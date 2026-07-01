ПЕТАЛИНГ-ДЖАЯ
ПЕТАЛИНГ-ДЖАЯ - город в Малайзии, в султанате Селангор, один из крупнейших пригородов Куала-Лумпура.
Население 638,5 тысяч человек (2010 год). Расположен на прибрежной низменности полуострова Малакка, на реке Келанг (Кланг; протекает по его южной границе) и её правых притоках Пенчала и Дамансара. Узел автомагистралей. Пригородное железнодорожное сообщение с Куала-Лумпуром и его аванпортом Порт-Келанг в Малаккском проливе. Международные аэропорты: Куала-Лумпура (в 40 км к югу от Петалинг-Джая) и имени султана Абдул Азиз Шаха в Субанге (к западу от города).
Первый «новый», или «спланированный», город Малайзии. Первоначально создавался как спальный район Куала- Лумпура. В 1953-1954 годах на месте каучуковой плантации британская администрация построила первый посёлок, обнесённый оградой с целью воспрепятствовать контактам местных жителей с повстанцами запрещённой ранее КП Малайи. В результате притока мигрантов из сельской местности в Куала-Лумпур численность населения посёлка быстро увеличивалась, возникли новые микрорайоны. Статус города с 2006 года. Городская территория расширялась к северу за счёт освоения новых земель, к востоку и югу - за счёт присоединения ряда территорий соседних городов Шах-Алам и Субанг-Джая.
Центральный деловой район (Новый город) имеет кольцевую планировку, его главная магистраль - участок автомагистрали Персекутуан. Здесь расположены 27-этажное здание городского совета (Menara MBPJ; 1987 год; архитектурное бюро «Hijjas Kasturi Associates»), офисы национальных и иностранных компаний, отели, торговые центры. С юга к нему примыкает Старый город, возникший на месте первого посёлка, с множеством культовых сооружений: мечетей (в том числе первой мечетью Джамик-Султан-Абдул-Азиз- Шах; 1964 год), даосийских, буддийских, католических, протестантских и других храмов. Среди основных достопримечательностей - буддийский храм Четаван в русле тайской традиционной архитектуры (1962 год), мраморная арка «Кота Дарул Эхсан» на въезде из Куала-Лумпура (1981 год), вантовый мост на пересечении автомагистралей Персекутуан и Дамансара - Пучонг.
В городе свыше 20 вузов и исследовательских центров. Университет Сануэй (1987 год), Малайзийский университет науки и технологии (2000 год) и другие вузы. Национальный архив Малайзии, филиал Королевского Азиатского общества. Основные спортивные состязания проходят на многоцелевом стадионе «Петалинг Джая» (1996 год; 25 тысяч мест) и в спортивном комплексе «Келана Джая».
Петалинг-Джая - один из крупнейших индустриальных и деловых центров столичной агломерации. Главные отрасли промышленности - электронная и электротехническая. Производственные мощности сосредоточены преимущественно в зоне свободной торговли «Sungai Way». Большая часть предприятий по выпуску электронных компонентов - филиалы крупных американских (в том числе «Western Digital»; обеспечивает около 10% экспорта электронной продукции страны) и японских (в том числе «Panasonic») компаний. Производство бытовых электроприборов (завод японской компании «Sharp»), разнообразных электротехнических изделий (японская «Omron» и ряд местных компаний). Химическая промышленность представлена производством неорганических кислот и отбеливателей, минеральных удобрений, изделий из натурального каучука и фармацевтических препаратов; пищевая - рисоочисткой, выпуском молочной продукции, пивоварением, переработкой плодов кокосовой и масличной пальмы и др. Деревообработка, произ-во бумаги, порошковых покрытий и стройматериалов.
Ведущие сектора сферы услуг - торговля, транспорт, логистика и связь. Петалинг-Джая - важный распределительный центр разнообразного промышленного оборудования, автомобилей и запчастей к ним, бытовых электроприборов и других товаров широкого потребления. Велико значение финансовых услуг и туристического бизнеса.