ПЕТЕН АНРИ ФИЛИПП БЕНОМИ ОМЕР

ПЕТЕН АНРИ ФИЛИПП БЕНОМИ ОМЕР - французский военный и государственный деятель.

Мар­шал (1918 год), член Ака­де­мии мо­раль­ных и по­ли­тических на­ук (1919-1945 годы), Французской ака­де­мии (1929-1945 годы). Из се­мьи фер­ме­ра. В 1878 году окон­чил во­енное училище Сен-Сир и на­чал профессиональную карь­е­ру во­ен­но­го. Слу­жил в различных гар­ни­зо­нах на тер­ри­то­рии Фран­ции. В 1901-1903, 1904-1907, 1908-1911 годах пре­по­да­вал в Во­енной шко­ле в Па­ри­же. В 1910 году при­свое­но зва­ние пол­ков­ни­ка, к началу Первой ми­ро­вой вой­ны ко­ман­дир 4-й пехотной бри­га­ды.

В августе 1914 года от­ли­чил­ся в бо­ях на тер­ри­то­рии Бель­гии, в сен­тяб­ре по­лу­чил зва­ние бри­гад­но­го ге­не­ра­ла, уча­ст­во­вал в бо­ях на Мар­не (смотри Марн­ские сра­же­ния 1914, 1918 годов ). С апреля 1915 года ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал, с ию­ня - ко­мандующий 2-й ар­ми­ей, во гла­ве ко­то­рой от­ли­чил­ся в бит­ве под Вер­де­ном (смотри Вер­ден­ская опе­ра­ция 1916 года). С апреля 1917 года начальник ГШ при во­енном ми­ни­ст­ре, с мая - глав­но­ко­мандующий. По­да­вил вол­не­ния во французской ар­мии (ко­нец апреля - июнь 1917 года). В от­ли­чие от Ф. Фо­ша, яв­лял­ся сто­рон­ни­ком ог­ра­нических опе­ра­ций, про­во­ди­мых при ус­ло­вии во­енно-тех­нического и чис­лен­но­го пре­вос­ход­ст­ва над про­тив­ни­ком.

В 1920-1931 годах заместитель пред­се­да­те­ля Выс­ше­го во­енного со­ве­та, с 1922 года од­но­вре­мен­но генерал-ин­спек­тор ар­мии. Вы­сту­пал про­тив со­кра­ще­ния сро­ка во­енной служ­бы. В 1920-е годы ак­тив­но уча­ст­во­вал в дис­кус­си­ях по про­ек­ту «Ма­жи­но ли­нии» , вы­сту­пил про­тив строи­тель­ст­ва фор­ти­фи­кационных со­ору­же­ний в рай­оне Ар­денн (счи­тал, что на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка в дан­ном сек­то­ре ма­ло­ве­ро­ят­но из-за рель­е­фа ме­ст­но­сти). В 1925-1926 годах ко­ман­до­вал французскими вой­ска­ми, по­дав­ляв­ши­ми национально-ос­во­бо­дительное вос­ста­ние в Ма­рок­ко.

В 1931-1934 годах генерал-ин­спек­тор ПВО. В феврале-но­ябре 1934 года во­енный ми­нистр, доби­вал­ся уве­ли­че­ния фи­нан­си­ро­ва­ния французской ар­мии. В 1936-1939 годах член По­сто­ян­но­го комитета национальной обо­ро­ны. С мар­та 1939 года по­сол во фран­ки­ст­ской Ис­па­нии. В сентябре 1939, мар­те 1940 годов от­кло­нял пред­ло­же­ние о вхо­ж­де­нии в пра­ви­тель­ст­во Фран­ции. С 17 марта 1940 года заместитель пре­мьер-ми­ни­ст­ра, с 16 июня 1940 года пре­мьер-ми­нистр. Про­во­дил про­фа­ши­ст­скую по­ра­женческую по­ли­ти­ку, 22 июня 1940 года под­пи­сал Ком­пь­ен­ское пе­ре­ми­рие с на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей.

По так называемому кон­сти­ту­ци­он­но­му за­ко­ну от 10 июля 1940 года по­лу­чил от Па­ла­ты де­пу­та­тов всю пол­но­ту вла­сти, в ре­зуль­та­те че­го Тре­тья рес­пуб­ли­ка пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние. Ус­та­но­вил в не­ок­ку­пи­ро­ван­ной зо­не Фран­ции ре­жим «Ви­ши». В ию­ле 1940 - августе 1944 годах гла­ва французского государства, до ию­ля 1942 года од­но­вре­мен­но гла­ва французского пра­ви­тель­ст­ва. Под руководством Петена во Фран­ции бы­ла про­воз­гла­ше­на «национальная ре­во­лю­ция» под де­ви­зом «Труд, Се­мья, Оте­че­ст­во», ус­та­нов­лен ав­то­ри­тар­ный про­фа­ши­ст­ский ре­жим, при ко­то­ром ли­к­ви­ди­ро­ва­ны де­мо­кра­тические сво­бо­ды, про­во­ди­лась по­ли­ти­ка со­труд­ни­че­ст­ва с германскими ок­ку­пан­та­ми, ак­тив­но пре­сле­до­ва­лись французские пат­рио­ты, уча­ст­ни­ки Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния , еврейское на­се­ле­ние.

В августе-сентябре 1944 года вы­ве­зен нем­ца­ми на тер­ри­торию Гер­ма­нии. В апреле 1945 гоа аре­сто­ван пред­ста­ви­те­ля­ми Временного пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции, в ав­гу­сте то­го же го­да при­го­во­рён Вер­хов­ным су­дом к смерт­ной каз­ни и ли­ше­нию гражданских прав за государственную из­ме­ну и со­труд­ни­че­ст­во с вра­гом (в свя­зи с пре­клон­ным воз­рас­том Петена 17 августа 1945 года смерт­ная казнь для не­го бы­ла за­ме­не­на на по­жиз­нен­ное за­клю­че­ние). Умер в тюрь­ме. Ка­ва­лер Боль­шо­го кре­ста ор­де­на По­чёт­но­го ле­гио­на (1917 год).

Сочинения:

Discours de réception de Pétain à l’Aca­démie Française et réponse de P. Valéry. P., 1931;

Обо­ро­на Вер­де­на. М., 1937.

Ис­точники:

Le proc ̀es du mar ́echal P ́etain: compte rendu sténographique. P., 1945. Vol. 1–2;

Pro­cès du maréchal Pétain: D’après les notes de la Haute Cour de justice. Nimes, 1997.