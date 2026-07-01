ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1875 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1875 ГОДА - соглашение между Россией и Японией об урегулировании территориальных споров.
Подписан 25 апреля (7 мая) 1875 года в Санкт-Петербурге российским министром иностранных дел князем А.М. Горчаковым и японским послом вице-адмиралом Такеаки Эномото. Состоял из 7 статей.
После подписания Симодского трактата 1855 года, оставившего остров Сахалин в совместном владении России и Японии и закрепившего за Россией бо́льшую часть Курильских островов (остров Уруп и острова к северу от него), Япония дважды (в 1862 и 1866 годах) направляла посольства в Россию с целью достигнуть соглашения о территориальном разграничении Сахалина. Конвенция, подписанная 18(30) марта 1867 года в Санкт-Петербурге, оставляла Сахалин в совместном владении обеих стран, причём как русские, так и японцы имели право селиться и возводить здания на всей территории острова. Весной 1875 года Япония начала новые переговоры, завершившиеся заключением Петербургского договора.
Согласно Петербургскому договору, Япония соглашалась оставить Сахалин полностью в собственности России в обмен на передачу Японии острова Уруп и Курильских островов к северу от него. Граница устанавливалась по Первому Курильскому проливу (между мысом Лопатка на Камчатке и острову Шумшу) и проливу Лаперуза (между Сахалином и островом Хоккайдо). Жители Курильских островов и Сахалина могли вернуться на свою родину или остаться на месте, при условии принятия подданства и подчинения законам соответствующего государства. Им гарантировались свобода вероисповедания, неприкосновенность собственности и право на занятия промыслами. Россия разрешила судам Японии без уплаты торговых и таможенных пошлин в течение 10 лет посещать порт Корсаков на Южном Сахалине, где учреждалось японское консульство. Судам, купцам и рыбопромышленникам Японии предоставлялось право наибольшего благоприятствования в портах и водах Охотского моря и Камчатки. 10(22) августа в Токио принята дополнительная статья к договору, регулировавшая права жителей, остававшихся на уступленных территориях.
По условиям Портсмутского мира 1905 года Россия передала Южный Сахалин Японии.
Источники:
Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1842–1925). М., 1927;
Русские Курилы: история и современность: Сб. документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы / Сост. В. К. Зиланов и др. [2-е изд.]. М., 2002.