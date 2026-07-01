ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1812 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1812 ГОДА - Тайное соглашение между Российской империей и Швецией о наступательном и оборонительном союзе против Французской империи .

За­клю­че­нию Петербургского союзного договора спо­соб­ст­во­ва­ли до­ве­ри­тель­ные и бла­го­же­ла­тель­ные лич­ные от­но­ше­ния, ус­та­но­вив­шие­ся в конце 1810 - начале 1811 годов ме­ж­ду российским императором Алек­сан­дром I и шведским на­след­ным прин­цем Кар­лом Юха­ном (бу­ду­щим шведским и норвежским ко­ро­лём Кар­лом XIV Юха­ном ). На­ча­лу пе­ре­го­во­ров пред­ше­ст­во­ва­ла ок­ку­па­ция Фран­ци­ей час­ти тер­ри­то­рии Шве­ции - Швед­ской По­ме­ра­нии. Петербургский союзный договор под­пи­сан 24 мар­та (5 апреля) с российской сто­ро­ны канц­ле­ром графом Н.П. Ру­мян­це­вым, со швед­ской - генерал-адъ­ю­тан­том графом К.А. Лё­вен­гель­мом. Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 20 ста­тей, а так­же 4 отдельных ста­тей.

Со­дер­жал вза­им­ные га­ран­тии тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти обо­их го­су­дарств, под­твер­ждая ус­ло­вие Фрид­рихс­гам­ско­го ми­ра 1809 года о пе­ре­хо­де к Рос­сии Великого княжества Фин­лянд­ско­го. Обя­зы­вал Рос­сию ока­зать Шве­ции ди­пло­ма­тическую или во­енную по­мощь в борь­бе за при­со­еди­не­ние Нор­ве­гии (вхо­ди­ла в со­став Да­нии - союз­ни­ка Фран­ции): российский кор­пус размером в 15-20 тысяч человек дол­жен был быть пе­ре­дан под ко­мандование Кар­ла Юха­на к 1(13) мая. Пре­ду­смат­ри­вал по­сле при­сое­ди­не­ния Нор­ве­гии к Шве­ции про­ве­де­ние про­тив Фран­ции в Шведской По­ме­ра­нии во­енной опе­ра­ции си­ла­ми объ­е­ди­нён­но­го кор­пу­са (40-50 тысяч человек). Воз­ла­гал на Шве­цию обя­зан­ность обес­пе­чить российский во­енный кор­пус про­ви­ан­том, фу­ра­жом, квар­ти­ра­ми, пре­дос­та­вить ему часть транс­порт­ных су­дов.

Пред­по­ла­гал, что Шве­ция вы­сту­пит по­сред­ни­ком на мир­ных пе­ре­го­во­рах Рос­сии и Ос­ман­ской им­пе­рии, за­вер­шив­ших русско-турецкую вой­ну 1806-1812 годов . Раз­ре­шал Шве­ции бес­по­шлин­но за­ку­пать в пор­тах Фин­ско­го залива и Бал­тий­ско­го моря 50 тысяч чет­вер­тей (около 2,9 тысяч тонн) зер­на еже­год­но, кро­ме не­уро­жай­ных лет (зер­но мог­ло быть до­ку­п­ле­но в уро­жай­ный год). Пре­кра­щал уча­стие Шве­ции в кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де Ве­ли­ко­бри­та­нии (ре­ше­ние одоб­ре­но шведским Государственным со­ве­том в феврале 1812 года). Про­дле­вал до конца 1815 года срок дейст­вия русско-шведского до­го­во­ра о друж­бе, тор­гов­ле и мо­ре­пла­ва­нии, за­клю­чён­но­го в Санкт-Пе­тер­бур­ге 1(13) марта 1801 года, и ста­тьи 17 Фрид­рихс­гам­ско­го ми­ра 1809 года, ре­гу­ли­ро­вав­шей тор­гов­лю Шве­ции и Великого княжества Фин­лянд­ско­го.

Петербургский союзный договор был рас­счи­тан на 8 лет (пре­ду­смат­ри­ва­лась про­лон­га­ция сро­ка его дей­ст­вия). Пре­дос­тав­лял воз­мож­ность Ве­ли­ко­бри­та­нии в слу­чае вой­ны при­мкнуть к русско-шведскому сою­зу [в 1813 году за­клю­че­ны британско-шведский Сток­гольм­ский со­юз­ный до­го­вор, а так­же русско-британская Рей­хен­бах­ская кон­вен­ция (смотри в статье Рей­хен­бахские кон­вен­ции 1813 года)].

В 1812 году Петербургский союзный договор два­ж­ды по на­стоя­нию Шве­ции из­ме­нял­ся и до­пол­нял­ся русско-шведскими кон­вен­ция­ми, под­пи­сан­ны­ми 3(15) ию­ня в городе Виль­на и 18(30) августа в городе Або (финский Тур­ку). Со­глас­но но­вым до­го­во­рён­но­стям, Рос­сия со­гла­ша­лась уве­ли­чить чис­лен­ность сво­его кор­пу­са до 35 тысяч человек (25 тысяч человек к кон­цу сентября 1812 года, 10 тысяч - к кон­цу но­яб­ря), са­мо­стоя­тель­но снаб­жать его в те­че­ние 2 месяцев, оп­ла­тить не­об­хо­ди­мые для пе­ре­воз­ки российских во­ен­ных шведские транс­порт­ные су­да, пре­дос­та­вить Шве­ции за­ём на 1,5 миллиона рублей в фор­ме де­неж­ных средств или по­ста­вок зер­на и му­ки по внутренним российским це­нам и др.

Петербургский союзный договор на­ка­ну­не и на вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года обезо­па­сил северо-западную гра­ни­цу Рос­сии, спо­соб­ст­во­вал всту­п­ле­нию Шве­ции в 6-ю ан­ти­фран­цуз­скую коа­ли­цию (смотри в статье Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции).

Ис­точники:

Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и нача­ла XX в. М., 1962. Т. 6. № 130, 171, 230.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)