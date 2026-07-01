ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1907 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1907 ГОДА - соглашение о разделе сфер влияния в Азии между Российской и Британской империями.
Подписана в Санкт-Петербурге 18(31) августа российским министром иностранных дел А.П. Извольским и британским послом в России А. Никольсоном. Состояла из преамбулы и 15 статей. Великобритания (инициатор Петербургской конвенции) для сдерживания активности Германии (рост ВМФ, строительство Багдадской железной дороги) рассчитывала привлечь Россию в состав англо-французской Антанты; российская дипломатия в условиях ослабления позиций России после русско-японской войны 1904-1905 годов стремилась урегулировать отношения с Великобританией, видя возможность сотрудничества с ней для установления российского контроля над Черноморскими проливами. Извольский связывал заключение соглашения с Великобританией (главнным соперником России на Ближнем и Среднем Востоке) с подписанием российско-японского соглашения о разделе сфер влияния на Дальнем Востоке [подписано 17(30) июля в Санкт-Петербурге]. Существенное влияние на ход переговоров оказывали события Революции 1905-1907 годов в России, в частности роспуск 1-й и 2-й Государственных дум. Благожелательное отношение Великобритании к российскому оппозиционному движению вызывало негативную реакцию правительства России и осложняло переговоры. Либеральная оппозиция, напротив, оказывала активную поддержку курсу на сближение с Великобританией, рассматривая его как один из факторов дальнейшей политической эволюции России к конституционной монархии.
В Персии стороны выделили 3 зоны: российского влияния на севере (до линии Касре-Ширин - Исфахан - Йезд - Зульфагар), британскую - на юго-востоке (от линии Бендер-Аббас - Керман - Бирдженд - Газик), а также нейтральную в центре страны, открытую для конкуренции обеих сторон. Хотя Великобритании пришлось согласиться на передачу в сферу влияния России значительно бoльшей территории, ей удалось создать подконтрольную зону безопасности на подступах к Афганистану и Белуджистану. Обе державы взаимно обязались не пытаться получить концессии в «чужой» сфере влияния и не вмешиваться в экономические и политические мероприятия, которые предпримет другая сторона для обеспечения своих интересов в её сфере влияния. В случае невыполнения Персией своих обязательств по выплате долгов перед Россией или Великобританией каждая из этих держав получала права финансового контроля над наиболее важными источниками дохода персидских властей в пределах своей зоны влияния.
Россия признала Афганистан состоявшим «вне сферы российского влияния», согласилась поддерживать отношения с афганским правительством только при посредничестве британской стороны. В то же время Великобритания обязалась не изменять политическое положение Афганистана и не «поощрять» Афганистан принимать меры, направленные против России.
Согласно Петербургской конвенции, обе стороны обязывались уважать территориальную целостность Тибета, воздерживаться от вмешательства в его внутренние дела и вести отношения с тибетскими властями лишь при посредничестве китайского императора (но допускались непосредственные сношения с тибетскими властями британских коммерческих агентов). Великобритания соглашалась на посещение Лхасы российскими подданными - буддистами и на эвакуацию своих войск из долины Чумби, ранее оккупированной в качестве меры, гарантировавшей выполнение Тибетом Лхасского договора 1904 года.
Петербургская конвенция означала окончательный отказ Великобритании от политики «блестящей изоляции», создала базу для сотрудничества сторон в европейских делах и последующего укрепления Антанты. Петербургская конвенция была заключена помимо правительств Персии и Афганистана, что вызвало их протест. Ослабление политической поддержки Россией правительства Каджаров привело к дальнейшему углублению Иранской революции 1905-1911 годов. Для восстановления порядка и защиты своих экономических интересов российское правительство в 1911 году официально, с согласия Великобритании, ввело войска на территорию Персии, отнесённую конвенцией 1907 года к российской сфере влияния. В 1912 году персидское правительство признало Петербургскую конвенцию. Она действовала до Октябрьской революции 1917 года.
Источники:
Peйснep И.M. Англо-русская конвенция 1907 г. и раздел Афганистана: (По материалам секретного архива бывшего МИД) // Красный архив. 1925. Т. 3(10);
К истории англо-русского соглашения 1907 г. // Там же. 1935. Т. 2–3 (69–70); Сборник договоров России с другими государствами. 1856–1917. М., 1952.