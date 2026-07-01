ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1747 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1747 ГОДА - соглашения между Российской империей и Великобританией о военной помощи в ходе войны за Австрийское наследство 1740-1748 годов.
Подписаны 12(23) июня и 28 ноября (9 декабря) с российской стороны канцлером графом А.П. Бестужевым-Рюминым и вице-канцлером графом М.И. Воронцовым, с британской - чрезвычайным и полномочным послом Дж. Кармайклом, графом Гинфордом.
Первая Петербургская конвенция состояла из преамбулы и 4 статей, вторая - из преамбулы, 8 статей и секретной статьи. Россия брала на себя обязательство по первому требованию Великобритании направить военную помощь ей или её союзникам. Оговаривалась численность российских войск, которые должны были стоять в готовности на границе с Великим княжеством Литовским (пехотный корпус численностью 30 тысяч человек, а также 40-50 галер; по второй конвенции - дополнительно конное соединение численностью 6 тысяч казаков или калмыков).
Великобритания обязывалась нести расходы на содержание российских войск: 100 тысяч фунтов стерлингов в год, по второй конвенции - 100 тысяч фунтов стерлингов, а также 300 тысяч фунтов стерлингов, если войска выступят в поход. Вторая Петербургская конвенция запрещала Великобритании заключать мир или перемирие втайне от России: российский представитель должен был присутствовать на мирной конференции в случае, если она состоится.
Источники:
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1892. Т. 9(10). № 387, 389.