ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ 1892 ГОДА - соглашение в рамках русско-французского союза 1891-1893 годов, определившее военные обязательства России и Франции в случае войны против стран Тройственного союза.

Про­ект кон­вен­ции под­пи­сан 5(17) ав­гу­ста заместителем начальника французского ГШ дивизионным генералом Р. Буа­деф­ром и начальником российского ГШ генералом от инфантерии Н.Н. Об­ру­че­вым. Со­стоя­ла из 7 ста­тей.

По­сле под­пи­са­ния Кон­суль­та­тив­но­го пак­та 1891 года, по­ло­жив­ше­го на­ча­ло русско-французскому сою­зу, Фран­ция бы­ла за­ин­те­ре­со­ва­на в даль­ней­шем раз­ви­тии парт­нёр­ст­ва с Рос­си­ей, что­бы ук­ре­пить своё по­ло­же­ние в про­ти­во­стоя­нии с Гер­ма­ни­ей. Российские пра­вя­щие кру­ги пред­по­ла­га­ли ог­ра­ни­чить­ся со­труд­ни­че­ст­вом в по­ли­тической сфе­ре без при­ня­тия кон­крет­ных во­енных обя­за­тельств, опа­са­ясь рос­та французского ре­ван­шиз­ма в от­но­ше­нии Германской им­пе­рии, одер­жав­шей по­бе­ду во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов . Од­на­ко в ус­ло­ви­ях во­енного уси­ле­ния Гер­ма­нии и обо­ст­ре­ния российско-германских тор­го­во-эко­но­мических про­ти­во­ре­чий пра­ви­тель­ст­во императора Алек­сан­д­ра III по­шло на до­пол­не­ние по­ли­тические со­гла­ше­ния 1891 года во­еной кон­вен­ци­ей 1892 года. Петербургская военная конвенция ра­ти­фи­ци­ро­ва­на пу­тём об­ме­на пись­ма­ми ме­ж­ду российским министром иностранных дел Н.К. Гир­сом от 15(27) декабря 1893 года и французским по­слом в Рос­сии графом Л.Г. Ланн де Мон­те­бел­ло от 23 декабря 1893 года(4 января 1894 года), по­сле ви­зи­та эс­кад­ры российских во­енных ко­раб­лей в Ту­лон, ко­то­рый был при­зван про­де­мон­ст­ри­ро­вать российско-французскую друж­бу. По на­стоя­нию Гир­са кон­вен­ция хра­ни­лась в тай­не.

Петербургская военная конвенция име­ла «един­ст­вен­ной це­лью под­го­то­вить­ся к тре­бо­ва­ни­ям обо­ро­ни­тель­ной вой­ны, вы­зван­ной на­па­де­ни­ем войск Трой­ст­вен­но­го сою­за». Фран­ция обя­за­лась в слу­чае на­па­де­ния на Рос­сию Гер­ма­нии или под­дер­жан­ной ею Ав­ст­ро-Венг­рии вы­дви­нуть про­тив Гер­ма­нии ар­мию чис­лен­но­стью 1,3 миллион человек, Рос­сия бра­ла обя­за­тель­ст­во в слу­чае на­па­де­ния на Фран­цию Гер­ма­нии или Ита­лии вы­ста­вить ар­мию чис­лен­но­стью от 700 тысяч до 800 тысяч человек. Эти вой­ска долж­ны бы­ли быть «пол­но­стью и со всей бы­ст­ро­той вве­де­ны в де­ло, так что­бы Гер­ма­нии при­шлось сра­жать­ся сра­зу и на вос­то­ке, и на за­па­де». В слу­чае мо­би­ли­за­ции войск хо­тя бы од­ной из дер­жав Трой­ст­вен­но­го сою­за сто­ро­ны бра­ли на се­бя обя­за­тель­ст­во не­мед­лен­но на­чать мо­би­ли­за­цию и вы­дви­нуть вой­ска как мо­ж­но бли­же к гра­ни­цам, а в слу­чае на­ча­ла вой­ны - не под­пи­сы­вать се­па­рат­но­го ми­ра. Ещё в мир­ное вре­мя ге­не­раль­ные шта­бы обе­их стран обя­за­лись со­труд­ни­чать ме­ж­ду со­бой. Кон­вен­ция долж­на бы­ла дей­ст­во­вать в те­че­ние то­го же сро­ка, что и до­го­вор о Трой­ст­вен­ном сою­зе.

Петербургская военная конвенция ста­ла важ­ным ша­гом в оформ­ле­нии русско-французского сою­за, при­дав ему чёт­кую ан­ти­гер­ман­скую на­прав­лен­ность в во­енном ас­пек­те; об­ра­зо­ва­ла про­ти­во­вес Трой­ст­вен­но­му сою­зу, вос­ста­но­вив ба­ланс сил в Ев­ро­пе.

Ис­точники:

Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856–1917. М., 1952;

Ламз­дорф В.Н. Днев­ник 1891–1892 гг. Минск, 2003.

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