ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1907 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1907 ГОДА - соглашение между Россией и Германией по балтийскому вопросу.

Под­пи­сан 16(29) октября в Санкт-Пе­тер­бур­ге то­ва­ри­щем российского министра иностранных дел К.А. Гу­ба­сто­вым и по­слом Гер­ма­нии в Рос­сии ба­ро­ном В.Э. фон Шёном. Со­хра­нял­ся в тай­не.

В Петербургском протоколе сто­ро­ны объ­я­ви­ли це­лью сво­ей по­ли­ти­ки в бас­сей­не Бал­тий­ско­го моря со­хра­не­ние тер­ри­то­ри­аль­но­го ста­тус-кво, пре­ду­смот­ре­ли воз­мож­ность за­клю­че­ния со­гла­ше­ния с Да­ни­ей и Шве­ци­ей о при­зна­нии их тер­ри­то­ри­аль­ной не­при­кос­но­вен­но­сти. Гер­ма­ния со­гла­си­лась не пре­пят­ст­во­вать от­ме­не кон­вен­ции 1856 года о де­ми­ли­та­ри­за­ции Аланд­ских ост­ро­вов. В раз­ви­тие Петербургского протокола Гер­ма­ния, Рос­сия, Шве­ция и Да­ния 10(23) апреля 1908 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге под­пи­са­ли дек­ла­ра­цию о со­хра­не­нии ста­тус-кво в бас­сей­не Бал­тий­ско­го моря и ме­мо­ран­дум, фак­ти­че­ски по­зво­ляв­ший Рос­сии пе­ре­смот­реть ста­тус Аланд­ских островов в бу­ду­щем.

Петербургский протокол и Пе­тербургская дек­ла­ра­ция 1908 года спо­соб­ст­во­ва­ли не­ко­то­ро­му улуч­ше­нию от­но­ше­ний Рос­сии и Гер­ма­нии по­сле ох­ла­ж­де­ния, на­сту­пив­ше­го в ре­зуль­та­те то­го, что Рос­сия под­дер­жа­ла Фран­цию на Аль­хе­си­рас­ской кон­фе­рен­ции 1906 года, а Гер­ма­ния по­пы­та­лась со­рвать российский за­гра­нич­ный за­ём 1906 года.

Ис­точники :

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856–1917. М., 1952.

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