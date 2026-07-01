ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - первое в России специальное высшее учебное заведение для подготовки архивистов.
Учреждён по образцу французкой Национальной школы хартий по инициативе Н.В. Калачова 23 июля (4 августа) 1877 года на частные средства как общественное учебное заведение. Содержался за счёт частных пожертвований, платы за обучение, с 1883 года - также казённых субсидий (6 тысяч рублей, с 1899 года - 18 тысяч рублей, с 1912 года - 25 тысяч рублей).
В институт принимались выпускники высших учебных заведений, в качестве вольнослушателей - лица без высшего образования (в основном студенты различных вузов). Продолжительность обучения 2 года (3 года для вольнослушателей). Изучались славяно-русская археография, архивоведение, древние памятники христианства, история византийского и русского искусства, первобытная и христианская археология, «юридические древности», «польско-литовские древности», историческая география и этнография России, нумизматика, дипломатика, палеография.
Среди преподавателей - Н.П. Лихачёв (с 1894 года), С. Ф. Платонов (с 1910 года), В. И. Сергеевич (1896-1904 годы), С.М. Середонин (с 1892 года), А.И. Соболевский (1892-1902 годы). Директора института: Калачов (1877-1885 годы), И.Е. Андреевский (1885-1891 годы), А.Н. Труворов (1891-1896 годы), Н.В. Покровский (1896-1917 годы), Н.И. Веселовский (1917-1918 годы, исполняющий обязанности). В 1878-1895 годах число слушателей колебалось от 10 до 50 человек, в 1897/1898 учебном году составляло 148 человек, в 1907/1908 году - 615 человек, в 1917 году - 203 человека. К 1918 году институт подготовил около 1,5 тысячи специалистов.
Институт также являлся подобием научного общества. Выпускники получали звание «действительных членов» института, вольнослушатели - «сотрудников»; лица, «снискавшие известность учёными трудами», оказавшие институту «особые услуги» или вносившие крупные пожертвования, избирались «почётными членами» института (74 человека к 1911 году). Институт обладал научной библиотекой (17,6 тысяч тотом к 1911 году), собранием древних рукописей, монет, икон, церковной утвари, археологических памятников. Издавал «Сборник Археологического института» (книги 1-5, 1878-1886 годы), «Вестник археологии и истории» (выпуски 1-23, 1885-1918 годы). Являлся научно-методическим центром для губернских учёных архивных комиссий.
В 1922/1923 учебном году институт преобразован в Отделение археологии и истории искусств факультета общественных наук Петроградского университета.