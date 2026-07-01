ПЕТЕРБУРГСКИЙ «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА» - одна из первых нелегальных общегородских марксистских организаций в Российской империи.

Об­ра­зо­ван в но­ябре 1895 года при объ­е­ди­не­нии груп­пы Ю.О. Мар­това (вхо­ди­ли Я.М. Ля­хов­ский, Б.И. Гольд­ман, С.А. Гоф­ман, В.М. Тре­ню­хин и др.) и груп­пы «ста­ри­ков» во гла­ве с В.И. Уль­я­но­вым (Ле­ни­ным) (А.А. Ва­не­ев, П.К. За­по­ро­жец, А.Л. Мал­чен­ко, З.П. и С.П. Нев­зо­ро­вы, Я.П. По­но­ма­рёв, Г.М. Кржи­жа­нов­ский, С.И. Рад­чен­ко, М.А. Силь­вин, В.В. Стар­ков, А.А. Яку­бо­ва, Н.К. Круп­ская и др.) в це­лях ор­га­ни­за­ции по­ли­тической про­па­ган­ды и аги­та­ции в ра­бо­чей сре­де.

Был ос­но­ван на прин­ци­пах цен­тра­лиз­ма. Ру­ко­во­дя­щий ор­ган - Центральная груп­па (со­став ме­нял­ся, пер­во­на­чаль­но вхо­ди­ли Уль­я­нов, Кржи­жа­нов­ский, Ва­не­ев, Стар­ков и Мар­тов), ей под­чи­ня­лись 3 рай­он­ные груп­пы и около 30 ра­бо­чих круж­ков на фаб­ри­ках и за­во­дах. Со­труд­ни­чал с «Груп­пой на­ро­до­воль­цев» (Санкт-Пе­тер­бург, воз­ник­ла в 1894 году), ко­то­рая име­ла свою не­ле­галь­ную ти­по­гра­фию, со­вме­ст­но они го­то­ви­ли 1-й но­мер не­ле­галь­ной газеты «Ра­бо­чее де­ло» (ру­ко­пись аре­сто­ва­на).

«Со­юз…» вы­пус­кал лис­тов­ки (все­го свыше 70, ти­ра­жи­ро­ва­лись на ро­та­то­ре), в ко­то­рых го­во­ри­лось о тя­жё­лых ус­ло­ви­ях тру­да ра­бо­чих Санкт-Пе­тер­бур­га, из­ла­га­лись их эко­но­мические тре­бо­ва­ния (про­кла­ма­ции «Сою­за…» спо­соб­ст­во­ва­ли раз­ви­тию мно­го­ты­сяч­но­го ста­чеч­но­го дви­же­ния ра­бот­ни­ков пе­тербургских тек­стиль­ных пред­при­ятий вес­ной-ле­том 1896 года).

В декабре 1895 - августе 1896 годов по­ли­ция аре­сто­ва­ла около 100 человек, в том числе боль­шин­ст­во чле­нов Центральной груп­пы (сре­ди них - Ле­нин и Мар­тов). Все­го по де­лу «Сою­за...» в феврале 1897 года при­вле­чён к доз­на­нию 251 человек, в том числе 170 ра­бо­чих (мно­гие по­сле пред­ва­рит. за­клю­че­ния со­сла­ны в административном по­ряд­ке в от­да­лён­ные гу­бер­нии), од­на­ко дея­тель­ность ор­га­ни­за­ции про­дол­жи­лась. На 4-м кон­грес­се Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го (1896 год) «Со­юз…» пред­став­лял Г.В. Пле­ха­нов .

Об­ще­го­род­ские мар­кси­ст­ские ор­га­ни­за­ции воз­ник­ли в 1895-1896 годах так­же в Мо­ск­ве, Ива­но­во-Воз­не­сен­ске, Че­ля­бин­ске (на­зы­ва­лись «Ра­бо­чи­ми сою­за­ми», в начале 1898 года Мо­с­ков­ский со­юз пе­ре­име­но­ван в «Со­юз борь­бы…»), в 1897 году «Сою­зы борь­бы...» об­ра­зо­ва­ны в Кие­ве и Ека­те­ри­но­сла­ве (ны­не Днеп­ро­пет­ровск), в 1898 году соз­да­на Перм­ская «Груп­па борь­бы за ос­вобо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са». По ре­ше­нию 1-го съез­да РСДРП (Минск, март 1898 года) Пе­тербургский «Со­юз…» и другие «Сою­зы…» на­ча­ли пре­об­ра­зо­вы­вать­ся в ко­ми­те­ты РСДРП.

Дополнительная литература:

Ка­тин-Яр­цев В.Н. Пер­вые ша­ги: (Вос­по­ми­на­ния быв­ше­го чле­на Пе­тер­бург­ско­го «Сою­за борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са», 1896–1897 гг.) // Бы­лое. 1907. № 9;

Нев­зо­ро­ва-Кржи­жа­нов­ская З.П. На­бро­ски вос­по­ми­на­ний о «Сою­зе борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са» // Твор­че­ст­во. 1920. № 7–10;

Круп­ская Н.К. Со­юз борь­бы за ос­во­бо­ж­де­ние ра­бо­че­го клас­са // Там же.

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