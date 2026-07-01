ПЕТЕН АНРИ ФИЛИПП БЕНОМИ ОМЕР
ПЕТЕН АНРИ ФИЛИПП БЕНОМИ ОМЕР - французский военный и государственный деятель.
Маршал (1918 год), член Академии моральных и политических наук (1919-1945 годы), Французской академии (1929-1945 годы). Из семьи фермера. В 1878 году окончил военное училище Сен-Сир и начал профессиональную карьеру военного. Служил в различных гарнизонах на территории Франции. В 1901-1903, 1904-1907, 1908-1911 годах преподавал в Военной школе в Париже. В 1910 году присвоено звание полковника, к началу Первой мировой войны командир 4-й пехотной бригады.
В августе 1914 года отличился в боях на территории Бельгии, в сентябре получил звание бригадного генерала, участвовал в боях на Марне (смотри Марнские сражения 1914, 1918 годов). С апреля 1915 года дивизионный генерал, с июня - командующий 2-й армией, во главе которой отличился в битве под Верденом (смотри Верденская операция 1916 года). С апреля 1917 года начальник ГШ при военном министре, с мая - главнокомандующий. Подавил волнения во французской армии (конец апреля - июнь 1917 года). В отличие от Ф. Фоша, являлся сторонником огранических операций, проводимых при условии военно-технического и численного превосходства над противником.
В 1920-1931 годах заместитель председателя Высшего военного совета, с 1922 года одновременно генерал-инспектор армии. Выступал против сокращения срока военной службы. В 1920-е годы активно участвовал в дискуссиях по проекту «Мажино линии», выступил против строительства фортификационных сооружений в районе Арденн (считал, что наступление противника в данном секторе маловероятно из-за рельефа местности). В 1925-1926 годах командовал французскими войсками, подавлявшими национально-освободительное восстание в Марокко.
В 1931-1934 годах генерал-инспектор ПВО. В феврале-ноябре 1934 года военный министр, добивался увеличения финансирования французской армии. В 1936-1939 годах член Постоянного комитета национальной обороны. С марта 1939 года посол во франкистской Испании. В сентябре 1939, марте 1940 годов отклонял предложение о вхождении в правительство Франции. С 17 марта 1940 года заместитель премьер-министра, с 16 июня 1940 года премьер-министр. Проводил профашистскую пораженческую политику, 22 июня 1940 года подписал Компьенское перемирие с нацистской Германией.
По так называемому конституционному закону от 10 июля 1940 года получил от Палаты депутатов всю полноту власти, в результате чего Третья республика прекратила своё существование. Установил в неоккупированной зоне Франции режим «Виши». В июле 1940 - августе 1944 годах глава французского государства, до июля 1942 года одновременно глава французского правительства. Под руководством Петена во Франции была провозглашена «национальная революция» под девизом «Труд, Семья, Отечество», установлен авторитарный профашистский режим, при котором ликвидированы демократические свободы, проводилась политика сотрудничества с германскими оккупантами, активно преследовались французские патриоты, участники Движения Сопротивления, еврейское население.
В августе-сентябре 1944 года вывезен немцами на территорию Германии. В апреле 1945 гоа арестован представителями Временного правительства Франции, в августе того же года приговорён Верховным судом к смертной казни и лишению гражданских прав за государственную измену и сотрудничество с врагом (в связи с преклонным возрастом Петена 17 августа 1945 года смертная казнь для него была заменена на пожизненное заключение). Умер в тюрьме. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1917 год).
Сочинения:
Discours de réception de Pétain à l’Académie Française et réponse de P. Valéry. P., 1931;
Оборона Вердена. М., 1937.
Источники:
Le proc ̀es du mar ́echal P ́etain: compte rendu sténographique. P., 1945. Vol. 1–2;
Procès du maréchal Pétain: D’après les notes de la Haute Cour de justice. Nimes, 1997.