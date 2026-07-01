ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1747 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1747 ГОДА - соглашения между Российской империей и Великобританией о военной помощи в ходе войны за Австрийское наследство 1740-1748 годов .

Под­пи­са­ны 12(23) ию­ня и 28 но­ября (9 декабря) с российской сто­ро­ны канц­ле­ром графом А.П. Бес­ту­же­вым-Рю­ми­ным и ви­це-канц­ле­ром графом М.И. Во­рон­цо­вым, с бри­тан­ской - чрез­вы­чай­ным и пол­но­моч­ным по­слом Дж. Кар­майк­лом, гра­фом Гин­фор­дом.

Пер­вая Петербургская конвенция со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы и 4 ста­тей, вто­рая - из пре­ам­бу­лы, 8 ста­тей и сек­рет­ной ста­тьи. Рос­сия бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во по пер­во­му тре­бо­ва­нию Ве­ли­ко­бри­та­нии на­пра­вить во­енную по­мощь ей или её со­юз­никам. Ого­ва­ри­ва­лась чис­лен­ность российских войск, ко­то­рые долж­ны бы­ли сто­ять в го­тов­но­сти на гра­ни­це с Великим княжеством Ли­тов­ским (пехотный кор­пус чис­лен­но­стью 30 тысяч человек, а так­же 40-50 га­лер; по вто­рой кон­вен­ции - до­пол­ни­тель­но кон­ное со­еди­не­ние чис­лен­но­стью 6 тысяч ка­за­ков или кал­мы­ков).

Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­зы­ва­лась не­сти рас­хо­ды на со­дер­жа­ние российских войск: 100 тысяч фунтов стерлингов в год, по вто­рой кон­вен­ции - 100 тысяч фунтов стерлингов, а так­же 300 тысяч фунтов стерлингов, ес­ли вой­ска вы­сту­пят в по­ход. Вто­рая Петербургская конвенция за­пре­ща­ла Ве­ли­ко­бри­та­нии за­клю­чать мир или пе­ре­ми­рие втай­не от Рос­сии: российский пред­ста­ви­тель дол­жен был при­сут­ст­во­вать на мир­ной кон­фе­рен­ции в слу­чае, ес­ли она со­сто­ит­ся.

Ис­точники:

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­та­тов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1892. Т. 9(10). № 387, 389.

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