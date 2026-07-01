ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I - Первый инженерный транспортный вуз России.
Создан 20 ноября (2 декабря) 1809 года как Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Первый ректор (инспектор) института - А. Бетанкур. Вначале был открытым вузом с четырёхлетним сроком обучения, в декабре 1823 года преобразован в закрытое учебное заведение по образцу военных кадетских корпусов и в учебные планы были включены военные дисциплины; в 1864 году вновь стал гражданским учебным заведением.
С 1924 года Ленинградский институт инженеров путей сообщения, с 1930 года Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ, с 1949 года имени В.Н. Образцова). На базе его факультетов созданы четыре самостоятельных вуза: Ленинградский институт инженеров водного транспорта (1930 год; с 2012 года, после ряда преобразований, - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова), Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота (1930 год, с 2004 года, после ряда преобразований, - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации), Ленинградский автодорожный институт (1931 год, в 1940 году закрыт), Военно-транспортная академия (основана в 1932 году в Москве, с 1938 года в Ленинграде, с 2012 года, после ряда преобразований, - Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулё-ва Министерства обороны РФ). В 1954 году в состав ЛИИЖТ включён Ленинградский электротехнический институт железнодорожного транспорта, в 1993 году получил статус университета, с 2014 года современное название.
Первоначально институт готовил специалистов широкого строительного профиля. В конце 1830-х годов в связи с началом сооружения в России железных дорог в учебные программы курса строительного искусства были включены специальные разделы по строительству и эксплуатации железных дорог. Особый вклад вуз внёс в создание российской школы начертательной геометрии. В нём преподавал ученик Г. Монжа, профессор К.И. Потье (1786-1855 годы), в 1821 году вышел первый в России учебник по начертательной геометрии на русском языке профессора института Я.А. Севастьянова.
Деятельность профессоров и выпускников вуза связана с сооружением важнейших железноорожных магистралей страны: Санкт-Петербург - Москва, Транссиб, Турксиб, БАМ и др.; строительством метрополитенов в Москве, Ленинграде и других городах; крупнейших мостов, тоннелей, каналов, портов, ГЭС, созданием наземной транспортной инфраструктуры космодрома Байконур и др. На рубеже XIX-XX веков учёными института заложены основы науч. подхода к созданию авиационного и автомобильного транспорта, внедрению электрической и тепловозной тяги на железной дороге. В период после Великой Отечественной войны его учёные также внесли большой вклад в разработку систем сигнализации, централизации и блокировки, развитие скоростного движения.
В разное время в вузе преподавали: А.Е. Алексеев, А.И. Алиханов, Н.А. Белелюбский, А.П. Бородин, В.Я. Буняковский, Б.Е. Веденеев, А.А. Воскресенский, Я.М. Гаккель, Г.И. Гесс, Г.О. Графтио, С.Я. Жук, Д.И. Журавский, С.В. Кербедз, Б. Клапейрон, А.Н. Крылов, Г. Ламе, Ю.В. Ломоносов, П.П. Мельников, Д.И. Менделеев, В.Н. Образцов, М.В. Остроградский, О.И.Сомов, С.П. Тимошенко, Ж.Ф. Тома де Томон, А.А. Яблонский, И.Г. Явейн и др. К середине XIX века один из крупнейших вузов России. В структуре университета (2014 год): 4 института, 2 научных центра, 10 факультетов, 3 филиала, 6 средних специальных учебных заведений, библиотека (1809 год), музей. Издаёт «Известия Петербургского университета путей сообщения» (с 1884 года), журнал «Транспорт Российской Федерации» (с 2005 года). Обучаются около 19 тысяч студентов (2014 год).