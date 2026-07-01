ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1825 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1825 ГОДА - соглашение между Российской империей и Великобританией об установлении границы в Северной Америке.

За­клю­че­нию Петербургской конвенции пред­ше­ст­во­ва­ло об­на­ро­до­ва­ние Пе­тер­бург­ской кон­вен­ции 1824 года. Под­пи­са­на 16(28) февраля с российской сто­ро­ны управ­ляю­щим МИД графом К.В. Нес­сель­ро­де и действительным статским советником П.И. По­ле­ти­кой, с бри­тан­ской - членом британского Тай­но­го со­ве­та С. Кан­нин­гом. Со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы и 12 ста­тей.

Оп­ре­де­ля­ла российско-британскую гра­ни­цу в Северной Аме­ри­ке: от острова прин­ца Уэль­ско­го в Алек­сан­д­ра ар­хи­пе­ла­ге (при­знан Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей це­ли­ком ча­стью Рос­сии; ны­не штат Аля­ска, США; 54°40′ северной широты, меж­ду 131° и 133° западной долготы) к се­ве­ру до 56° северной широты, да­лее по хреб­там Кор­диль­ер Северной Аме­ри­ки на се­ве­ро-за­пад до 141° западной долготы и на се­ве­ро-вос­ток до Северного Ле­до­ви­то­го океана (ны­не северо-западная гра­ни­ца Ка­на­ды и США). За­кре­п­ля­ла за Рос­сией бе­ре­го­вую ли­нию, иду­щую па­рал­лель­но го­рам, с учё­том из­ги­бов, од­на­ко ог­ра­ни­чи­ва­ла ши­ри­ну этой тер­ри­то­рии 10 морских лиг (льё), или 55,57 км [так во французском ва­ри­ан­те тек­ста, в рус­ском - 10 морских (итальянских) миль, или 18,52 км]. Ус­та­нав­ли­ва­ла для Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии сво­бо­ду мо­ре­пла­ва­ния, сво­бо­ду морского про­мыс­ла и ры­бо­лов­ст­ва пов­се­ме­ст­но в Ти­хом океане, но в мо­рях, за­ли­вах, га­ва­нях и бух­тах на американской тер­ри­то­рии обе­их стран - толь­ко в те­че­ние 10 лет; во французском и русских ва­ри­ан­тах тек­ста Петербургской конвенции, как и в Пе­тербургской кон­вен­ции 1824 года, упот­реб­ле­ны раз­ные тер­ми­ны «pêche» и «рыб­ная лов­ля».

Пре­дос­тав­ля­ла пра­во российским и британским ко­раб­лям швар­то­вать­ся у бе­ре­гов, на­хо­див­ших­ся под вла­стью або­ри­ге­нов (швар­тов­ка российских и британских ко­раб­лей у бе­ре­гов друг дру­га до­пус­ка­лась с раз­ре­ше­ния ме­ст­ных вла­стей). По­зво­ля­ла под­дан­ным Ве­ли­ко­бри­та­нии сво­бод­но пла­вать по всем впа­даю­щим в Ти­хий океан ре­кам, ко­то­рые про­те­ка­ли по американской тер­ри­то­рии Рос­сии. За­пре­ща­ла российским и британским под­дан­ным ос­но­вы­вать но­вые по­се­ле­ния на тер­ри­то­рии друг дру­га. Раз­ре­ша­ла российским и британским под­дан­ным в те­че­ние 10 лет на американских тер­ри­то­ри­ях друг дру­га вес­ти тор­гов­лю с або­ри­ген­ным на­се­ле­ни­ем лю­бы­ми то­ва­ра­ми, кро­ме спирт­ных на­пит­ков, ог­не­стрель­но­го и хо­лод­но­го ору­жия, по­ро­ха и другой во­енной про­дук­ции. На тот же срок от­кры­ва­ла для бри­тан­цев порт Но­во­ар­хан­гель­ска (ны­не город Сит­ка, США). Доз­во­ля­ла российским и британским ко­раб­лям за­хо­дить во вре­мя штор­ма в пор­ты другой сто­ро­ны, про­из­во­дить там ре­монт­ные ра­бо­ты, осу­ще­ст­в­лять за­куп­ки не­об­хо­ди­мых при­па­сов с уп­ла­той толь­ко пор­то­вой и ма­яч­ной по­шлин. Слу­чаи на­ру­ше­ний Петурбургской конвенции долж­ны бы­ли рас­смат­ри­вать­ся российскими и британскими мо­нар­ха­ми по пред­став­ле­нию ме­ст­ных вла­стей. На­ря­ду с Пе­тер­бург­ской кон­вен­ци­ей 1824 года , официально ус­та­но­ви­ла гра­ни­цы российских вла­де­ний в Америке.

За­клю­че­ние Петербургской конвенции вы­зва­ло про­тест Главного прав­ле­ния Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии, ут­ра­тив­шей мо­но­по­лию на зве­ри­ный и рыб­ный про­мы­сел в росссийских во­дах Ти­хо­го океана, од­на­ко Петербургская конвенция бы­ла ра­ти­фи­ци­ро­ва­на императором Александром I. Судь­ба Форт-Рос­са - са­мо­го южного российского по­се­ле­ния в Северной Аме­ри­ке - яв­ля­лась пред­ме­том российско-испанских и российско-мексиканских пе­ре­го­во­ров.

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 40. № 30233а;

Мар­тенс Ф.Ф. Со­б­ра­ние трак­татов и кон­вен­ций, за­клю­чен­ных Рос­си­ею с ино­стран­ны­ми дер­жа­ва­ми. СПб., 1895. Т. 11. № 431.

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