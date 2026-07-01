ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБЩЕСТВО

Организация, объединившая в 1907-1917 годах представителей русской интеллигенции для «всесторонней разработки вопросов религии и философии». Деятельность ПРФО стала важной составляющей т.н. «русского религиозного возрождения» начала ХХ века.

Возникло по инициативе Н.А. Бердяева. Во многом явилось продолжением Религиозно-философских собраний 1901-1903 годов (РФС), организационную структуру позаимствовало у Московского религиозно-философского общества памяти В.С. Соловьёва. Единое представление о целях ПРФО среди его руководителей отсутствовало. Например, В.В. Розанов видел в нём прямое продолжение РФС, С.А. Аскольдов рассматривал его как некий «клуб по интересам», не преследующий практических целей.

Между 8 и 15 апреля 1907 года состоялось первое собрание ещё не легализованного общества под председательством С.Н. Булгакова. В число членов-учредителей вошли С.А. Аскольдов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, А.И. Введенский, А.Д. Оболенский, В.В. Розанов, П.С. Соловьёва, П.Б. Струве, С.Л. Франк. На учредительном собрании 8 сентября 1907 года был сформирован Совет ПРФО и распределены руководящие должности. Председателем стал С.А. Аскольдов, товарищем председателя – А.В. Карташёв. С 3 октября 1907 года заседания проходят на постоянной основе. 18 октября Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус и Д.В. Философов приняты в ПРФО и задним числом вписаны в число учредителей. С 1908 года они занимают в обществе лидирующее положение и меняют характер организации, стремясь соединить обсуждение религиозных вопросов с темой общественно-политической борьбы. Смена курса не была воспринята однозначно. В 1909 году В.В. Розанов в открытом письме заявил о несогласии с новым направлением деятельности Общества и своём выходе из состава Совета ПРФО (в нём он никогда не состоял, являясь лишь одним из членов-учредителей общества).

Заседания проходили, в основном, в здании Императорского Российского Географического Общества. Круг участников был очень широк: религиозные мыслители, литераторы, преподаватели ВУЗов, политические деятели, священники, студенты, рабочие и т.д. Почти не было приверженцев правых политических взглядов. К 1909 году в ПРФО 712 членов, к 1914 году – 1263. На заседаниях затрагивались такие темы, как идея христианского прогресса, взаимоотношения церкви и государства, интеллигенции и народа, религии и культуры, отношение общества к Первой мировой войне и церковной реформе. Особый резонанс вызвали заседания 21 апреля 1909 года о сборнике «Вехи» и 26 января 1914 года, посвящённое исключению В.В. Розанова. На заседании 21 апреля 1909 года Д.С. Мережковский в докладе «Семь смиренных» сравнил авторов сборника с членами Синода, поставившими подпись под отлучением Л.Н. Толстого, что вызвало бурную полемику. Поставленный на заседании 26 января 1914 года вопрос об исключении Розанова из ПРФО не был решён однозначно. П.Б. Струве, В.И. Иванов и некоторые другие участники общества поставили под сомнение правомерность исключения из общества по общественно-политическим мотивам. В конечном счёте была вынесена резолюция о «невозможности совместной работы» с Розановым, что означало его фактическое исключение.

В составе ПРФО были организованы 2 секции: по изучению вопросов истории, философии и мистики христианства (6 марта 1909 года, председатель С.А. Аскольдов, затем В.И. Иванов) и по истории и философии религии (6 декабря 1909 года, председатель С.П. Каблуков). Название второй секции являлось формальностью, на самом деле Д.С. Мережковский и З.Н. Гиппиус использовали её, прежде всего, для пропаганды идей «нового религиозного сознания» среди рабочих. На заседаниях ПРФО и его секций выступали Д.С. Мережковский, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, А.А. Блок, А.В. Карташёв, А.Ф. Керенский и другие яркие деятели начала ХХ века. С апреля 1917 года руководящее ядро ПРФО (чета Мережковских, Д.В. Философов и А.В. Карташёв) фактически устраняются от активного участия в нём; на лидирующие роли выдвигаются А.А. Мейер и К.А. Половцова.

21 мая 1917 года состоялось последнее заседание ПРФО на тему «Русская революция и исход мировой войны». В дальнейшем (апрель-май 1917 года) состоялось несколько заседаний секции ПРФО под руководством А.А. Мейера и К.А. Половцовой (последнее – 23 мая).

ПРФО издавало «Записки Петербургского (с 1914 года – Петроградского) религиозно-философского общества» (Вып. 1,2. СПб., 1908; Вып. 4. Пг., 1914; Вып.6. Пг., 1916), где публиковались тексты докладов и обсуждений. Также деятельность ПРФО освещалась в газетах «Речь», «Новое время», «Слово», «Русское слово» и других изданиях.

Председатели ПРФО: С.А. Аскольдов (1907-1908), И.Д. Андреев (1908-1909), Д.В. Философов (1909-1912), А.В. Карташёв (1912-1917). Товарищи председателя: А.В. Карташёв (1907-1908), Д.В. Мережковский (1908-1911), В.И. Иванов (1911-1912), Д.В. Философов (1912-1917). Секретари: А.В. Ельчанинов (1907-1908), Д.В. Философов (1908-1909), С.П. Каблуков (1909-1913), А.Н. Чеботаревская (1913-1914), К.А. Половцова (1914-1917).

Деятельность ПРФО оценивается неоднозначно. Исследователи и современники признают, что оно сыграло большую роль в разработке важнейших религиозных и философских вопросов, но в то же время отмечают, что его заседания вызвали меньший резонанс и общественный отклик, чем Религиозно-философские собрания 1901-1903 годов. Отмечается также, что в последние годы ПРФО встало на путь политической радикализации, сделав одной из главных своих задач оправдание революции с религиозной точки зрения.