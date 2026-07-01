ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ШКОЛА - в музыке, группа русских композиторов, связанных с «Могучей кучкой» и Беляевским кружком.

В 1870-1880-х годах про­ти­во­стоя­ла мо­с­ков­ской шко­ле, от ко­то­рой от­ли­ча­лась ус­та­нов­кой на про­грамм­но-изо­бра­зи­тель­ные и жан­ро­вые на­ча­ла в музыкальном язы­ке. В конце XIX - начале XX веках фак­ти­че­ский глава Петербургской школы - Н.А. Рим­ский-Кор­са­ков, уче­ни­ка­ми ко­то­ро­го в Санкт-Пе­тербургской консерватории бы­ли вид­ней­шие пред­ста­ви­те­ли Петербургской школы - А.К. Ля­дов и А.К. Гла­зу­нов . Силь­ное влия­ние Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва в об­лас­ти гар­мо­нии и ин­ст­ру­мен­тов­ки ис­пы­тал и И.Ф. Стра­вин­ский, ран­нее твор­че­ст­во ко­то­ро­го так­же от­но­сит­ся к пе­тербургской шко­ле.

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