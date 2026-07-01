ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИР
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИР 1762 ГОДА - договор между Российской империей и Пруссией, оформивший выход России из Семилетней войны 1756-1763 годов.
Заключён по инициативе вступившего на российский престол императора Петра III. Подписан 24 апреля (5 мая) с российской стороны канцлером графом М.И. Воронцовым, с прусской - адъютантом короля Фридриха II Великого бароном В.Б. фон дер Гольцем. Состоял из преамбулы и 8 статей, а также 2 отдельных статей.
Провозглашал мир и «вечную искреннюю дружбу» между обоими государствами. Ликвидировал все союзнические обязательства России и Пруссии, имевшие антипрусскую и антироссийскую направленность. Предполагал оказание обеими странами помощи друг другу. Декларировал стремление Петра III способствовать установлению мира в Европе. Содержал обязательство России выступить в качестве посредника на мирных переговорах между Швецией и Пруссией. Признавал «священнейшие и наследственные» права Фридриха II на территорию, занятую российской армией во время Семилетней войны 1756-1763 годов (установлен 2-месячный срок её возврата Пруссии). Объявлял амнистию участникам военных действий с обеих сторон. Предусматривал запрет на мародёрство и насилие расквартированной на прусской территории российской армии по отношению к местному населению.
Для улучшения снабжения российской армии отменял пошлины на военные поставки из России и их таможенный досмотр, устанавливал на подводы и телеги цены такие же, как для прусской армии, и пр. Определял порядок разбора споров между русскими и пруссаками коллегией из комиссаров от каждой из сторон; наказание виновному должно было назначаться в соответствии с законодательством той страны, подданным которой он являлся. В Петербургском мире оговаривалось намерение России и Пруссии в ближайшем будущем начать переговоры о заключении военного союза (его оформление состоялось в 1764 году; смотри в статье Петербургские союзные договоры).
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 15. № 11516.