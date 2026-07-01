ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - первое в России специальное высшее учебное заведение для подготовки архивистов.

Уч­ре­ж­дён по об­раз­цу французкой Национальной шко­лы хар­тий по ини­циа­ти­ве Н.В. Ка­ла­чо­ва 23 июля (4 августа) 1877 года на ча­ст­ные сред­ст­ва как об­щественное учеб­ное за­ве­де­ние. Со­дер­жал­ся за счёт ча­ст­ных по­жерт­во­ва­ний, пла­ты за обу­че­ние, с 1883 года - так­же ка­зён­ных суб­си­дий (6 тысяч рублей, с 1899 года - 18 тысяч рублей, с 1912 года - 25 тысяч рублей).

В институт при­ни­ма­лись вы­пу­ск­ни­ки выс­ших учеб­ных за­веде­ний, в ка­че­ст­ве воль­но­слу­ша­те­лей - ли­ца без выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния (в основном сту­ден­ты различных ву­зов). Про­дол­жи­тель­ность обу­че­ния 2 го­да (3 го­да для воль­но­слу­шате­лей). Изу­ча­лись сла­вя­но-русская ар­хео­гра­фия, ар­хи­во­ве­де­ние , древ­ние па­мят­ни­ки хри­сти­ан­ст­ва, ис­то­рия ви­зантийского и русского искусства, пер­во­быт­ная и хри­сти­ан­ская ар­хео­ло­гия, «юри­ди­че­ские древ­но­сти», «поль­ско-ли­тов­ские древ­но­сти», ис­то­рическая гео­гра­фия и эт­но­гра­фия Рос­сии, ну­миз­ма­ти­ка , ди­пло­ма­ти­ка, па­лео­гра­фия.

Сре­ди пре­по­да­ва­те­лей - Н.П. Ли­ха­чёв (с 1894 года), С. Ф. Пла­то­нов (с 1910 года), В. И. Сер­гее­вич (1896-1904 годы), С.М. Се­ре­до­нин (с 1892 года), А.И. Со­бо­лев­ский (1892-1902 годы). Ди­рек­то­ра института: Ка­ла­чов (1877-1885 годы), И.Е. Ан­д­ре­ев­ский (1885-1891 годы), А.Н. Тру­во­ров (1891-1896 годы), Н.В. По­кров­ский (1896-1917 годы), Н.И. Ве­се­лов­ский (1917-1918 годы, исполняющий обязанности). В 1878-1895 годах чис­ло слу­ша­те­лей ко­ле­ба­лось от 10 до 50 человек, в 1897/1898 учеб­ном го­ду со­став­ля­ло 148 человек, в 1907/1908 году - 615 человек, в 1917 году - 203 человека. К 1918 году институт под­го­то­вил около 1,5 тысячи спе­циа­ли­стов.

Институт так­же яв­лял­ся по­до­би­ем на­учного об­ще­ст­ва. Вы­пу­ск­ни­ки по­лу­ча­ли зва­ние «дей­ст­ви­тель­ных чле­нов» института, воль­но­слу­ша­те­ли - «со­труд­ни­ков»; ли­ца, «сни­скав­шие из­вест­ность учё­ны­ми тру­да­ми», ока­зав­шие институту «осо­бые ус­лу­ги» или вно­сившие круп­ные по­жерт­во­ва­ния, из­би­ра­лись «по­чёт­ны­ми чле­на­ми» ин­сти­ту­та (74 человека к 1911 году). Институт об­ла­дал на­учной библиотекой (17,6 тысяч тотом к 1911 году), со­б­ра­ни­ем древ­них ру­ко­пи­сей, мо­нет, икон, цер­ков­ной ут­ва­ри, ар­хео­ло­гических па­мят­ни­ков. Из­да­вал «Сбор­ник Ар­хео­ло­ги­че­ско­го ин­сти­ту­та» (книги 1-5, 1878-1886 годы), «Вест­ник ар­хео­ло­гии и ис­то­рии» (выпуски 1-23, 1885-1918 годы). Яв­лял­ся на­учно-ме­то­дическим цен­тром для гу­берн­ских учё­ных ар­хив­ных ко­мис­сий.

В 1922/1923 учеб­ном го­ду институт пре­об­ра­зо­ван в От­де­ле­ние ар­хео­ло­гии и ис­то­рии ис­кусств факультета об­щественных на­ук Пет­роградского университета.

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