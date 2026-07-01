ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1812 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1812 ГОДА - Тайное соглашение между Российской империей и Швецией о наступательном и оборонительном союзе против Французской империи.
Заключению Петербургского союзного договора способствовали доверительные и благожелательные личные отношения, установившиеся в конце 1810 - начале 1811 годов между российским императором Александром I и шведским наследным принцем Карлом Юханом (будущим шведским и норвежским королём Карлом XIV Юханом). Началу переговоров предшествовала оккупация Францией части территории Швеции - Шведской Померании. Петербургский союзный договор подписан 24 марта (5 апреля) с российской стороны канцлером графом Н.П. Румянцевым, со шведской - генерал-адъютантом графом К.А. Лёвенгельмом. Состоял из преамбулы и 20 статей, а также 4 отдельных статей.
Содержал взаимные гарантии территориальной целостности обоих государств, подтверждая условие Фридрихсгамского мира 1809 года о переходе к России Великого княжества Финляндского. Обязывал Россию оказать Швеции дипломатическую или военную помощь в борьбе за присоединение Норвегии (входила в состав Дании - союзника Франции): российский корпус размером в 15-20 тысяч человек должен был быть передан под командование Карла Юхана к 1(13) мая. Предусматривал после присоединения Норвегии к Швеции проведение против Франции в Шведской Померании военной операции силами объединённого корпуса (40-50 тысяч человек). Возлагал на Швецию обязанность обеспечить российский военный корпус провиантом, фуражом, квартирами, предоставить ему часть транспортных судов.
Предполагал, что Швеция выступит посредником на мирных переговорах России и Османской империи, завершивших русско-турецкую войну 1806-1812 годов. Разрешал Швеции беспошлинно закупать в портах Финского залива и Балтийского моря 50 тысяч четвертей (около 2,9 тысяч тонн) зерна ежегодно, кроме неурожайных лет (зерно могло быть докуплено в урожайный год). Прекращал участие Швеции в континентальной блокаде Великобритании (решение одобрено шведским Государственным советом в феврале 1812 года). Продлевал до конца 1815 года срок действия русско-шведского договора о дружбе, торговле и мореплавании, заключённого в Санкт-Петербурге 1(13) марта 1801 года, и статьи 17 Фридрихсгамского мира 1809 года, регулировавшей торговлю Швеции и Великого княжества Финляндского.
Петербургский союзный договор был рассчитан на 8 лет (предусматривалась пролонгация срока его действия). Предоставлял возможность Великобритании в случае войны примкнуть к русско-шведскому союзу [в 1813 году заключены британско-шведский Стокгольмский союзный договор, а также русско-британская Рейхенбахская конвенция (смотри в статье Рейхенбахские конвенции 1813 года)].
В 1812 году Петербургский союзный договор дважды по настоянию Швеции изменялся и дополнялся русско-шведскими конвенциями, подписанными 3(15) июня в городе Вильна и 18(30) августа в городе Або (финский Турку). Согласно новым договорённостям, Россия соглашалась увеличить численность своего корпуса до 35 тысяч человек (25 тысяч человек к концу сентября 1812 года, 10 тысяч - к концу ноября), самостоятельно снабжать его в течение 2 месяцев, оплатить необходимые для перевозки российских военных шведские транспортные суда, предоставить Швеции заём на 1,5 миллиона рублей в форме денежных средств или поставок зерна и муки по внутренним российским ценам и др.
Петербургский союзный договор накануне и на время Отечественной войны 1812 года обезопасил северо-западную границу России, способствовал вступлению Швеции в 6-ю антифранцузскую коалицию (смотри в статье Антифранцузские коалиции).
Источники:
Внешняя политика России XIX и начала XX в. М., 1962. Т. 6. № 130, 171, 230.