художественно-архитектурный дворцово-парковый Музей-заповедник «Петергоф» [основан в 1918 году, современное название с 1992 года; филиалы - музеи семьи Бенуа (1988 год), восковых фигур (1990 год), коллекционеров (2002 год; в Верхнесадском доме; в том числе русская живопись XIX-XX веков), велосипедов, «Императорские яхты» (оба 2004 год), игральных карт (2007 год)].
Дополнительная литература:
Гейрот А.Ф. Описание Петергофа. 1501–1868. СПб., 1868. Л., 1991;
Курбатов В.Я. Петергоф. Л., 1925;
Пилявский В.И. Петродворец. М., 1949;
Федорова Н.Н. Парки Петродворца. 2-е изд. Л., 1966;
Глезер Е.Н. Архитектурный ансамбль английского парка. Л., 1979;
Голдовский Г.Н., Знаменов В. В. Дворец Монплезир в Нижнем парке Петродворца. 2-е изд. Л., 1981;
Гуревич И.М. Фонтаны Петродворца. М., 1983;
он же. Петродворец. Большой дворец. Л., 1988;
Петергоф: Из истории дворцов и коллекций: Альманах. СПб., 1992;
Нащокина М.В. Стилистические и семантические особенности ансамбля Петергофа середины XIX в. // Архитектурное наследство. М., 1995. Вып. 38;
Императорский Петергоф: Три столетия истории. Петергоф; СПб., 2002