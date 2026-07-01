ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1805 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1805 ГОДА - соглашение между Российской империей и Великобританией о создании в Европе коалиции против Франции.
Заключению Петербургского союзного договора предшествовали российско-британские переговоры о союзе, инициированные Великобританией (возобновила в 1803 году войну с Францией) после разрыва российско-французских дипломатических отношений в 1804 году. Подписан 30 марта (11 апреля) с российской стороны товарищем министра иностранных дел князем А.А. Чарторыйским и товарищем министра юстиции H.H. Новосильцовым, с британской - чрезвычайным послом и полномочным министром лордом Гренвилем. Состоял из преамбулы, 7 статей, а также 13 отдельных статей (одна из них - 10-я полностью не ратифицирована Россией, Великобританией - частично), из которых 2 - секретные. Дополнен двумя статьями, подписанными 28 апреля (10 мая) и 12(24) июля того же года в Санкт-Петербурге.
Декларировал стремление России и Великобритании восстановить в Европе мир и равновесие политических сил, нарушенное революционной, а затем наполеоновской Францией. Предусматривал организацию общеевропейской коалиции, намечал состав её будущих участников (Россия, Великобритания, Священная Римская империя, Дания, Пруссия, Швеция, Испания и Португалия). Определил цели коалиции: обеспечение «безопасности и независимости» европейских государств; вывод французских войск из курфюршества Ганновер, государств Северной Германии, а также из итальянских государств, в том числе с острова Эльба; восстановление независимости Республики Соединённых провинций (Нидерланды) и Швейцарской Конфедерации, реставрация в Пьемонте власти сардинского короля и увеличение территории Сардинского королевства. Оговаривал также возможность территориальных приобретений Нидерландов, Швейцарии, Священной Римской империи, Пруссии после победы над Францией. Устанавливал численность будущей союзной армии (до 500 тысяч человек; минимум 400 тысяч человек для начала военных действий).
Согласно Петербургскому союзному договору, Россия незамедлительно должна была выдвинуть 2 корпуса к российско-австрийской и российско-прусской границам по 80 и 60 тысяч человек, постоянно держать на границах резервный и обсервационный корпуса, направить в коалиционную армию не менее 115 тысяч человек (с возможным увеличением до 180 тысяч человек), Священная Римская империя - выставить 250 тысяч человек, Сицилий обеих королевство, Сардинское королевство, курфюршество Ганновер и др. - не менее 35 тысяч человек. Обязывал Великобританию предоставлять суда для переброски союзнических войск, а также выделять на содержание 100 тысяч человек регулярного российского войска по 1,25 миллиону фунтов стерлингов ежегодно (это положение распространялось на союзников России при условии начала ими войны с Францией в 1805 году; Великобритания должна была выплатить Священной Римской империи 1 миллион фунтов стерлингов за немедленное выдвижение австр. войск к франц. границам).
Содержал обещание сторон заключить мир с Францией с согласия всех членов будущей коалиции, созвать после победы над Францией всеобщий конгресс для обсуждения условий устройства Европы. Провозглашал отказ обеих сторон от вмешательства в определение формы правления как во Франции, так и в государствах, оккупированных французскими войсками, после их освобождения. Одновременно декларировал желательность для России и Великобритании реставрации во Франции династии Бурбонов и восстановление должности статхаудера в Республике Соединённых провинций, на которую избирались бы представители Оранско-Нассауской династии.
Во избежание коалиционной войны Петербургский союзный договор возлагал на Россию обязанность предварительно предложить Франции «умеренные» условия мира с европейскими государствами, предусматривавшие, в частности, возвращение Франции к границам 1792 года, расширение территории ряда стран, в том числе участниц коалиции (изложены в 10-й отдельной статье Петербургского союзного договора). При ратификации Петербургского союзного договора британский король Георг III исключил из перечня условий пункт о российском военном присутствии на острове Мальта и в Греческой Республике Семи Соединённых Островов. В ответ российский император Александр I отказался ратифицировать всю 10-ю отдельную статью.
Петербургский союзный договор заложил основу 3-й антифранцузской коалиции (смотри в статье Антифранцузские коалиции). Прекратил действовать в связи с заключением русско-французского Тильзитского мира 1807 года и присоединением России к континентальной блокаде (положения относительно Священной Римской империи утратили силу после поражения российско-австрийской армии в Аустерлицком сражении 1805 года и заключения австро-французского Пресбургского мира 1805 года).
Источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1875. Т. 2. № 56.