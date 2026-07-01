ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ - проводится с 1997 года ежегодно в Санкт-Петербурге.
Первоначальное название (до 2005 года) - Петербургский экономический форум, проходил в Таврическом дворце под эгидой Совета Федерации Федерального собрания РФ и Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ при содействии Правительства РФ. На форуме обсуждались преимущественно проблемы экономической интеграции стран СНГ и вопросы экономического развития регионов России. Позднее всё большее внимание на форуме стало уделяться проблемам развития глобальной экономики и роли России в международной экономической сфере.
Активными участниками форума были руководители федеральных исполнительных органов, главы субъектов РФ, члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, руководители парламентов государств-членов СНГ, представители российских и зарубежных деловых кругов, эксперты, профсоюзные и общественные деятели. Установилось взаимодействие ПМЭФ со Всемирным экономическим форумом, Европейским банком реконструкции и развития, другими международными экономическими организациями. С 2005 года в работе форума стал принимать участие Президент РФ.
В 2006 году распоряжением Президента РФ В.В. Путина организация форума была возложена на Министерство экономического развития и торговли РФ (с 2008 года Министерство экономического развития РФ), а сам форум стал проводиться на территории выставочного комплекса «Ленэкспо», расположенного на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
ПМЭФ - представительный и авторитетный форум, в котором участвуют главы государств и правительств, вице-премьеры, министры, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний и банков, ведущие эксперты, другие представители мировой политической и бизнес-элиты. На форуме обсуждаются актуальные проблемы российской и мировой экономики, наиболее значимые тренды развития современного общества.
Ежегодная программа ПМЭФ включает проведение пленарных заседаний, «круглых столов», деловых обедов, инвестиционных выставок и презентаций, торжественных церемоний вручения учреждённой в России Международных энергетических премий «Глобальная энергия». На каждом ПМЭФ заключаются крупные инвестиционные соглашения-контракты и кредитные соглашения. Работа ПМЭФ сопровождается насыщенной культурной программой и широко освещается российскими и мировыми СМИ.