В закладки
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА - в музыке, группа русских композиторов, связанных с «Могучей кучкой» и Беляевским кружком.
В 1870-1880-х годах противостояла московской школе, от которой отличалась установкой на программно-изобразительные и жанровые начала в музыкальном языке. В конце XIX - начале XX веках фактический глава Петербургской школы - Н.А. Римский-Корсаков, учениками которого в Санкт-Петербургской консерватории были виднейшие представители Петербургской школы - А.К. Лядов и А.К. Глазунов. Сильное влияние Римского-Корсакова в области гармонии и инструментовки испытал и И.Ф. Стравинский, раннее творчество которого также относится к петербургской школе.
42