ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1824 ГОДА
ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1824 ГОДА - соглашение между Российской империей и США о разграничении территории в Северной Америке.
Первый договор между странами. Заключению Петербургской конвенции предшествовал указ императора Александра I от 4(16) сентября 1821 года, который предусматривал, в частности, расширение владений России в Северной Америке до 51° северной широты и запрещение иностранным судам приближаться к российским берегам ближе 100 морских (итальянских) миль (185,2 км). Этот указ вызвал недовольство правительства США и антироссийскую кампанию в американской прессе. Александр I решил уладить возникшие разногласия путём переговоров (начались в феврале 1824 года).
Петербургская конвенция подписана 5(17) апреля с российской стороны управляющим МИД графом К.В. Нессельроде и действительным статским советником П.И. Полетикой, с американской - чрезвычайным посланником и полномочным мин. в России Г. Миддлтоном Младшим. Состояла из преамбулы и 6 статей. Декларировала стремление обеих сторон к сохранению «навсегда неколебимо доброго … согласия» между государствами. Устанавливала для России и США свободу мореплавания, свободу морского промысла и рыболовства повсеместно в Тихом океане, но в морях, заливах, гаванях и бухтах на американской территории обеих стран - только в течение 10 лет. В тексте Петербургской конвенции, составленном на русском языке, упомянута только «рыбная ловля», во французском варианте - «pêche», то есть ловля [согласно разъяснениям Нессельроде Н.С. Мордвинову от 18(30) апреля того же года, имелась в виду ловля «всяких водяных животных и вообще всех произведений моря»].
Разрешала российским и американским кораблям швартоваться у берегов, остававшихся под властью аборигенов (швартовка российских и американских кораблей у берегов друг друга требовала позволения местных властей). Запрещала основывать новые поселения на побережье Северной Америки и островах российским подданным южнее 54°40' северной широты, американским гражданам - севернее этой широты. Давала право российским подданным и американским гражданам в течение 10 лет на американских территориях обеих стран вести торговлю с аборигенным населением, исключая из предметов продажи спиртные напитки, огнестрельное и холодное оружие, порох и другие товары военного назначения. Вводила запрет на досмотр и арест кораблей и товаров обеих сторон, уточняя, что Россия и США должны самостоятельно определять меру наказания за нарушения установленных Петербургской конвенции правил торговли. Наряду с Петербургской конвенцией 1825 года, официально установила границы американских владений России.
Заключение и ратификация Петербергской конвенции императором Александром I вызвали протест Главного правления Российско-Американской компании (РАК), утратившей монополию на звериный и рыбный промысел в российских водах Тихого океана [подан 14(26) мая 1824 года министру финансов Е.Ф. Канкрину]. Главное правление РАК увидело в условиях Петербургской конвенции нарушение привилегий компании, угрозу её благосостоянию и будущему существованию, опасалось истребления морских котиков и каланов (морских бобров) американцами. Судьба Форт-Росса - самого южного российского поселения в Северной Америке - являлась предметом российско-испанских и российско-мексиканских переговоров.
В соответствии с Петербургской конвенцией Сенат США 7(19) мая 1828 года принял акт о наказании американских граждан за продажу оружия и спиртных напитков аборигенному населению северо-западного побережья (каралось штрафом от 50 до 200 долларов или тюремным заключением сроком от 1 до 6 месяцев).
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 39. № 29861а.