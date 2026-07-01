ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I - Первый инженерный транспортный вуз России.

Соз­дан 20 ноября (2 декабря) 1809 года как Институт Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния. Пер­вый рек­тор (ин­спек­тор) института - А. Бе­тан­кур. Вна­ча­ле был от­кры­тым ву­зом с че­ты­рёх­лет­ним сро­ком обу­че­ния, в декабре 1823 года пре­об­ра­зо­ван в за­кры­тое учеб­ное за­ве­де­ние по об­раз­цу во­енных ка­дет­ских кор­пу­сов и в учеб­ные пла­ны бы­ли вклю­че­ны во­енные дис­ци­п­ли­ны; в 1864 году вновь стал гражданским учеб­ным за­ве­де­ни­ем.

С 1924 года Ле­нинградский институт ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния, с 1930 года Ле­нинградский институт ин­же­не­ров железнодорожного транс­пор­та (ЛИИЖТ, с 1949 года имени В.Н. Об­раз­цо­ва). На ба­зе его факультетов соз­да­ны че­ты­ре са­мо­сто­ятельных ву­за: Ле­нинградский институт ин­же­не­ров вод­но­го транс­пор­та (1930 год; с 2012 года, по­сле ря­да пре­об­ра­зо­ва­ний, - Государственный университет мор­ско­го и реч­ного фло­та имени ад­ми­ра­ла С.О. Ма­ка­рова), Ле­нинградский институт ин­же­не­ров гражданского воздушного фло­та (1930 год, с 2004 года, по­сле ря­да пре­об­ра­зо­ва­ний, - Санкт-Пе­тербургский государственный университет гра­ж­дан­ской авиа­ции), Ле­нинградский ав­то­до­рож­ный институт (1931 год, в 1940 году за­крыт), Во­ен­но-транс­порт­ная ака­де­мия (ос­но­ва­на в 1932 году в Мо­ск­ве, с 1938 года в Ле­нин­гра­де, с 2012 года, по­сле ря­да пре­об­ра­зо­ва­ний, - Во­енная ака­де­мия ма­те­ри­аль­но-тех­нического обес­пе­че­ния имени ге­не­ра­ла ар­мии А.В. Хру­лё-ва Министерства обо­ро­ны РФ). В 1954 году в со­став ЛИИЖТ вклю­чён Ле­нинградский элек­тро­тех­нический институт железнодорожного транс­пор­та, в 1993 году по­лу­чил ста­тус университета, с 2014 года современное на­зва­ние.

Пер­во­на­чаль­но институт го­то­вил спе­циа­ли­стов ши­ро­ко­го стро­ительного про­фи­ля. В конце 1830-х годов в свя­зи с на­ча­лом со­ору­же­ния в Рос­сии же­лез­ных до­рог в учеб­ные про­грам­мы кур­са стро­ительного искусства бы­ли вклю­че­ны специальные раз­де­лы по строи­тель­ст­ву и экс­плуа­та­ции же­лез­ных до­рог. Осо­бый вклад вуз внёс в соз­да­ние российской шко­лы на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии. В нём пре­по­да­вал уче­ник Г. Мон­жа, профессор К.И. По­тье (1786-1855 годы), в 1821 году вы­шел пер­вый в Рос­сии учеб­ник по на­чер­та­тель­ной гео­мет­рии на русском язы­ке профессора института Я.А. Се­ва­сть­я­но­ва.

Дея­тель­ность про­фес­со­ров и вы­пу­ск­ни­ков ву­за свя­за­на с со­ору­же­ни­ем важ­ней­ших железноорожных ма­ги­ст­ра­лей стра­ны: Санкт-Пе­тер­бург - Мо­ск­ва, Транс­сиб, Тур­к­сиб, БАМ и др.; строи­тель­ст­вом мет­ро­по­ли­те­нов в Мо­ск­ве, Ле­нин­гра­де и других го­ро­дах; круп­ней­ших мос­тов, тон­не­лей, ка­на­лов, пор­тов, ГЭС, соз­да­ни­ем на­зем­ной транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры кос­мо­дро­ма Бай­ко­нур и др. На ру­бе­же XIX-XX веков учё­ны­ми института за­ло­же­ны ос­но­вы на­уч. под­хо­да к соз­да­нию авиационного и ав­то­мо­биль­но­го транс­пор­та, вне­дре­нию элек­трической и те­п­ло­воз­ной тя­ги на же­лез­ной до­ро­ге. В пе­ри­од по­сле Великой Отечественной вой­ны его учё­ные так­же вне­сли боль­шой вклад в раз­ра­бот­ку сис­тем сиг­на­ли­за­ции, цен­тра­ли­за­ции и бло­ки­ров­ки, раз­ви­тие ско­ро­ст­но­го дви­же­ния.

В раз­ное вре­мя в ву­зе пре­по­да­ва­ли: А.Е. Алек­се­ев, А.И. Али­ха­нов, Н.А. Бе­ле­люб­ский, А.П. Бо­ро­дин, В.Я. Бу­ня­ков­ский, Б.Е. Ве­де­не­ев, А.А. Вос­кре­сен­ский, Я.М. Гак­кель, Г.И. Гесс, Г.О. Граф­тио, С.Я. Жук, Д.И. Жу­рав­ский, С.В. Кер­бедз, Б. Кла­пей­рон, А.Н. Кры­лов, Г. Ла­ме, Ю.В. Ло­мо­но­сов, П.П. Мель­ни­ков, Д.И. Мен­де­ле­ев, В.Н. Об­раз­цов, М.В. Ост­ро­град­ский, О.И.Со­мов, С.П. Ти­мо­шен­ко, Ж.Ф. То­ма де То­мон, А.А. Яб­лон­ский, И.Г. Явейн и др. К середине XIX века один из круп­ней­ших ву­зов Рос­сии. В струк­ту­ре университета (2014 год): 4 института, 2 на­учных цен­тра, 10 факультетов, 3 фи­лиа­ла, 6 сред­них специальных учеб­ных за­ве­де­ний, библиотека (1809 год), му­зей. Из­да­ёт «Из­вес­тия Пе­тер­бург­ско­го уни­вер­си­те­та пу­тей со­об­ще­ния» (с 1884 года), журнал «Транс­порт Российской Фе­де­ра­ции» (с 2005 года). Обу­ча­ют­ся около 19 тысяч сту­ден­тов (2014 год).

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