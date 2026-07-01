ПЕТАЛИНГ-ДЖАЯ

ПЕТАЛИНГ-ДЖАЯ - город в Малайзии , в султанате Селангор, один из крупнейших пригородов Куала-Лумпура.

Население 638,5 тысяч человек (2010 год). Рас­по­ло­жен на при­бреж­ной низ­мен­но­сти полуострова Ма­лак­ка, на реке Ке­ланг (Кланг; про­те­ка­ет по его южной гра­ни­це) и её пра­вых при­то­ках Пен­ча­ла и Да­ман­са­ра. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей. При­го­род­ное железнодорожное со­об­ще­ние с Куа­ла-Лум­пу­ром и его аван­пор­том Порт-Келанг в Ма­лакк­ском проливе. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты: Куа­ла-Лум­пу­ра (в 40 км к югу от Петалинг-Джая) и имени сул­та­на Аб­дул Азиз Ша­ха в Суб­ан­ге (к за­па­ду от го­ро­да).

Пер­вый «но­вый», или «спла­ни­ро­ван­ный», го­род Ма­лай­зии. Пер­во­на­чаль­но соз­да­вал­ся как спаль­ный рай­он Куа­ла- Лум­пу­ра. В 1953-1954 годах на мес­те кау­чу­ко­вой план­та­ции британская ад­ми­ни­ст­ра­ция по­строи­ла пер­вый по­сё­лок, об­не­сён­ный ог­ра­дой с це­лью вос­пре­пят­ст­во­вать кон­так­там ме­ст­ных жи­те­лей с пов­стан­ца­ми за­пре­щён­ной ра­нее КП Ма­лайи. В ре­зуль­та­те при­то­ка ми­гран­тов из сель­ской ме­ст­но­сти в Куа­ла-Лум­пур чис­лен­ность на­се­ле­ния по­сёл­ка бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лась, воз­ник­ли но­вые мик­ро­рай­оны. Ста­тус го­ро­да с 2006 года. Городская тер­ри­то­рия рас­ши­ря­лась к се­ве­ру за счёт ос­вое­ния но­вых зе­мель, к вос­то­ку и югу - за счёт при­сое­ди­не­ния ря­да тер­ри­то­рий со­сед­них го­ро­дов Шах-Алам и Суб­анг-Джая.

Центральный де­ло­вой район (Но­вый го­род) име­ет коль­це­вую пла­ни­ров­ку, его главная ма­ги­ст­раль - уча­сток ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Пер­се­ку­ту­ан. Здесь рас­по­ло­же­ны 27-этаж­ное зда­ние городского со­ве­та (Menara MBPJ; 1987 год; ар­хитектурное бю­ро «Hijjas Kasturi Associates»), офи­сы национальных и иностранных ком­па­ний, оте­ли, тор­го­вые цен­тры. С юга к не­му при­мы­ка­ет Ста­рый го­род, воз­ник­ший на мес­те пер­во­го по­сёл­ка, с мно­же­ст­вом куль­то­вых со­ору­же­ний: ме­че­тей (в том числе пер­вой ме­че­тью Джа­мик-Сул­тан-Аб­дул-Азиз- Шах; 1964 год), дао­сий­ских, буд­дий­ских , ка­то­ли­че­ских , про­тес­тант­ских и других хра­мов. Сре­ди основных дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - буд­дий­ский храм Че­та­ван в рус­ле тай­ской тра­диционной ар­хи­тек­ту­ры (1962 год), мра­мор­ная ар­ка «Ко­та Да­рул Эх­сан» на въез­де из Куа­ла-Лум­пу­ра (1981 год), ван­то­вый мост на пе­ре­се­че­нии ав­то­ма­ги­ст­ра­лей Пер­се­ку­ту­ан и Да­ман­са­ра - Пу­чонг.

В го­ро­де свыше 20 ву­зов и ис­сле­до­ва­тель­ских цен­тров. Университет Са­ну­эй (1987 год), Ма­лай­зий­ский университет нау­ки и тех­но­ло­гии (2000 год) и другие ву­зы. Национальный ар­хив Ма­лай­зии, фи­ли­ал Ко­ро­лев­ско­го Ази­атского общества. Основные спор­тив­ные со­стя­за­ния про­хо­дят на мно­го­це­ле­вом ста­дио­не «Пе­та­линг Джая» (1996 год; 25 тысяч мест) и в спор­тив­ном ком­плек­се «Ке­ла­на Джая».

Петалинг-Джая - один из круп­ней­ших ин­ду­ст­ри­аль­ных и де­ло­вых цен­тров сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции. Главные от­рас­ли промышленности - элек­трон­ная и элек­тро­тех­ни­че­ская. Про­из­водственные мощ­но­сти со­сре­до­то­че­ны пре­имущественно в зо­не сво­бод­ной тор­гов­ли «Sun­gai Way». Большая часть пред­при­ятий по вы­пус­ку элек­трон­ных ком­по­нен­тов - фи­лиа­лы круп­ных американских (в том числе «Wes­tern Di­gi­tal»; обес­пе­чи­ва­ет около 10% экс­пор­та элек­трон­ной про­дук­ции стра­ны) и японских (в том числе «Pa­na­so­nic») ком­па­ний. Про­изводство бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров (за­вод японской ком­па­нии «Sharp»), раз­но­об­раз­ных элек­тро­тех­нических из­де­лий (японская «Om­ron» и ряд ме­ст­ных ком­па­ний). Хи­мическая промышленность пред­став­ле­на про­изводством не­ор­га­нических ки­слот и от­бе­ли­ва­те­лей, ми­неральных удоб­ре­ний, из­де­лий из на­ту­раль­но­го кау­чу­ка и фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов; пи­ще­вая - ри­со­очи­ст­кой, вы­пус­ком мо­лоч­ной про­дук­ции, пи­во­ва­ре­ни­ем, пе­ре­ра­бот­кой пло­дов ко­ко­со­вой и мас­лич­ной паль­мы и др. Де­ре­во­об­ра­бот­ка, про­из-во бу­ма­ги, по­рош­ко­вых по­кры­тий и строй­ма­те­риа­лов.

Ве­ду­щие сек­то­ра сфе­ры ус­луг - тор­гов­ля, транс­порт, ло­ги­сти­ка и связь. Петалинг-Джая - важ­ный рас­пре­де­лительный центр раз­но­об­раз­но­го промышленного обо­ру­до­ва­ния, ав­то­мо­би­лей и зап­ча­стей к ним, бы­то­вых элек­тро­при­бо­ров и других то­ва­ров ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния. Ве­ли­ко зна­че­ние фи­нан­со­вых ус­луг и ту­ри­стического биз­не­са.

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