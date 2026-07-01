ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1875 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1875 ГОДА - соглашение между Россией и Японией об урегулировании территориальных споров.

Под­пи­сан 25 апреля (7 мая) 1875 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге российским министром иностранных дел князем А.М. Гор­ча­ко­вым и японским по­слом ви­це-адмиралом Та­кеа­ки Эно­мо­то. Со­сто­ял из 7 ста­тей.

По­сле под­пи­са­ния Си­мод­ско­го трак­та­та 1855 года, ос­та­вив­ше­го остров Са­ха­лин в со­вме­ст­ном вла­де­нии Рос­сии и Япо­нии и за­кре­пив­ше­го за Рос­си­ей бо́ль­шую часть Ку­риль­ских островов (остров Уруп и ост­ро­ва к се­ве­ру от не­го), Япо­ния два­ж­ды (в 1862 и 1866 годах) на­прав­ля­ла по­соль­ст­ва в Рос­сию с це­лью дос­тиг­нуть со­гла­ше­ния о тер­ри­то­ри­аль­ном раз­гра­ни­че­нии Са­ха­ли­на. Кон­вен­ция, под­пи­сан­ная 18(30) марта 1867 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге, ос­тав­ля­ла Са­ха­лин в со­вме­ст­ном вла­де­нии обе­их стран, при­чём как рус­ские, так и япон­цы име­ли пра­во се­лить­ся и воз­во­дить зда­ния на всей тер­ри­то­рии ост­ро­ва. Вес­ной 1875 года Япо­ния на­ча­ла но­вые пе­ре­го­во­ры, за­вер­шив­шие­ся за­клю­че­ни­ем Пе­тербургского до­го­во­ра.

Со­глас­но Петербургскому договору, Япо­ния со­гла­ша­лась ос­та­вить Са­ха­лин пол­но­стью в соб­ст­вен­но­сти Рос­сии в об­мен на пе­ре­да­чу Япо­нии острова Уруп и Ку­риль­ских островов к се­веру от не­го. Гра­ни­ца ус­та­нав­ли­ва­лась по Пер­во­му Ку­риль­ско­му проливу (ме­ж­ду мы­сом Ло­пат­ка на Кам­чат­ке и острову Шум­шу) и проливу Ла­пе­ру­за (ме­ж­ду Са­ха­ли­ном и островом Хок­кай­до). Жи­те­ли Ку­риль­ских островов и Са­ха­ли­на мог­ли вер­нуть­ся на свою ро­ди­ну или ос­тать­ся на мес­те, при ус­ло­вии при­ня­тия под­дан­ст­ва и под­чи­не­ния за­ко­нам со­от­вет­ст­вую­ще­го го­су­дар­ст­ва. Им га­ран­ти­ро­ва­лись сво­бо­да ве­ро­ис­по­ве­да­ния, не­при­кос­но­вен­ность соб­ст­вен­но­сти и пра­во на за­ня­тия про­мыс­ла­ми. Рос­сия раз­ре­ши­ла су­дам Япо­нии без уп­ла­ты тор­го­вых и та­мо­жен­ных по­шлин в те­че­ние 10 лет по­се­щать порт Кор­са­ков на Южном Са­ха­ли­не, где уч­ре­ж­да­лось японское кон­суль­ст­во. Су­дам, куп­цам и ры­бо­про­мыш­лен­ни­кам Япо­нии пре­до­с­тав­ля­лось пра­во наи­боль­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния в пор­тах и во­дах Охот­ско­го моря и Кам­чат­ки. 10(22) августа в То­кио при­ня­та до­пол­нительная ста­тья к до­го­во­ру, ре­гу­ли­ро­вав­шая пра­ва жи­те­лей, ос­та­вав­ших­ся на ус­ту­п­лен­ных тер­ри­то­ри­ях.

По ус­ло­ви­ям Порт­смут­ско­го ми­ра 1905 года Рос­сия пе­ре­да­ла Южный Са­ха­лин Япо­нии.

Ис­точники :

Гримм Э.Д. Сбор­ник до­го­во­ров и дру­гих до­ку­мен­тов по ис­то­рии ме­ж­ду­на­род­ных от­но­ше­ний на Даль­нем Вос­то­ке (1842–1925). М., 1927;

Рус­ские Ку­ри­лы: ис­то­рия и со­вре­мен­ность: Сб. до­ку­мен­тов по ис­то­рии фор­ми­ро­ва­ния рус­ско-япон­ской и со­вет­ско-япон­ской гра­ни­цы / Сост. В. К. Зи­ла­нов и др. [2-е изд.]. М., 2002.

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