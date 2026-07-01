ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1907 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1907 ГОДА - соглашение о разделе сфер влияния в Азии между Российской и Британской империями.

Под­пи­са­на в Санкт-Пе­тер­бур­ге 18(31) августа российским ми­ни­ст­ром иностранных дел А.П. Из­воль­ским и британским по­слом в Рос­сии А. Ни­коль­со­ном. Со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы и 15 ста­тей. Ве­ли­ко­бри­та­ния (ини­циа­тор Петербургской конвенции) для сдер­жи­ва­ния ак­тив­но­сти Гер­ма­нии (рост ВМФ, строи­тель­ст­во Ба­гдад­ской же­лез­ной до­ро­ги ) рас­счи­ты­ва­ла при­влечь Рос­сию в со­став анг­ло-французской Ан­тан­ты; российская ди­пло­ма­тия в ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния по­зи­ций Рос­сии по­сле русско-японской вой­ны 1904-1905 годов стре­ми­лась уре­гу­ли­ро­вать от­но­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, ви­дя воз­мож­ность со­труд­ни­че­ст­ва с ней для ус­та­нов­ле­ния российского кон­тро­ля над Чер­но­мор­ски­ми про­ли­ва­ми. Из­воль­ский свя­зы­вал за­клю­че­ние со­гла­ше­ния с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей (главнным со­пер­ни­ком Рос­сии на Ближ­нем и Сред­нем Вос­то­ке) с под­пи­са­ни­ем российско-японского со­гла­ше­ния о раз­де­ле сфер влия­ния на Даль­нем Вос­то­ке [под­пи­са­но 17(30) ию­ля в Санкт-Пе­тер­бур­ге]. Су­ще­ст­вен­ное влия­ние на ход пе­ре­го­во­ров ока­зы­ва­ли со­бы­тия Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов в Рос­сии, в ча­ст­но­сти рос­пуск 1-й и 2-й Государственных дум. Бла­го­же­ла­тель­ное от­но­ше­ние Ве­ли­ко­бри­та­нии к российскому оп­по­зиционному дви­жению вы­зы­ва­ло не­га­тив­ную ре­ак­цию пра­ви­тель­ст­ва Рос­сии и ос­лож­ня­ло пе­ре­го­во­ры. Ли­бе­раль­ная оп­по­зи­ция, на­про­тив, ока­зы­ва­ла ак­тив­ную под­держ­ку кур­су на сбли­же­ние с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, рас­смат­ри­вая его как один из фак­то­ров даль­ней­шей по­ли­тической эво­лю­ции Рос­сии к кон­сти­туционной мо­нар­хии.

В Пер­сии сто­ро­ны вы­де­ли­ли 3 зо­ны: российского влия­ния на се­ве­ре (до ли­нии Кас­ре-Ши­рин - Ис­фа­хан - Йезд - Зуль­фа­гар), бри­тан­скую - на юго-вос­то­ке (от ли­нии Бен­дер-Аб­бас - Кер­ман - Бирд­женд - Га­зик), а так­же ней­траль­ную в цен­тре стра­ны, от­кры­тую для кон­ку­рен­ции обе­их сто­рон. Хо­тя Ве­ли­ко­бри­та­нии при­шлось со­гла­сить­ся на пе­ре­да­чу в сфе­ру влия­ния Рос­сии зна­чи­тель­но бoльшей тер­ри­то­рии, ей уда­лось соз­дать под­кон­троль­ную зо­ну безо­пас­но­сти на под­ступах к Аф­га­ни­ста­ну и Бе­луд­жи­ста­ну. Обе дер­жа­вы вза­им­но обя­за­лись не пы­тать­ся по­лу­чить кон­цес­сии в «чу­жой» сфе­ре влия­ния и не вме­ши­вать­ся в эко­но­мические и по­ли­тические ме­ро­прия­тия, ко­то­рые пред­при­мет дру­гая сто­ро­на для обес­пе­че­ния сво­их ин­те­ре­сов в её сфе­ре влия­ния. В слу­чае не­вы­пол­не­ния Пер­си­ей сво­их обя­за­тельств по вы­пла­те дол­гов пе­ред Рос­си­ей или Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей ка­ж­дая из этих дер­жав по­лу­ча­ла пра­ва фи­нан­со­во­го кон­тро­ля над наи­бо­лее важ­ны­ми ис­точ­ни­ка­ми до­хо­да персидских вла­стей в пре­де­лах сво­ей зо­ны влия­ния.

Рос­сия при­зна­ла Аф­га­ни­стан со­сто­яв­шим «вне сфе­ры рос­сий­ско­го влия­ния», со­гла­си­лась под­дер­жи­вать от­но­ше­ния с афганским пра­ви­тель­ст­вом толь­ко при по­сред­ни­че­ст­ве британской сто­ро­ны. В то же вре­мя Ве­ли­ко­бри­та­ния обя­за­лась не из­ме­нять по­ли­тическое по­ло­же­ние Аф­га­ни­ста­на и не «по­ощ­рять» Аф­га­ни­стан при­ни­мать ме­ры, на­прав­лен­ные про­тив Рос­сии.

Со­глас­но Петербургской конвенции, обе сто­ро­ны обя­зы­ва­лись ува­жать тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность Ти­бе­та, воз­дер­жи­вать­ся от вме­ша­тель­ст­ва в его внутренние де­ла и вес­ти от­но­ше­ния с ти­бет­ски­ми вла­стя­ми лишь при по­сред­ни­че­ст­ве китайского им­пе­ра­то­ра (но до­пус­ка­лись не­по­сред­ст­вен­ные сно­ше­ния с ти­бет­ски­ми вла­стя­ми британских ком­мерческих аген­тов). Ве­ли­ко­бри­та­ния со­гла­ша­лась на по­се­ще­ние Лха­сы российскими под­дан­ны­ми - буд­ди­ста­ми и на эва­куа­цию сво­их войск из до­ли­ны Чум­би, ра­нее ок­ку­пи­ро­ван­ной в ка­че­ст­ве ме­ры, га­ран­ти­ро­вав­шей вы­пол­не­ние Ти­бе­том Лхас­ско­го до­го­во­ра 1904 года .

Петербургская конвенция оз­на­ча­ла окон­чательный от­каз Ве­ли­ко­бри­та­нии от по­ли­ти­ки «бле­стя­щей изо­ля­ции», соз­да­ла ба­зу для со­труд­ни­че­ст­ва сто­рон в ев­ропейских де­лах и по­сле­дую­ще­го ук­ре­п­ле­ния Ан­тан­ты. Петербургская конвенция бы­ла за­клю­че­на по­ми­мо пра­ви­тельств Пер­сии и Аф­га­ни­ста­на, что вы­зва­ло их про­тест. Ос­лаб­ле­ние по­ли­тической под­держ­ки Рос­си­ей пра­ви­тель­ст­ва Кад­жа­ров при­ве­ло к даль­нейше­му уг­луб­ле­нию Иран­ской ре­во­лю­ции 1905-1911 годов . Для вос­ста­нов­ле­ния по­ряд­ка и за­щи­ты сво­их эко­но­мических ин­те­ре­сов российское пра­ви­тель­ст­во в 1911 году офи­ци­аль­но, с со­гла­сия Ве­ли­ко­бри­та­нии, вве­ло вой­ска на тер­ри­то­рию Пер­сии, от­не­сён­ную кон­вен­ци­ей 1907 года к российской сфе­ре влия­ния. В 1912 году персидское пра­ви­тель­ст­во при­зна­ло Петербургскую конвенцию. Она дей­ст­во­ва­ла до Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Ис­точники:

Peйснep И.M. Анг­ло-рус­ская кон­вен­ция 1907 г. и раз­дел Аф­га­ни­ста­на: (По ма­те­риа­лам сек­рет­но­го ар­хи­ва быв­ше­го МИД) // Крас­ный ар­хив. 1925. Т. 3(10);

К ис­то­рии анг­ло-рус­ско­го со­гла­ше­ния 1907 г. // Там же. 1935. Т. 2–3 (69–70); Сбор­ник до­го­во­ров Рос­сии с дру­ги­ми го­су­дар­ст­ва­ми. 1856–1917. М., 1952.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)