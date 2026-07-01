ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1824 ГОДА

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1824 ГОДА - соглашение между Российской империей и США о разграничении территории в Северной Америке.

Пер­вый до­го­вор ме­ж­ду стра­на­ми. За­клю­че­нию Петербургской конвенции пред­ше­ст­во­вал указ императора Алек­сан­д­ра I от 4(16) сентября 1821 года, ко­то­рый пре­ду­смат­ри­вал, в ча­ст­но­сти, рас­ши­ре­ние вла­де­ний Рос­сии в Северной Аме­ри­ке до 51° северной широты и за­пре­ще­ние иностранным су­дам при­бли­жать­ся к российским бе­ре­гам бли­же 100 морских (итальянских) миль (185,2 км). Этот указ вы­звал не­доволь­ст­во пра­ви­тель­ст­ва США и ан­ти­рос­сий­скую кам­па­нию в американской прес­се. Алек­сандр I ре­шил ула­дить воз­ник­шие раз­но­гла­сия пу­тём пе­ре­го­во­ров (на­ча­лись в феврале 1824 года).

Петербургская конвенция под­пи­са­на 5(17) ап­ре­ля с российской сто­ро­ны управ­ляю­щим МИД графом К.В. Нес­сель­ро­де и действительным статским советником П.И. По­ле­ти­кой, с аме­ри­кан­ской - чрез­вы­чай­ным по­слан­ни­ком и пол­но­моч­ным мин. в Рос­сии Г. Мидд­л­то­ном Млад­шим. Со­стоя­ла из пре­ам­бу­лы и 6 ста­тей. Дек­ла­ри­ро­ва­ла стрем­ле­ние обе­их сто­рон к со­хра­не­нию «на­все­гда не­ко­ле­би­мо доб­ро­го … со­гла­сия» ме­ж­ду го­су­дар­ст­ва­ми. Ус­та­нав­ли­ва­ла для Рос­сии и США сво­бо­ду мо­ре­пла­ва­ния, сво­бо­ду морского про­мыс­ла и ры­бо­лов­ст­ва пов­се­ме­ст­но в Ти­хом океане, но в мо­рях, за­ли­вах, га­ва­нях и бух­тах на американской тер­ри­то­рии обе­их стран - толь­ко в те­че­ние 10 лет. В тек­сте Петербургской конвенции, со­став­лен­ном на русском языке, упо­мя­ну­та толь­ко «рыб­ная лов­ля», во французском ва­ри­ан­те - «pêche», то есть лов­ля [со­глас­но разъ­яс­не­ни­ям Нес­сель­ро­де Н.С. Морд­ви­но­ву от 18(30) апреля то­го же го­да, име­лась в ви­ду лов­ля «вся­ких во­дя­ных жи­вот­ных и во­об­ще всех про­из­ве­де­ний мо­ря»].

Раз­ре­ша­ла российским и американским ко­раб­лям швар­то­вать­ся у бе­ре­гов, ос­та­вав­ших­ся под вла­стью або­ри­ге­нов (швар­тов­ка российских и американских ко­раб­лей у бе­ре­гов друг дру­га тре­бо­ва­ла по­зво­ле­ния ме­ст­ных вла­стей). За­пре­ща­ла ос­но­вы­вать но­вые по­се­ле­ния на по­бе­ре­жье Северной Аме­ри­ки и ост­ро­вах российским под­дан­ным юж­нее 54°40' северной широты, американским гра­ж­да­нам - се­вер­нее этой ши­ро­ты. Да­ва­ла пра­во российским под­дан­ным и американским гра­ж­да­нам в те­че­ние 10 лет на американских тер­риториях обеих стран вес­ти тор­гов­лю с або­ри­ген­ным на­се­ле­ни­ем, ис­клю­чая из пред­ме­тов про­да­жи спирт­ные на­пит­ки, ог­не­стрель­ное и хо­лод­ное ору­жие, по­рох и другие то­ва­ры во­енного на­зна­че­ния. Вво­ди­ла за­прет на дос­мотр и арест ко­раб­лей и то­ва­ров обе­их сто­рон, уточ­няя, что Рос­сия и США долж­ны са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­лять ме­ру на­ка­за­ния за на­ру­ше­ния ус­та­нов­лен­ных Петербургской конвенции пра­вил тор­гов­ли. На­ря­ду с Пе­тер­бург­ской кон­вен­ци­ей 1825 года, офи­ци­аль­но ус­та­но­ви­ла гра­ни­цы американских вла­де­ний Рос­сии.

За­клю­че­ние и ра­ти­фи­ка­ция Петербергской конвенции императором Алек­сан­дром I вы­зва­ли про­тест Главного прав­ле­ния Рос­сий­ско-Аме­ри­кан­ской ком­па­нии (РАК), ут­ра­тив­шей мо­но­по­лию на зве­ри­ный и рыб­ный про­мы­сел в российских во­дах Ти­хо­го океана [по­дан 14(26) мая 1824 года министру фи­нан­сов Е.Ф. Кан­кри­ну ]. Главное прав­ле­ние РАК уви­де­ло в ус­ло­ви­ях Петербургской конвенции на­ру­ше­ние при­ви­ле­гий ком­па­нии, уг­ро­зу её бла­го­сос­тоя­нию и бу­ду­ще­му су­ще­ст­во­ва­нию, опа­са­лось ис­треб­ле­ния мор­ских ко­ти­ков и ка­ла­нов (мор­ских боб­ров) аме­ри­кан­ца­ми. Судь­ба Форт-Рос­са - са­мо­го южного российского по­се­ле­ния в Северной Аме­ри­ке - яв­ля­лась пред­ме­том российско-испанских и российско-мексиканских пе­ре­го­во­ров.

В со­от­вет­ст­вии с Петербургской конвенцией Се­нат США 7(19) мая 1828 года при­нял акт о на­ка­за­нии американских гра­ж­дан за про­да­жу ору­жия и спирт­ных на­пит­ков або­ри­ген­но­му на­се­ле­нию северо-западного по­бе­ре­жья (ка­ра­лось штра­фом от 50 до 200 долларов или тю­рем­ным за­клю­че­ни­ем сро­ком от 1 до 6 месяцев).

Ис­точники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 39. № 29861а.

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