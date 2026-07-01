ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1826 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1826 ГОДА - российско-британское соглашение от 23 марта о совместных действиях в урегулировании конфликта между правительством Османской империи и греками, восставшими против турецкого господства.
Подписан по инициативе Великобритании (начала переговоры с Османской империей по просьбе греков) с британской стороны чрезвычайным послом в Санкт-Петербурге герцогом А. Веллингтоном, с российской - управляющим МИД графом К.В. Нессельроде и чрезвычайным и полномочным послом в Великобритании графом Х.А. Ливеном (из рода Ливенов).
Состоял из преамбулы и 6 параграфов. Содержал заявление о намерении России выступить, наряду с Великобританией, страной-посредницей между восставшими греками и правительством Османской империи. Определял основные условия, на которых должны были бы вестись британско-российско-турецкие переговоры. Декларировал отказ России и Великобритании от стремления получить политические и экономические выгоды от своего посредничества. Стороны планировали привлечь к решению политического конфликта в Османской империи на выработанных ими условиях Францию, а также Австрийскую империю и Пруссию.
Петербургский протокол положен в основу британско-российско-французской Лондонской конвенции 1827 года (Австрия и Пруссия, опасаясь усиления позиций России на Балканском полуострове, оценили Петербургский протокол как противоречащий принципам Священного союза).
Источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1895. Т. 11. № 432.