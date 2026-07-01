ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1805 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1805 ГОДА - соглашение между Российской империей и Великобританией о создании в Европе коалиции против Франции.

За­клю­че­нию Петербургского союзного договора пред­ше­ст­во­ва­ли российско-британские пе­ре­го­во­ры о сою­зе, ини­ции­ро­ван­ные Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (во­зоб­но­ви­ла в 1803 году вой­ну с Фран­ци­ей) по­сле раз­ры­ва российско-французских ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний в 1804 году. Под­пи­сан 30 мар­та (11 апреля) с российской сто­ро­ны то­ва­ри­щем министра иностранных дел князем А.А. Чар­то­рый­ским и то­ва­ри­щем министра юс­ти­ции H.H. Но­во­силь­цо­вым , с бри­тан­ской - чрез­вы­чай­ным по­слом и пол­но­моч­ным ми­ни­ст­ром лор­дом Грен­ви­лем. Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы, 7 ста­тей, а так­же 13 отдельных ста­тей (од­на из них - 10-я пол­но­стью не ра­ти­фи­ци­ро­ва­на Рос­си­ей, Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей - час­тич­но), из ко­то­рых 2 - сек­рет­ные. До­пол­нен дву­мя стать­я­ми, под­пи­сан­ны­ми 28 апреля (10 мая) и 12(24) ию­ля то­го же го­да в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Дек­ла­ри­ро­вал стрем­ле­ние Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии вос­ста­но­вить в Ев­ро­пе мир и рав­но­ве­сие по­ли­тических сил, на­ру­шен­ное ре­во­люционной, а за­тем на­по­ле­о­нов­ской Фран­ци­ей . Пре­ду­смат­ри­вал ор­га­ни­за­цию об­ще­ев­ро­пей­ской коа­ли­ции, на­ме­чал со­став её бу­ду­щих уча­ст­ни­ков (Рос­сия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Свя­щен­ная Римская им­пе­рия, Да­ния, Прус­сия, Шве­ция, Ис­па­ния и Пор­ту­га­лия). Оп­ре­де­лил це­ли коа­ли­ции: обес­пе­че­ние «безо­пас­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти» ев­ропейских го­су­дарств; вы­вод французских войск из кур­фюр­ше­ст­ва Ган­но­вер, го­су­дарств Северной Гер­ма­нии, а так­же из итальянских го­су­дарств, в том числе с острова Эль­ба; вос­ста­нов­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций (Ни­дер­лан­ды) и Швейцарской Кон­фе­де­ра­ции, рес­тав­ра­ция в Пье­мон­те вла­сти сар­дин­ско­го ко­ро­ля и уве­ли­че­ние тер­ри­то­рии Сар­дин­ско­го ко­ро­лев­ст­ва. Ого­ва­ри­вал так­же воз­мож­ность тер­ри­то­ри­аль­ных при­об­ре­те­ний Ни­дер­лан­дов, Швей­ца­рии, Свя­щен­ной Римской им­пе­рии , Прус­сии по­сле по­бе­ды над Фран­ци­ей. Ус­та­нав­ли­вал чис­лен­ность бу­ду­щей со­юз­ной ар­мии (до 500 тысяч человек; ми­ни­мум 400 тысяч человек для на­ча­ла во­енных дей­ст­вий).

Со­глас­но Петербургскому союзному договору, Рос­сия не­за­мед­ли­тель­но долж­на бы­ла вы­дви­нуть 2 кор­пу­са к российско-австрийской и российско-прусской гра­ни­цам по 80 и 60 тысяч человек, по­сто­ян­но дер­жать на гра­ни­цах ре­зерв­ный и об­сер­ва­ци­он­ный кор­пу­са, на­пра­вить в коа­ли­ци­он­ную ар­мию не ме­нее 115 тысяч человек (с воз­можным уве­ли­че­ни­ем до 180 тысяч человек), Свя­щен­ная Римская им­пе­рия - вы­ста­вить 250 тысяч человек, Си­ци­лий обе­их ко­ро­левст­во, Сар­дин­ское ко­ро­лев­ст­во, кур­фюр­ше­ст­во Ган­но­вер и др. - не ме­нее 35 тысяч человек. Обя­зы­вал Ве­ли­ко­бри­та­нию пре­дос­тав­лять су­да для пе­ре­бро­ски со­юз­нических войск, а так­же вы­де­лять на со­дер­жа­ние 100 тысяч человек ре­гу­ляр­но­го российского вой­ска по 1,25 миллиону фунтов стерлингов еже­год­но (это по­ло­же­ние рас­про­стра­ня­лось на со­юз­ни­ков Рос­сии при ус­ло­вии на­ча­ла ими вой­ны с Фран­ци­ей в 1805 году; Ве­ли­ко­бри­та­ния долж­на бы­ла вы­пла­тить Свя­щен­ной Римской им­пе­рии 1 миллион фунтов стерлингов за не­мед­лен­ное вы­дви­же­ние австр. войск к франц. гра­ни­цам).

Со­дер­жал обе­ща­ние сто­рон за­клю­чить мир с Фран­ци­ей с со­гла­сия всех чле­нов бу­ду­щей коа­ли­ции, со­звать по­сле по­бе­ды над Фран­ци­ей все­об­щий кон­гресс для об­су­ж­де­ния ус­ло­вий уст­рой­ст­ва Ев­ро­пы. Про­воз­гла­шал от­каз обе­их сто­рон от вме­ша­тель­ст­ва в оп­ре­де­ле­ние фор­мы прав­ле­ния как во Фран­ции, так и в го­су­дар­ст­вах, ок­ку­пи­ро­ван­ных французскими вой­ска­ми, по­сле их ос­во­бо­ж­де­ния. Од­но­вре­мен­но дек­ла­ри­ро­вал же­ла­тель­ность для Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии рес­тав­ра­ции во Фран­ции ди­на­стии Бур­бо­нов и вос­ста­нов­ле­ние долж­но­сти стат­хау­де­ра в Рес­пуб­ли­ке Со­еди­нён­ных про­вин­ций, на ко­то­рую из­би­ра­лись бы пред­ста­ви­те­ли Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии.

Во из­бе­жа­ние коа­ли­ци­он­ной вой­ны Петербургский союзный договор воз­ла­гал на Рос­сию обя­зан­ность пред­ва­ри­тель­но пред­ло­жить Фран­ции «уме­рен­ные» ус­ло­вия ми­ра с ев­ропейскими го­су­дар­ст­ва­ми, пре­ду­смат­ри­вав­шие, в ча­ст­но­сти, воз­вра­ще­ние Фран­ции к гра­ни­цам 1792 года, рас­ши­ре­ние тер­ри­то­рии ря­да стран, в том числе уча­ст­ниц коа­ли­ции (из­ло­же­ны в 10-й отдельной ста­тье Петербургского союзного договора). При ра­ти­фи­ка­ции Петербургского союзного договора британский ко­роль Ге­орг III ис­клю­чил из пе­реч­ня ус­ло­вий пункт о российском во­енном при­сут­ст­вии на острове Маль­та и в Греческой Рес­пуб­ли­ке Се­ми Со­еди­нён­ных Ост­ро­вов. В от­вет российский император Алек­сандр I от­ка­зал­ся ра­ти­фи­ци­ро­вать всю 10-ю отдельную ста­тью.

Петербургский союзный договор за­ло­жил ос­но­ву 3-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (смотри в статье Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции). Пре­кра­тил дей­ст­во­вать в свя­зи с за­клю­че­ни­ем русско-французского Тиль­зит­ско­го ми­ра 1807 года и при­сое­ди­не­ни­ем Рос­сии к кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­де (по­ло­же­ния от­но­си­тель­но Свя­щен­ной Римской им­пе­рии ут­ра­ти­ли си­лу по­сле по­ра­же­ния российско-австрийской ар­мии в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года и за­клю­че­ния ав­ст­ро-французского Прес­бург­ско­го ми­ра 1805 года).

Ис­точники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1875. Т. 2. № 56.

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