ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1907 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1907 ГОДА - соглашение между Россией и Германией по балтийскому вопросу.
Подписан 16(29) октября в Санкт-Петербурге товарищем российского министра иностранных дел К.А. Губастовым и послом Германии в России бароном В.Э. фон Шёном. Сохранялся в тайне.
В Петербургском протоколе стороны объявили целью своей политики в бассейне Балтийского моря сохранение территориального статус-кво, предусмотрели возможность заключения соглашения с Данией и Швецией о признании их территориальной неприкосновенности. Германия согласилась не препятствовать отмене конвенции 1856 года о демилитаризации Аландских островов. В развитие Петербургского протокола Германия, Россия, Швеция и Дания 10(23) апреля 1908 года в Санкт-Петербурге подписали декларацию о сохранении статус-кво в бассейне Балтийского моря и меморандум, фактически позволявший России пересмотреть статус Аландских островов в будущем.
Петербургский протокол и Петербургская декларация 1908 года способствовали некоторому улучшению отношений России и Германии после охлаждения, наступившего в результате того, что Россия поддержала Францию на Альхесирасской конференции 1906 года, а Германия попыталась сорвать российский заграничный заём 1906 года.
Источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952.