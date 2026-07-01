ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ - проводится с 1997 года ежегодно в Санкт-Петербурге .

Пер­во­на­чаль­ное название (до 2005 года) - Пе­тербургский эко­но­мический фо­рум, про­хо­дил в Тав­ри­че­ском двор­це под эги­дой Со­ве­та Фе­де­ра­ции Фе­де­раль­но­го со­бра­ния РФ и Меж­пар­ла­мент­ской Ас­самб­леи го­су­дарств - уча­ст­ни­ков СНГ при со­дей­ст­вии Пра­ви­тель­ст­ва РФ. На фо­ру­ме об­су­ж­да­лись пре­имущественно про­бле­мы эко­но­мической ин­те­гра­ции стран СНГ и во­про­сы эко­но­мического раз­ви­тия ре­гио­нов Рос­сии. Позд­нее всё боль­шее вни­ма­ние на фо­ру­ме ста­ло уде­лять­ся про­бле­мам раз­ви­тия гло­баль­ной эко­но­ми­ки и ро­ли Рос­сии в ме­ж­ду­народной эко­но­мической сфе­ре.

Ак­тив­ны­ми уча­ст­ни­ка­ми фо­ру­ма бы­ли ру­ко­во­ди­те­ли фе­де­раль­ных ис­пол­нительных ор­га­нов, гла­вы субъ­ек­тов РФ, чле­ны Со­ве­та Фе­де­ра­ции, де­пу­та­ты Государственной ду­мы, ру­ко­во­ди­те­ли пар­ла­мен­тов го­су­дарств-чле­нов СНГ, пред­ста­ви­те­ли российских и за­ру­беж­ных де­ло­вых кру­гов, экс­пер­ты, проф­со­юз­ные и об­щественные дея­те­ли. Ус­та­но­ви­лось взаи­мо­дей­ст­вие ПМЭФ со Все­мир­ным эко­но­мическим фо­ру­мом, Ев­ропейским бан­ком ре­кон­струк­ции и раз­ви­тия, другими ме­ж­ду­народными эко­но­мическими ор­га­ни­за­ция­ми. С 2005 года в ра­бо­те фо­ру­ма стал при­ни­мать уча­стие Пре­зи­дент РФ.

В 2006 году рас­по­ря­же­ни­ем Пре­зи­ден­та РФ В.В. Пу­ти­на ор­га­ни­за­ция фо­ру­ма бы­ла воз­ло­же­на на Министерство эко­но­мического раз­ви­тия и тор­гов­ли РФ (с 2008 года Министерство эко­но­мического раз­ви­тия РФ), а сам фо­рум стал про­во­дить­ся на тер­ри­то­рии вы­ста­воч­но­го ком­плек­са «Лен­экс­по», рас­по­ло­жен­но­го на Ва­силь­ев­ском острове в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

ПМЭФ - пред­ста­ви­тель­ный и ав­то­ри­тет­ный фо­рум, в ко­то­ром уча­ст­ву­ют гла­вы го­су­дарств и пра­ви­тельств, ви­це-пре­мье­ры, ми­ни­ст­ры, ру­ко­во­ди­те­ли круп­ней­ших российских и за­ру­беж­ных ком­па­ний и бан­ков, ве­ду­щие экс­пер­ты, другие пред­ста­ви­те­ли ми­ро­вой по­ли­тической и биз­нес-эли­ты. На фо­ру­ме об­су­ж­да­ют­ся ак­ту­аль­ные про­бле­мы российской и ми­ро­вой эко­но­ми­ки, наи­бо­лее зна­чи­мые трен­ды раз­ви­тия современного об­ще­ст­ва.

Еже­год­ная про­грам­ма ПМЭФ вклю­ча­ет про­ве­де­ние пле­нар­ных за­се­да­ний, «круг­лых сто­лов», де­ло­вых обе­дов, ин­ве­стиционных вы­ста­вок и пре­зен­та­ций, тор­жественных це­ре­мо­ний вру­че­ния уч­ре­ж­дён­ной в Рос­сии Ме­ж­ду­народных энер­ге­тических премий «Гло­баль­ная энер­гия». На ка­ж­дом ПМЭФ за­клю­ча­ют­ся круп­ные ин­ве­стиционные со­гла­ше­ния-кон­трак­ты и кре­дит­ные со­гла­ше­ния. Ра­бо­та ПМЭФ со­про­во­ж­да­ет­ся на­сы­щен­ной куль­тур­ной про­грам­мой и ши­ро­ко ос­ве­ща­ет­ся российскими и ми­ро­вы­ми СМИ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)