ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1825 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1825 ГОДА - соглашение между Российской империей и Великобританией об установлении границы в Северной Америке.
Заключению Петербургской конвенции предшествовало обнародование Петербургской конвенции 1824 года. Подписана 16(28) февраля с российской стороны управляющим МИД графом К.В. Нессельроде и действительным статским советником П.И. Полетикой, с британской - членом британского Тайного совета С. Каннингом. Состояла из преамбулы и 12 статей.
Определяла российско-британскую границу в Северной Америке: от острова принца Уэльского в Александра архипелаге (признан Великобританией целиком частью России; ныне штат Аляска, США; 54°40′ северной широты, между 131° и 133° западной долготы) к северу до 56° северной широты, далее по хребтам Кордильер Северной Америки на северо-запад до 141° западной долготы и на северо-восток до Северного Ледовитого океана (ныне северо-западная граница Канады и США). Закрепляла за Россией береговую линию, идущую параллельно горам, с учётом изгибов, однако ограничивала ширину этой территории 10 морских лиг (льё), или 55,57 км [так во французском варианте текста, в русском - 10 морских (итальянских) миль, или 18,52 км]. Устанавливала для России и Великобритании свободу мореплавания, свободу морского промысла и рыболовства повсеместно в Тихом океане, но в морях, заливах, гаванях и бухтах на американской территории обеих стран - только в течение 10 лет; во французском и русских вариантах текста Петербургской конвенции, как и в Петербургской конвенции 1824 года, употреблены разные термины «pêche» и «рыбная ловля».
Предоставляла право российским и британским кораблям швартоваться у берегов, находившихся под властью аборигенов (швартовка российских и британских кораблей у берегов друг друга допускалась с разрешения местных властей). Позволяла подданным Великобритании свободно плавать по всем впадающим в Тихий океан рекам, которые протекали по американской территории России. Запрещала российским и британским подданным основывать новые поселения на территории друг друга. Разрешала российским и британским подданным в течение 10 лет на американских территориях друг друга вести торговлю с аборигенным населением любыми товарами, кроме спиртных напитков, огнестрельного и холодного оружия, пороха и другой военной продукции. На тот же срок открывала для британцев порт Новоархангельска (ныне город Ситка, США). Дозволяла российским и британским кораблям заходить во время шторма в порты другой стороны, производить там ремонтные работы, осуществлять закупки необходимых припасов с уплатой только портовой и маячной пошлин. Случаи нарушений Петурбургской конвенции должны были рассматриваться российскими и британскими монархами по представлению местных властей. Наряду с Петербургской конвенцией 1824 года, официально установила границы российских владений в Америке.
Заключение Петербургской конвенции вызвало протест Главного правления Российско-Американской компании, утратившей монополию на звериный и рыбный промысел в росссийских водах Тихого океана, однако Петербургская конвенция была ратифицирована императором Александром I. Судьба Форт-Росса - самого южного российского поселения в Северной Америке - являлась предметом российско-испанских и российско-мексиканских переговоров.
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 40. № 30233а;
Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами. СПб., 1895. Т. 11. № 431.