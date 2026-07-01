ПЕТЕРБУРГСКИЙ «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА»
ПЕТЕРБУРГСКИЙ «СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА» - одна из первых нелегальных общегородских марксистских организаций в Российской империи.
Образован в ноябре 1895 года при объединении группы Ю.О. Мартова (входили Я.М. Ляховский, Б.И. Гольдман, С.А. Гофман, В.М. Тренюхин и др.) и группы «стариков» во главе с В.И. Ульяновым (Лениным) (А.А. Ванеев, П.К. Запорожец, А.Л. Малченко, З.П. и С.П. Невзоровы, Я.П. Пономарёв, Г.М. Кржижановский, С.И. Радченко, М.А. Сильвин, В.В. Старков, А.А. Якубова, Н.К. Крупская и др.) в целях организации политической пропаганды и агитации в рабочей среде.
Был основан на принципах централизма. Руководящий орган - Центральная группа (состав менялся, первоначально входили Ульянов, Кржижановский, Ванеев, Старков и Мартов), ей подчинялись 3 районные группы и около 30 рабочих кружков на фабриках и заводах. Сотрудничал с «Группой народовольцев» (Санкт-Петербург, возникла в 1894 году), которая имела свою нелегальную типографию, совместно они готовили 1-й номер нелегальной газеты «Рабочее дело» (рукопись арестована).
«Союз…» выпускал листовки (всего свыше 70, тиражировались на ротаторе), в которых говорилось о тяжёлых условиях труда рабочих Санкт-Петербурга, излагались их экономические требования (прокламации «Союза…» способствовали развитию многотысячного стачечного движения работников петербургских текстильных предприятий весной-летом 1896 года).
В декабре 1895 - августе 1896 годов полиция арестовала около 100 человек, в том числе большинство членов Центральной группы (среди них - Ленин и Мартов). Всего по делу «Союза...» в феврале 1897 года привлечён к дознанию 251 человек, в том числе 170 рабочих (многие после предварит. заключения сосланы в административном порядке в отдалённые губернии), однако деятельность организации продолжилась. На 4-м конгрессе Интернационала 2-го (1896 год) «Союз…» представлял Г.В. Плеханов.
Общегородские марксистские организации возникли в 1895-1896 годах также в Москве, Иваново-Вознесенске, Челябинске (назывались «Рабочими союзами», в начале 1898 года Московский союз переименован в «Союз борьбы…»), в 1897 году «Союзы борьбы...» образованы в Киеве и Екатеринославе (ныне Днепропетровск), в 1898 году создана Пермская «Группа борьбы за освобождение рабочего класса». По решению 1-го съезда РСДРП (Минск, март 1898 года) Петербургский «Союз…» и другие «Союзы…» начали преобразовываться в комитеты РСДРП.
Дополнительная литература:
Катин-Ярцев В.Н. Первые шаги: (Воспоминания бывшего члена Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 1896–1897 гг.) // Былое. 1907. № 9;
Невзорова-Кржижановская З.П. Наброски воспоминаний о «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса» // Творчество. 1920. № 7–10;
Крупская Н.К. Союз борьбы за освобождение рабочего класса // Там же.