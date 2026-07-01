Петéн, Анри Филипп

Петéн ( фр. Pétain) , Анри Филипп (24.04.1856, Коши-а-ля-Тур, департамент Па-де-Кале — 23.07.1951, Пор-Жуанвиль, о. Йё) — маршал Франции (1918), глава режима « Виши ». Из многодетной крестьянской семьи. Выпускник Сен-Сирского военного училища. Участник Первой мировой вой­ны. Отличился в сражении на Марне (сентябрь 1914) и в Верденской операции 1916 . В межвоенный период на командных постах. В феврале — ноябре 1934 — военный министр, в марте 1939 — мае 1940 посол в Испании, в мае-июне 1940 — заместитель главы правительства. 16 июня 1940 сформировал новое правительство, а 22 июня 1940 подписал капитулянтское перемирие с нацистской Германией. 11 июля 1940 получил фактически диктаторские полномочия, провозгласив себя «главой Французского государства». Созданный П. коллаборационистский режим «Виши» просуществовал до сентября 1944, когда территория Франции была полностью освобождена. Решением Верховного суда Франции (15 августа 1945) П. был признан виновным в государственной измене и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.

Лит. : Le Procès du maréchal Pétain. Compte-rendu sténographique. T. 1–2. Paris, 1945; Dreyfus F.-G. Histoire de Vichy. Paris, 2004; Ferro M. Pétain. Paris, 2009; Verges-Chaignon B. Pétain. Paris, 2014. П. П. Черкасов.