ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИР

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИР 1762 ГОДА - договор между Российской империей и Пруссией, оформивший выход России из Семилетней войны 1756-1763 годов .

За­клю­чён по ини­циа­ти­ве всту­пив­ше­го на российский пре­стол императора Пет­ра III . Под­пи­сан 24 апреля (5 мая) с российской сто­ро­ны канц­ле­ром графом М.И. Во­рон­цо­вым, с прус­ской - адъ­ю­тан­том ко­ро­ля Фрид­ри­ха II Ве­ли­ко­го ба­ро­ном В.Б. фон дер Голь­цем. Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы и 8 ста­тей, а так­же 2 отдельных ста­тей.

Про­воз­гла­шал мир и «веч­ную ис­крен­нюю друж­бу» ме­ж­ду обо­и­ми го­су­дар­ст­ва­ми. Ли­к­ви­ди­ро­вал все со­юз­нические обя­за­тель­ст­ва Рос­сии и Прус­сии, имев­шие ан­ти­прус­скую и ан­ти­рос­сий­скую на­прав­лен­ность. Пред­по­ла­гал ока­за­ние обеи­ми стра­на­ми по­мо­щи друг дру­гу. Дек­ла­ри­ро­вал стрем­ле­ние Пет­ра III спо­соб­ст­во­вать ус­та­нов­ле­нию ми­ра в Ев­ро­пе. Со­дер­жал обя­за­тель­ст­во Рос­сии вы­сту­пить в ка­че­ст­ве по­сред­ни­ка на мир­ных пе­ре­го­во­рах ме­ж­ду Шве­ци­ей и Прус­си­ей. При­зна­вал «свя­щен­ней­шие и на­след­ст­вен­ные» пра­ва Фрид­ри­ха II на тер­ри­то­рию, за­ня­тую российской ар­ми­ей во вре­мя Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов (ус­та­нов­лен 2-ме­сяч­ный срок её воз­вра­та Прус­сии). Объ­яв­лял ам­ни­стию уча­ст­ни­кам во­енных дей­ст­вий с обе­их сто­рон. Пре­ду­смат­ри­вал за­прет на ма­ро­дёр­ст­во и на­си­лие рас­квар­ти­ро­ван­ной на прусской тер­ри­то­рии российской ар­мии по от­но­ше­нию к ме­ст­но­му на­се­ле­нию.

Для улуч­ше­ния снаб­же­ния российской ар­мии от­ме­нял по­шли­ны на во­енные по­став­ки из Рос­сии и их та­мо­жен­ный дос­мотр, ус­та­нав­ли­вал на под­во­ды и те­ле­ги це­ны та­кие же, как для прусской ар­мии, и пр. Оп­ре­де­лял по­ря­док раз­бо­ра спо­ров ме­ж­ду рус­ски­ми и прус­са­ка­ми кол­ле­ги­ей из ко­мис­са­ров от ка­ж­дой из сто­рон; на­ка­за­ние ви­нов­но­му долж­но бы­ло на­зна­чать­ся в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом той стра­ны, под­дан­ным ко­то­рой он яв­лял­ся. В Петербургском мире ого­ва­ри­ва­лось на­ме­ре­ние Рос­сии и Прус­сии в бли­жай­шем бу­ду­щем на­чать пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии во­енного сою­за (его оформ­ле­ние со­стоя­лось в 1764 году; смотри в статье Пе­тер­бург­ские со­юз­ные до­го­во­ры ).

Ис­точники :

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 15. № 11516.

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