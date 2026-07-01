ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ 1892 ГОДА - соглашение в рамках русско-французского союза 1891-1893 годов, определившее военные обязательства России и Франции в случае войны против стран Тройственного союза.
Проект конвенции подписан 5(17) августа заместителем начальника французского ГШ дивизионным генералом Р. Буадефром и начальником российского ГШ генералом от инфантерии Н.Н. Обручевым. Состояла из 7 статей.
После подписания Консультативного пакта 1891 года, положившего начало русско-французскому союзу, Франция была заинтересована в дальнейшем развитии партнёрства с Россией, чтобы укрепить своё положение в противостоянии с Германией. Российские правящие круги предполагали ограничиться сотрудничеством в политической сфере без принятия конкретных военных обязательств, опасаясь роста французского реваншизма в отношении Германской империи, одержавшей победу во франко-прусской войне 1870-1871 годов. Однако в условиях военного усиления Германии и обострения российско-германских торгово-экономических противоречий правительство императора Александра III пошло на дополнение политические соглашения 1891 года военой конвенцией 1892 года. Петербургская военная конвенция ратифицирована путём обмена письмами между российским министром иностранных дел Н.К. Гирсом от 15(27) декабря 1893 года и французским послом в России графом Л.Г. Ланн де Монтебелло от 23 декабря 1893 года(4 января 1894 года), после визита эскадры российских военных кораблей в Тулон, который был призван продемонстрировать российско-французскую дружбу. По настоянию Гирса конвенция хранилась в тайне.
Петербургская военная конвенция имела «единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной нападением войск Тройственного союза». Франция обязалась в случае нападения на Россию Германии или поддержанной ею Австро-Венгрии выдвинуть против Германии армию численностью 1,3 миллион человек, Россия брала обязательство в случае нападения на Францию Германии или Италии выставить армию численностью от 700 тысяч до 800 тысяч человек. Эти войска должны были быть «полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии пришлось сражаться сразу и на востоке, и на западе». В случае мобилизации войск хотя бы одной из держав Тройственного союза стороны брали на себя обязательство немедленно начать мобилизацию и выдвинуть войска как можно ближе к границам, а в случае начала войны - не подписывать сепаратного мира. Ещё в мирное время генеральные штабы обеих стран обязались сотрудничать между собой. Конвенция должна была действовать в течение того же срока, что и договор о Тройственном союзе.
Петербургская военная конвенция стала важным шагом в оформлении русско-французского союза, придав ему чёткую антигерманскую направленность в военном аспекте; образовала противовес Тройственному союзу, восстановив баланс сил в Европе.
Источники:
Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952;
Ламздорф В.Н. Дневник 1891–1892 гг. Минск, 2003.