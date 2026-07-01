ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1826 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1826 ГОДА - российско-британское соглашение от 23 марта о совместных действиях в урегулировании конфликта между правительством Османской империи и греками, восставшими против турецкого господства.

Под­пи­сан по ини­циа­ти­ве Ве­ли­ко­бри­та­нии (на­ча­ла пе­ре­го­во­ры с Османской империей по прось­бе гре­ков) с британской сто­ро­ны чрез­вы­чай­ным по­слом в Санкт-Пе­тер­бур­ге гер­цо­гом А. Вел­линг­то­ном, с рос­сий­ской - управ­ляю­щим МИД графом К.В. Нес­сель­ро­де и чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом в Ве­ли­ко­бри­та­нии графом Х.А. Ли­ве­ном (из ро­да Ли­ве­нов).

Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 6 па­ра­гра­фов. Со­дер­жал за­яв­ле­ние о на­ме­ре­нии Рос­сии вы­сту­пить, на­ря­ду с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, стра­ной-по­сред­ни­цей ме­ж­ду вос­став­ши­ми гре­ка­ми и пра­ви­тель­ст­вом Ос­ман­ской им­пе­рии. Оп­ре­де­лял основные ус­ло­вия, на ко­то­рых долж­ны бы­ли бы вес­тись британско-российско-турецкие пе­ре­го­во­ры. Дек­ла­ри­ро­вал от­каз Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии от стрем­ле­ния по­лу­чить по­ли­тические и эко­но­мические вы­го­ды от сво­его по­сред­ни­че­ст­ва. Сто­ро­ны пла­ни­ро­ва­ли при­влечь к ре­ше­нию по­ли­тического кон­флик­та в Ос­ман­ской им­пе­рии на вы­ра­бо­тан­ных ими ус­ло­ви­ях Фран­цию, а так­же Австрийскую им­пе­рию и Прус­сию.

Петербургский протокол по­ло­жен в ос­но­ву британско-российско-французской Лон­дон­ской кон­вен­ции 1827 года (Ав­ст­рия и Прус­сия, опа­са­ясь уси­ле­ния по­зи­ций Рос­сии на Бал­кан­ском полуострове, оце­ни­ли Петербургский протокол как про­ти­во­ре­ча­щий прин­ци­пам Свя­щен­но­го сою­за).

Ис­точники :

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1895. Т. 11. № 432.

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